Казахстанских блогеров предупредили о запрете лотерей в соцсетях

С февраля 2024 года к административной ответственности за нарушение закона о лотереях привлечено 113 человек, общая сумма штрафов превысила 50 млн тенге

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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане для населения и представителей блогосферы проводится информационно-разъяснительная работа, направленная на предотвращение правонарушений в цифровой среде, сообщил вице-премьер Республики Казахстан Серик Жумангарин в - В Казахстане для населения и представителей блогосферы проводится информационно-разъяснительная работа, направленная на предотвращение правонарушений в цифровой среде, сообщил вице-премьер Республики Казахстан Серик Жумангарин в ответе на депутатский запрос.





Мероприятия реализуются в рамках медиаплана "Закон и порядок" и направлены на повышение правовой грамотности граждан и предотвращение нарушений (предупреждение незаконных лотерей, фейковых тренингов и сомнительных акций) в социальных сетях", - рассказал Жумангарин.





По его словам, Министерство культуры и информации активно взаимодействует с социальными сетями Instagram, TikTok, Meta для обеспечения прозрачности информационного поля и предотвращения мошеннических схем.





Он проинформировал, что с начала 2025 года выявлено 1870 фактов интернет-мошенничества, из них в социальных сетях - 389 фактов, ограничен доступ к 1480 интернет-ресурсам и ссылкам, в части деятельности интернет-казино выявлено 8616, из них в социальных сетях - 6399 фактов, ограничено 2195 интернет-ресурсов и ссылок.





Жумангарин обратил внимание, что по закону запрещается проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи. Таким образом, предпринимательская деятельность инфлюенсеров регламентирована и установлена ответственность за незаконные лотереи и иные правонарушения в цифровой среде.





Министерством на постоянной основе осуществляется мониторинг продукции массмедиа, а также контента на онлайн-платформах с целью выявления нарушений действующего законодательства в частности закона "О лотереях и лотерейной деятельности". В случае выявления нарушений уполномоченные органы принимают меры правового реагирования, включая направление уведомлений собственникам интернет-ресурсов и онлайн-платформ с требованием удаления противоправного контента", - проинформировал вице-премьер.





По его словам, в период с 1 января 2024 года по 20 марта 2025 года выявлено 169 нарушений норм закона о лотереях.





В отношении нарушителей предусмотрены штрафы в размере от 100 до 2000 месячных расчетных показателей с конфискацией доходов, полученных в результате правонарушений. С февраля 2024 года привлечено к административной ответственности 113 человек, общая сумма штрафов составила более 50 млн тенге", - добавил Жумангарин.