В Астане на глазах у прохожих зарезали мужчину

Он подозревается в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино

Фото: instagram/andersonchik1

Астана. 24 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Астане объявлен в межгосударственный розыск известный блогер, подозреваемый в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино, - Департаментом АФМ по Астане объявлен в межгосударственный розыск известный блогер, подозреваемый в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино, сообщает Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.





По информации АФМ, в розыск объявлен гражданин Республики Казахстан 1998 года рождения Ильяр Ювашев - известный блогер под псевдонимом andersonchik1.





Он подозревается в пособничестве в организации деятельности незаконного интернет-казино, действовавшего без лицензии на территории страны. Ювашев в период 2024-2025 годов участвовал в создании и управлении сетью интернет-казино, включая ресурс mellstroy.game. Для легализации финансовых потоков и сокрытия операций зарегистрированы 22 подставных юридических лица, а также использованы POS-терминалы и электронные платежные инструменты, через которые поступили средства игроков на общую сумму более 3,6 млрд тенге", - уточнили в агентстве.









В агентстве подчеркнули, что всем, кому известна какая-либо информация о местонахождении разыскиваемого, гарантируются вознаграждение и анонимность.





Кроме того, столичным департаментом АФМ продолжается расследование в отношении гражданина Республики Беларусь Бурим Андрея - блогера Mellstroy.





Для продвижения интернет-казино блогер объявил серию розыгрышей и челленджей", - добавили в пресс-службе.



