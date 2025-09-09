Социальная деградация: убийство школьника в День знаний, изнасилования несовершеннолетних и мошенничество
Фото: depositphotos
Преступления против детей продолжают оставаться одной из самых острых и болезненных тем в Казахстане. В разных регионах страны продолжаются случаи насилия в отношении несовершеннолетних, в том числе факты изнасилований. Каждое подобное преступление вызывает сильный общественный резонанс и поднимает вопрос о том, насколько защищены дети и подростки в повседневной жизни.
В частности, в начале сентября сообщалось, что пожизненное лишение свободы получил насильник шестилетней дочери в Жамбылской области. Также на прошлой неделе стало известно, что в Абайской области приговорили к пожизненному лишению свободы студента юридического факультета за изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Еще одного казахстанца приговорили к 17 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней родственницы. Об этом сообщалось в августе.
Кроме того, в последние несколько недель стало известно о ряде инцидентов в детских садах страны. К примеру, в прошлом месяце сообщалось, что в детсаду Тараза помощник воспитателя ударила ребенка. Было возбуждено уголовное дело, а в Комитете по охране прав детей Министерства просвещения заверили, что помощник воспитателя будет уволена после выхода из отпуска. А в Алматы воспитателя детсада осудили на четыре года - сотрудница частного учреждения набросилась на мальчика, зажала ему рот и не давала дышать. Также в августе стало известно, что Костанайской области приговорили к 6 месяцам ограничения свободы воспитателя, обжегшую подростка в детском центре оказания социальных специальных услуг. В конце августа сообщалось, что в Астане детей незаконно вовлекали в сбор денег на улицах города. Всего установлено 8 несовершеннолетних, которых вовлекли в качестве волонтеров 3 благотворительных фонда без каких-либо договоров, было возбуждено уголовное дело.
Также стоит отметить, что прошло больше месяца с попытки принудительного переселения сирот детского дома в Баганашыле, но результаты расследования по инциденту до сих пор неизвестны. Напомним, тогда детей пытались выселить с привлечением значительных сил полиции, что вызвало широкий общественный резонанс и критику в адрес местных властей.
Кроме того, вопиющее преступление произошло в Таразе, где в День знаний зарезали школьника. По информации Hola News, во время конфликта среди подростков один из участников был смертельно ранен в область сердца. В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по факту гибели несовершеннолетнего заведено уголовное дело по статье УК РК "Убийство". В конце августа сообщалось, что регионе в завершено расследование в отношении местного жителя, обвиняемого в систематическом избиении двух несовершеннолетних. В прошедшие выходные стало известно, что Талгаре мужчина застрелил брата девушки, пережившей изнасилование, и похитил ее двухлетнюю дочь. Ранее семья жаловалась в полицию на насилие, но подозреваемого отпустили.
Стоит отметить, что взрослые также становятся жертвами преступлений. В частности, 15 августа стало известно, что в Талдыкоргане постоялец гостиницы жестоко убил ставшего свидетелем кражи администратора. Убийцу приговорили к 18 годам лишения свободы. В этом же месяце суд Шымкента вынес приговор подсудимому Ернару Жиембаю по делу о покушении на заместителя акима Шымкента Руслана Берденова. По данным СМИ, его приговорили к 9 годам лишения свободы в учреждении средней безопасности.
Недавно в соцсетях распространились кадры жестокого избиения пожилого мужчины сыном в Туркестанской области. В полиции региона прокомментировали инцидент. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС.
Нередко казахстанцы становятся жертвами конфликтов. К примеру, в конце прошлого месяца в телеграм-канале "ПИСЬМА ПРЕЗИДЕНТУ" появилось видео наезда на человека в Конаеве, в описании которого сообщалось, что в городе "произошли разборки между лицами, в результате которых серьезно пострадали люди". В полиции сообщили, что по горячим следам были установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания двое подозреваемых.
21 августа стало известно, что в Алматы полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении. Двое неизвестных проникли в квартиру семейной пары. Угрожая и применяя насилие, злоумышленники потребовали деньги и ценности. В результате нападения они завладели небольшой суммой сбережений и золотыми изделиями. Хозяину квартиры были нанесены тяжелые телесные повреждения, мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.
Помимо прочего, казахстанцы нередко демонстрируют недопустимое поведение в общественных местах. К примеру, пару недель назад пьяного жителя Астаны арестовали за мелкое хулиганство на борту самолета. Нарушитель был пьян, ругался нецензурной бранью. А в августе в Астане блогера арестовали за скандальные видео. В Сети были размещены видеозаписи с приставанием к посетителям увеселительного заведения. В том же месяце в столице 26-летнего пранкера арестовали на 10 суток. Он инсценировал поломку лифта и намеренно напугал девушку.
Кроме того, за последние несколько недель было несколько громких задержаний. В частности, в 20 августа сообщалось, что Шымкенте задержали главного архитектора. В городском акимате отметили, что данная ситуация не относится к его работе на государственной службе в Шымкенте, а связана с ранее занимаемыми должностями. Также в августе сообщалось, что был задержан бывший глава управления здравоохранения Костанайской области. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медоборудования.
Позже департаментом собственной безопасности МВД по подозрению в совершении противоправного деяния задержан бывший заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области. Между тем 1 сентября стало известно, что в розыск был объявлен бывший транспортный прокурор Максат Дуйсенов. Инициатором розыска выступает прокуратура. Позже сообщалось, что в Шымкенте был объявлен в розыск Куаныш Даулеталиев. В ДП города сообщили, что его доставили в суд.
Наркопреступления остаются одной из самых серьезных угроз общественной безопасности в Казахстане. В разных регионах фиксируются факты распространения и хранения запрещенных веществ, нередко с участием целых организованных группировок.
К примеру, в середине августа стало известно, что Восточно-Казахстанской области ликвидировали нарколабораторию. По подозрению в совершении преступления задержаны и с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана. В ходе обыска обнаружено и изъято более 240 литров психотропного вещества и 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков.
А в конце месяца сообщалось, что в Костанае к 8 годам лишения свободы приговорили организаторов наркошопа в мессенджере Telegram. Для обналичивания наркодоходов использовались банковские карты, оформленные на подставных лиц. В ходе обыска изъяты марихуана и гашиш общим весом свыше 30 килограммов. Также в начале сентября стало известно, что интернет-магазин по продаже наркотиков выявили в области Улытау. В отношении его организаторов, осуществлявших сбыт синтетики, начато досудебное расследование. Сообщалось, что действия участников преступной группы координировали 4 гражданина России и Украины.
Кроме того, двух подозреваемых в создании наркомаркета казахстанцев задержали в Черногории. В настоящее время задержанные помещены под стражу на территории страны. На прошлой неделе сообщалось, что в Алматы изъята крупнейшая в истории республики разовая партия кокаина весом 13 тонн 183 килограмма.
17 августа стало известно, что житель Алматинской области выращивал коноплю среди кукурузы. Обнаружено 233 куста конопли. В целом из оборота в текущем году изъято более 11 тонн наркотиков.
Мошенничество остается одной из наиболее распространенных форм преступлений в Казахстане.
В частности, несколько недель назад сообщалось, что в Астане застройщиков подозревают в обмане более 300 казахстанцев. В рамках досудебного расследования одного из руководителей ТОО взяли под стражу. Второй объявлен в розыск. Сейчас идут следственные мероприятия, ожидаются дополнительные экспертизы.
Также 19 августа стало известно, что департамент Агентства по финансовому мониторингу Алматы проводит расследование по факту крупной аферы с получением кредитов в отношении руководства ТОО "Comfort Time" и других подконтрольных предприятий. Аферисты формировали недостоверные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов. В качестве "вознаграждения" за оформление подложных сведений участники схемы получали от заемщиков до 10% от суммы выданных средств.
В конце месяца сообщалось, что в Астане вынесли приговор мошеннику, который обманом убедил четверых казахстанцев оформить на себя автокредиты, а приобретенные автомобили продал в Россию. Также в столице бизнес-тренера осудили на пять лет по делу о мошенничестве. Она предлагала инвестировать средства в оптовую реализацию бытовой техники.
Также в августе в столичной прокуратуре сообщили, что еще двух женщин осудили по делу о мошенничестве в Астане. Они вводили граждан в заблуждение обещаниями содействия в приобретении элитного жилья на льготных условиях. Кроме того, в городе женщину, которая обещала оформить потерпевшим долгосрочные и краткосрочные визы в Европу, Соединенные Штаты Америки и Великобританию, задержали по делу о мошенничестве. Об этом стало известно в сентябре.
Кроме того, несколько недель назад сообщалось, что в Акмолинской области сотрудники крупных банков обманули казахстанцев на 3,7 млрд тенге. В ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны. Среди них: сотрудник центрального аппарата Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также работники ряда крупных банков, при участии которых на протяжении более 5 лет совершались мошеннические действия.
Также пару дней назад сообщалось, что в Атбасарском районе исполняющий обязанности заведующего терапевтическим отделением многопрофильной межрайонной больницы заставил пациента заплатить за лечение, которое оказывается бесплатно в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Суд приговорил медработника к двум годам ограничения свободы и лишил права заниматься медицинской деятельностью сроком на 3 года.
Еще одной уже постоянной темой для обсуждения стали хищения, махинации и коррупция.
В частности, в конце августа в Генпрокуратуре сообщили, что в Шымкенте вынесли приговор бывшему заместителю председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация" и директору подрядной организации за махинации при реализации проекта по посадке яблоневых садов. Как показало расследование, экс-заместитель председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация", в состав которого входит фонд, в интересах поставщика принял в эксплуатацию яблоневые сады, не соответствующие технической спецификации и заявленным производственным параметрам. Сумма невыполненных работ составила 430,6 млн тенге.
Несколько недель назад стало известно, что в Жетысуской области АФМ расследует дело о хищении бюджетных средств при строительстве жилых домов. Там причиненный государству ущерб превысил 152 млн тенге. С санкции суда наложен арест на имущество застройщика. Также в августе сообщалось, что в регионе свыше 300 млн тенге похитили при получении субсидий. Кроме того, по информации АФМ, часть незаконно полученных субсидий - в размере 110 млн тенге подозреваемый использовал на азартные игры в казино. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста
Кроме того, в конце прошлого месяца стало известно, что в столице был вынесен приговор по делу о хищении в сфере гособоронзаказа. Должностным лицам РГП "Казспецэкспорт" и поставщикам были выдвинуты обвинения в коррупции и хищении бюджетных средств, выделенных на закуп продукции военного назначения. Генеральный директор РГП был осужден на 11 лет лишения свободы, директор департамента РГП - на 10 лет. Остальные 9 подсудимых приговорены к различным срокам лишения свободы.
В сентябре сообщалось, что Астане судисполнители в течение двух лет похищали деньги взыскателей. Похищенные средства они тратили на азартные игры. 5 сентября стало известно, что в ЗКО экс-глава райотдела ЖКХ получил срок за коррупцию. Районный суд признал бывшего начальника отдела виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет 6 месяцев ограничения свободы.
Незаконная добыча полезных ископаемых и контрабанда и прочие преступления остаются серьезной проблемой для Казахстана. Незаконные разработки наносят ущерб экономике и экологии.
В частности, в середине августа стало известно, что был выявлен факт незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды в Восточно-Казахстанской области. По данным АФМ, ТОО ''EastGoldStone'', не имея лицензии, в течение двух лет незаконно добывало золото с отведением русла реки. В результате только экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге. В ходе обыска изъято 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге. Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца.
Также в конце месяца сообщалось, что в Алматинской области выявлены 7 фактов незаконной добычи полезных ископаемых без разрешительных документов. В настоящее время ведется досудебное расследование по статье УК РК "Самовольное пользование недрами". Техника, использовавшаяся при добыче, водворена на штрафстоянку.
Кроме того, недавно стало известно, что в стране расследуют контрабанду не соответствующих экологическим требованиям грузовиков. Также масштабные нарушения, связанные с незаконным экспортом рыбной продукции в страны Европы, выявила природоохранная прокуратура области Жетысу. Об этом сообщалось в конце августа. Отмечается, что субъекты рыболовства создали более 20 аффилированных предприятий, через которые осуществлялся экспорт рыбной продукции за границу. При этом аффилированные компании не имели закрепленных водоемов, не обладали квотами на вылов рыбы и не получали разрешений на экспорт. По выявленным фактам проводится досудебное расследование по статье 234 Уголовного кодекса (Экономическая контрабанда).
Ранее агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.