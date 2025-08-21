В Жетысуской области свыше 300 млн тенге похитили при получении субсидий

Ведется расследование по статье УК РК "Самовольное пользование недрами", техника водворена на штрафстоянку

Рассказать друзьям

Конаев. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылском районе выявлены 7 фактов незаконной добычи полезных ископаемых без разрешительных документов, - В Жамбылском районе выявлены 7 фактов незаконной добычи полезных ископаемых без разрешительных документов, сообщили в прокуратуре Алматинской области.





Как рассказали в прокуратуре, на одном из участков обнаружены ямы большого размера, сопоставимые по площади с малыми озерами.





В настоящее время ведется досудебное расследование по статье УК РК "Самовольное пользование недрами". Техника, использовавшаяся при добыче, водворена на штрафстоянку.





Органы прокуратуры предупреждают, что за недропользование без лицензий или разрешительных документов предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.





Действует единый телефон доверия по вопросам незаконной добычи недр. В случае выявления подобных фактов гражданам рекомендуется незамедлительно сообщать обо всех случаях по номеру: +7 705 727 4809", - добавили в пресс-службе ведомства.



