На 230 млн тенге обманули казахстанцев создатели финпирамиды Boxy Wealth

Сеул. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Гражданин Казахстана А. арестован полицией Южной Кореи после того, как проник в ресторан до начала рабочего дня и похитил 490 000 вон (около 190 тыс. тенге. - Прим. ред.), сообщает - Гражданин Казахстана А. арестован полицией Южной Кореи после того, как проник в ресторан до начала рабочего дня и похитил 490 000 вон (около 190 тыс. тенге. - Прим. ред.), сообщает Gyeonggi Daily.





Владелец B., прибывший в ресторан, чтобы подготовиться к работе, заметил A. Мужчина схватил деньги и коробку для пожертвований и убежал. Подоспевшие на помощь полицейские окружили подозреваемого и арестовали, через 10 минут после того, как он попытался скрыться.





По данным полиции, А. прибыл в Корею в 2024 году и работал поденным рабочим на строительных площадках.





А. заявил, что в последнее время он был безработным и преступление совершил для того, чтобы купить билет на самолет обратно в Казахстан.



