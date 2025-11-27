26.11.2025, 13:51 30556
Стрелявшего по рыбакам на Или казахстанца осудили на 15 лет
Приговор еще не вступил в законную силу
Конаев. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области приговорил казахстанца, который стрелял по рыбакам на Или, к 15 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда Т. признан виновным (...) и ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. Также суд постановил взыскать с подсудимого процессуальные издержки, связанные с проведением судебных экспертиз", - говорится в сообщении пресс-службы.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
26 октября 2024 года гражданин Т., находясь на территории крестьянского хозяйства Ш., расположенного на 26-м километре автодороги Конаев - Баканас, употребив спиртные напитки, примерно в 22.00 пройдя к побережью реки Иле, увидев граждан У., Д. и К., которые ловили рыбу, произвел в их сторону несколько выстрелов из ружья. В результате потерпевшие У., Д. и К. получили ранения различной степени тяжести. Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи их жизни удалось спасти", - добавили в пресс-службе.
Ранее один человек погиб, трое пострадали в результате стрельбы в Тюлькубасском районе Туркестанской области.
26.11.2025, 12:17 34301
Суд оставил без изменений приговор Арману Джумагельдиеву
Алматы. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский городской суд оставил без изменений приговор Арману Джумагельдиеву, более известному по прозвищу Дикий Арман, который ранее был осужден на 20 лет лишения свободы по делу о январских событиях, передает корреспондент агентства.
Судом первой инстанции в ходе судебного следствия были тщательно опровергнуты все доводы защиты. Нарушений закона при рассмотрении дела не допущено. Что касается ходатайства о возобновлении судебного следствия, судебная коллегия решила оставить его без удовлетворения, так как указанные обстоятельства не повлияли на доказанность вины осужденных и вынесение правосудного приговора. Деяния осужденных квалифицированы правильно, наказания назначены в пределах санкции статей с учетом требований закона", - цитирует tengrinews.kz разъяснение председательствующей апелляционной коллегии.
Апелляционные жалобы осужденных рассматривали в закрытом режиме, отмечает zakon.kz.
Напомним, лидер ОПГ Дикий Арман осужден на 20 лет лишения свободы по делу о январских событиях.
Он обвинялся по трем статьям: незаконное приобретение огнестрельного оружия, участие в массовых беспорядках и незаконное лишение человека свободы, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего либо иные тяжкие последствия. Ему также вменяют похищение 24 случайных прохожих в ходе беспорядков в Алматы во время январских событий.
Ранее в Сети появилась информация, что осужденный Арман Джумагельдиев, известный как Дикий Арман, пытался вскрыть себе вены.
26.11.2025, 09:40 38216
Каналы хищения и контрабанды нефтепродуктов ликвидировало МВД Казахстана
Астана. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ноябре в Актюбинской области сотрудниками полиции изобличена деятельность группы лиц, занимавшихся хищением и перевозкой первичного продукта нефтепереработки по поддельным документам, сообщает Polisia.kz.
В двух регионах задержаны водители грузовых автомобилей, которые по указанию организаторов незаконно перевозили порядка 60 тонн нефтепродуктов. В ходе проведенных обысков по местам проживания фигурантов и в офисах одного из предприятий изъято около 400 тонн нефтепродуктов, а также огнестрельное и газовое оружие, финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправные операции", - проинформировали в МВД.
В рамках другого уголовного дела проверяется деятельность компании, задействованной в канале контрабандного вывоза нефтепродуктов за рубеж.
По предварительным данным, предприятием экспортировано свыше 30 тысяч тонн топлива на сумму порядка 8 млрд тенге. В октябре на одном из приграничных железнодорожных пунктов задержаны четыре вагона, принадлежащие этой компании, следовавшие в соседнее государство с 300 тоннами топлива", - уточнили в министерстве.
По всем выявленным фактам проводится досудебное расследование, назначены соответствующие экспертизы. Иные сведения в интересах следствия не подлежат разглашению.
25.11.2025, 19:01 62231
В Мангистауской области известного видеографа задержали по подозрению в насилии над ребенком
Актау. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области блогера-видеографа подозревают в сексуальном насилие над мальчиком. Об этом рассказал в своем аккаунте в Instagram блогер Азамат Сарсенбаев.
Недели две назад его взяли под стражу якобы за изнасилование, но чем дальше узнавал подробности, тем сильнее впадал в шок. Некоторые источники утверждали, что заявление поступило от несовершеннолетних мальчиков… (якобы одному из них 13 лет), несовершеннолетние мальчики крутились возле него как мобилографы и обучались "азам" съемок", - написал Азамат Сарсенбаев.
Как сообщили в департаменте полиции Мангистауской области, 4 ноября 2025 года в полицию поступило заявление о совершении сексуальных действий в отношении несовершеннолетнего. По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 121, часть 4, УК РК.
Подозреваемый установлен, задержан и по решению суда помещен в СИЗО сроком на два месяца. В настоящее время проводится досудебное расследование. Органами полиции осуществляется полный комплекс необходимых следственных и процессуальных мероприятий", - сообщили в полиции.
В ведомстве добавили, что устанавливаются и тщательно изучаются все обстоятельства произошедшего, проверяются доводы заявления, назначены соответствующие экспертизы.
25.11.2025, 14:56 68941
Несовершеннолетнего россиянина задержали за ложные сообщения о терактах в Казахстане
Ложные сообщения о чрезвычайных ситуациях квалифицируются как тяжкое преступление и наказываются штрафом до 5000 МРП либо лишением свободы сроком до 5 лет
Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел сообщили о росте в Казахстане случаев ложных сообщений от несовершеннолетних о терактах.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками подразделений по противодействию киберпреступности МВД выявлены и задержаны лица, причастные к серии ложных сообщений о минировании школ и торгово-развлекательных центров, сообщает Polisia.kz.
В августе текущего года сотрудниками киберполиции МВД Республики Казахстан совместно с МВД Чеченской Республики задержан несовершеннолетний гражданин России, распространявший ложные сведения об акте терроризма в Казахстане", - сообщил заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД Аслан Ускембаев.
Также сообщается, что с сентября по ноябрь 2025 года задержаны ряд несовершеннолетних и молодых людей, причастных к рассылке заведомо ложных сообщений о терактах и минированиях. К примеру, в сентябре в Балхаше задержаны двое подростков 15 и 16 лет, отправившие 63 ложных сообщения о терактах.
14 октября в результате совместной операции МВД Казахстана и МВД России по Республике Саха задержан несовершеннолетний житель Астаны, подозреваемый в распространении в российском сегменте интернета материалов, разжигающих межнациональную рознь, а также ложных сообщений о терактах в двух странах.
25 октября в Актау задержан 18-летний местный житель за ложное сообщение о минировании ТРЦ "Актау" в мессенджере Telegram.
14 ноября в Таразе задержан несовершеннолетний, сообщивший о трех заложенных взрывных устройствах в школах и ТЦ.
15 ноября в Актобе задержан подросток за рассылку ложных сообщений о терактах в трех школах.
20 ноября в Астане задержан несовершеннолетний, подозреваемый в двух аналогичных ложных сообщениях через WhatsApp. По всем фактам проводится досудебное расследование.
Министерство внутренних дел напоминает, что swatting и любые формы ложных сообщений о чрезвычайных ситуациях квалифицируются как тяжкое преступление и наказываются штрафом до 5000 МРП либо лишением свободы сроком до 5 лет. Настоятельно призываем родителей, педагогов и саму молодежь проявлять ответственность, не поддаваться сомнительным интернет-трендам и помнить, что любые шутки подобного рода имеют реальные последствия для общества и судьбы самих несовершеннолетних", - добавил Аслан Ускембаев.
Ранее в МВД рассказали, как борются с пранкерами и противоправным контентом в интернете.
24.11.2025, 12:10 113476
Ущерб свыше 795 млн тенге: жителя Костанайской области подозревают в хищении и незаконной реализации глины
Дело направлено в суд
Костанай. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Костанайской области подозревают в хищении и незаконной реализации глины на территории Аркалыкского месторождения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В период с октября 2024 года по август 2025 года подозреваемый, не имея соответствующей лицензии, действуя через принадлежащее ему ТОО, осуществлял незаконное изъятие глины, принадлежащей государству, которую в последующем, под видом легального сырья, незаконно продавал предприятиям южных областей страны. Для сокрытия преступной деятельности он арендовал железнодорожный тупик в промышленной зоне Аркалыка, куда свозил похищенное сырье с целью придания законного вида происхождению похищенного сырья, заключил фиктивный договор о приобретении 8 тысяч глины с другим ТОО, руководителем которого являлся его родственник, хотя фактически не приобретал ее", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, общий объем незаконно вывезенных минеральных образований превысил 15 тысяч тонн.
Указанными действиями государству причинен ущерб на сумму свыше 795 млн тенге (...) Уголовное дело направлено в суд № 2 города Костаная", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что гравий незаконно добывали в Туркестанской области.
24.11.2025, 10:54 116346
Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Казахстане
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Шестерых подозреваемых в пропаганде терроризма задержали сотрудники Комитета национальной безопасности РК в ноябре в Алматы, Актобе, Конаеве и Шымкенте, сообщили в пресс-службе КНБ.
По версии следствия, они распространяли призывы к нападениям и убийствам по религиозным мотивам, а также выступали против светского строя. В ходе обысков у них изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также большое количество религиозной литературы", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
С санкции суда данные лица взяты под арест. Иная информация разглашению не подлежит.
Кроме того, по данным КНБ, 3 ноября за аналогичное преступление к 7 годам лишения свободы осужден житель Актюбинской области, который распространял материалы с призывами к терроризму. Приговор вступил в законную силу.
Всего с начала года за террористическую и экстремистскую деятельность по материалам органов КНБ задержаны 83 и осуждены 97 лиц.
24.11.2025, 10:38 117426
В области Абай пресечена деятельность финпирамиды под видом потребительского кооператива
Семей. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY под видом потребительского кооператива. Организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив HALYK QUATY, убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов, сообщили в пресс-службе АФМ.
Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ "народного кооператива", используя лозунг "Счастье в каждую семью!". После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака HALYK кооператив был переименован в ELL QUATY", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путевок "Солнечная Турция".
С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на свое имя ТОО "QAZ INFO MARKET", на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались", - уточнили в АФМ.
По данным агентства, в результате в пирамиду вовлечено свыше 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили 6,8 млрд тенге.
Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается", - отметили в пресс-службе.
Иная информация разглашению не подлежит.
21.11.2025, 17:00 177221
Полиция Актобе расследует гибель супружеской пары
По данным СМИ, у погибших супругов осталось пятеро детей
Актобе. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе обнаружены мертвыми муж и жена, по факту их гибели возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
Полицией по факту обнаружения тела женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело. В ходе дальнейших мероприятий обнаружено тело ее супруга без признаков жизни, в повешенном состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая проводит необходимые процессуальные действия, осмотр территории и сбор доказательств", - проинформировали в ДП.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы.
По данным СМИ, у погибших супругов осталось пятеро детей.
Напомним, жителя Акмолинской области осудили на 10 лет за покушение на убийство бывшей супруги.
Стоит отметить, что в Казахстане убийства продолжают оставаться тревожной частью криминальной статистики. Многие из них совершаются в состоянии аффекта или в результате бытовых ссор, нередко - на фоне длительных межличностных конфликтов.
К примеру, в конце сентября подозреваемого в двойном убийстве задержала полиция в Аулиекольском районе Костанайской области. 12 октября сообщалось что городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.
Также в городе произошел еще один инцидент. Приехавший на вызов из-за семейного скандала в одном из домов микрорайона Привокзальный участковый получил удар ножом в спину. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.
Тем временем информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.
На следующий день стало известно, что подозреваемого в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам технологической компании задержали в Дубае. По данным полиции, мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники.
