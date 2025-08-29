28.08.2025, 15:04 19646
Более 11 тонн наркотиков изъято из оборота в текущем году
Фото: Depositphotos
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Более 11 тонн наркотиков, в том числе более 1 тонны синтетических веществ изъяты из незаконного оборота с начала года в рамках операции "Қарасора - 2025", сообщает Polisia.kz.
По данным МВД, в ходе операции ликвидировано 11 нарколабораторий по производству синтетики. Изъято 24 тонны химических веществ, в том числе более 6 тонн прекурсоров.
Также активно ведется работа по выявлению фактов рекламы запрещенных веществ: количество выявленных нарушений увеличилось в два раза, возбуждено 105 досудебных производств за рекламу наркотиков.
Заблокировано 20 тысяч интернет-ресурсов - веб-сайтов, аккаунтов и иных платформ, распространявших информацию о наркотических и психотропных веществах, - проинформировал заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов.
В частности, в Жамбылской области задержан 40-летний местный житель, у которого во дворе дома изъяты кусты запрещенного каннабиса. В доме обнаружены и изъяты 144 куста сырой и высушенной марихуаны общим весом 240 кг. Кроме того, в области Улытау задержан гражданин, у которого изъяты марихуана и гашиш общим весом более 20 кг. В Караганде пресечен наркоканал поставки наркотиков из южных регионов. Около железнодорожного вокзала задержан 75-летний гражданин, у которого изъяты гашиш и марихуана весом около 10 кг. Дополнительно при осмотре автомобиля изъято два брикета с марихуаной общим весом около 20 кг.
28.08.2025, 21:29 11446
В Жамбылской области детей держали в рабстве: расследование завершено
Фото: Depositphotos
Тараз. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело в отношении жителя Таласского района, обвиняемого в систематическом избиении двух несовершеннолетних, завершено и с обвинительным актом направлено прокурору для последующего рассмотрения в суде, сообщает пресс-служба МВД РК.
Подозреваемый был задержан полицейскими незамедлительно и заключен под стражу. Пострадавшие дети помещены в центр поддержки детей в Таразе, где им оказана необходимая психологическая и правовая помощь.
Ход расследования находился на личном контроле министра внутренних дел.
Ранее сообщалось, что двоих детей держали в рабстве в Таласском районе Жамбылской области. По словам одного из мальчиков, их морили голодом, заставляли пасти скот и попрошайничать. 11 августа по поручению акима Жамбылской области Ербола Карашукеева создана специальная рабочая группа по изучению дела.
28.08.2025, 11:32 24871
Ущерб на 80 млрд тенге: рыбу незаконно экспортировали в Европу в области Жетысу
Талдыкорган. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Масштабные нарушения, связанные с незаконным экспортом рыбной продукции в страны Европы, выявила природоохранная прокуратура области Жетысу.
Субъекты рыболовства создали более 20 аффилированных предприятий, через которые осуществлялся экспорт рыбной продукции за границу. При этом, аффилированные компании не имели закрепленных водоемов, не обладали квотами на вылов рыбы и не получали разрешений на экспорт.
Одно из товариществ имело лимит на вылов рыбы в объеме 270 тонн, однако фактически экспортировало 4 920 тонн рыбы, что в 18 раз больше лимита. Из этого объема 2096 тонн были экспортированы через аффилированные с ним компании. По заключению уполномоченного органа, сумма ущерба от незаконных действий 4 субъектов рыболовства и их аффилированных фирм составила свыше 80 миллиардов тенге", - рассказали в прокуратуре.
По выявленным фактам проводится досудебное расследование по статье 234 Уголовного кодекса (Экономическая контрабанда).
Напомним, в феврале Минсельхоз ввел полугодовой запрет на вывоз из Казахстана некоторых видов рыбы.
28.08.2025, 11:12 25821
Ущерб свыше миллиарда тенге: в Астане двух женщин осудили по делу о мошенничестве
Они вводили граждан в заблуждение обещаниями содействия в приобретении элитного жилья на льготных условиях
Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане двух женщин осудили по делу о мошенничестве на сумму свыше одного миллиарда тенге, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Приговором суда с учетом смягчающих обстоятельств, таких как наличие на иждивении малолетних детей, частичное возмещение ущерба потерпевшим, и отсутствием отягчающих обстоятельств, они осуждены к 6 годам 8 месяцам лишения свободы каждая, с лишением права занимать материально ответственные и руководящие должности сроком на 5 лет", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор уже вступил в законную силу.
Как пояснили в прокуратуре, две знакомые на протяжении нескольких лет, действуя под видом госпрограммы, разработали схему мошенничества.
Они арендовали офис, использовали реквизиты действующего ТОО и заключали фиктивные договора, вводя граждан в заблуждение обещаниями содействия в приобретении элитного жилья на льготных условиях в городах Астаны и Алматы и получении займов, кредитов по госпрограмме. В результате их действий 150 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 1 млрд тенге", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Астане бизнес-тренера осудили на пять лет по делу о мошенничестве.
28.08.2025, 08:16 30131
Задержан бывший глава управления здравоохранения Костанайской области
Фото: Depositphotos
Костанай. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - По подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медоборудования задержан бывший глава управления здравоохранения Костанайской области, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
25 августа 2025 года совместной следственно-оперативной группой Службы по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности Республики Казахстан и прокуратуры Костанайской области по результатам проведенных оперативных мероприятий и прокурорской проверки, по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при закупке медицинского оборудования задержаны бывший руководитель управления здравоохранения, главный врач районной больницы и директор коммерческого предприятия", - проинформировали в ведомстве.
По данным прокуратуры, 26 августа 2025 года специализированным следственным судом в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.
Досудебное расследование начато по статье 361 части 4 пункту 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан, проводятся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается", - уточнили в прокуратуре Костанайской области.
Как сообщалось ранее, Служба по противодействию коррупции в начале августа задержала вице-министра транспорта РК.
27.08.2025, 12:38 50766
Дополнительный срок получил осужденный за проведение экстремистской пропаганды в колонии
Проводя тайные собрания, он вербовал участников в экстремистскую деятельность
Шымкент. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте вынесен приговор осужденному, который, отбывая срок за вербовку, устроил пропаганду экстремистской деятельности в колонии.
Согласно материалам суда, весной текущего года, отбывая наказание в учреждении № 54, осужденный проводил тайные собрания, на которых распространял идеи экстремистской организации с целью завербовать участников в экстремистскую деятельность.
Суд приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Напомним, в июле за террористические преступления осуждено семь граждан Казахстана.
27.08.2025, 11:52 52036
Бывший замглавы АКК приговорен к 8 годам тюрьмы за махинации при посадке яблоневых садов в Шымкенте
Шымкент. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте вынесли приговор бывшему заместителю председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация" и директору подрядной организации за махинации при реализации проекта по посадке яблоневых садов, сообщили в Генеральной прокуратуре Казахстана.
Факт злоупотребления должностными полномочиями со стороны руководства АО "Фонд поддержки сельского хозяйства" выявили при проверке реализации проекта по созданию двух яблоневых садов в Шымкенте.
Как показало расследование, экс-заместитель председателя правления АО "Аграрная кредитная корпорация", в состав которого входит фонд, в интересах поставщика принял в эксплуатацию яблоневые сады, не соответствующие технической спецификации и заявленным производственным параметрам. Сумма невыполненных работ составила 430,6 млн тенге.
По оценкам экспертизы, ущерб государству составил 685,8 млн тенге.
В рамках уголовного дела также зарегистрированы досудебные расследования по статьям УК РК "Мошенничество" и "Присвоение или растрата чужого имущества".
7 августа суд приговорил экс-заместителя главы АКК и директора подрядной организации к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что АФМ расследует дело о хищении бюджетных средств при строительстве жилых домов в области Жетысу.
26.08.2025, 11:30 80406
В Астане бизнес-тренера осудили на пять лет по делу о мошенничестве
Она предлагала инвестировать средства в оптовую реализацию бытовой техники
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане бизнес-тренера осудили на пять лет лишения свободы по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимой по 10 эпизодам мошенничества, причинившим ущерб на сумму свыше 50 млн тенге. Приговором суда виновной назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - заявили в прокуратуре.
По данным пресс-службы, женщина, выдавая себя за бизнес-тренера в сфере онлайн-торговли и закупок, привлекала потенциальных клиентов через Instagram, предлагая курсы по обучению.
После прохождения обучения предлагала слушателям инвестировать средства в оптовую реализацию бытовой техники, обещая доход в размере 10% от вложенной суммы. Получив оплату и не выполнив обещанных условий, она прекращала общение с клиентами и скрывалась", - добавили в пресс-службе.
Ранее была раскрыта международная схема интернет-мошенничества в СКО.
26.08.2025, 10:20 74586
АФМ расследует дело о хищении бюджетных средств при строительстве жилых домов в области Жетысу
Причиненный государству ущерб превысил 152 млн тенге
Талдыкорган. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по области Жетысу проводится расследование по факту хищения бюджетных средств при строительстве жилых домов, сообщили в пресс-службе АФМ.
В 2021 году между заказчиком и подрядной организацией заключены договоры на строительство двух многоэтажных жилых домов на общую сумму 1,7 млрд тенге. Несмотря на наличие подписанных актов выполненных работ, часть строительно-монтажных работ фактически не была выполнена. Из запланированных девяти этажей возведены лишь семь, не проведены работы по отоплению, водоснабжению, электроосвещению, а также отсутствует наружная отделка. Таким образом, строительство не завершено, сроки сдачи в эксплуатацию сорваны. В результате причиненный государству ущерб превысил 152 млн тенге", - проинформировали в агентстве.
С санкции суда наложен арест на имущество застройщика.
По делу в качестве подозреваемых признаны директор подрядной организации, а также сотрудники компании, осуществлявшие технический надзор за строительством. Расследование продолжается", - уточнили в АФМ.
Иная информация разглашению не подлежит.
28.08.2025, 08:42Жаркая погода без осадков ожидается в Казахстане в четверг 28.08.2025, 10:1954186В Казахстане упрощают возврат средств пострадавшим от мошеннических действий 28.08.2025, 12:1148196Казахстан последовательно реализует сбалансированную внешнюю политику - Токаев 28.08.2025, 11:0645136Рост экономики Казахстана с начала года составил 6,3% 28.08.2025, 13:1044966Правительство утвердило Концепцию регионального развития до 2030 года
