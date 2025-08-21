20.08.2025, 11:11 49866
В Жетысуской области свыше 300 млн тенге похитили при получении субсидий
Фото: Depositphotos
Талдыкорган. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области свыше 300 млн тенге похитили при получении субсидий, выделенных для переработки молочной продукции, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Подозреваемый, являясь руководителем ТОО, в течение двух лет, используя фиктивные документы, незаконно получал от ГУ "Управление сельского хозяйства" субсидии, выделенные государством для переработки молочной продукции. Общий ущерб превысил 300 млн тенге. Для подтверждения затрат в УСХ предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла", - заявили в агентстве.
Кроме того, по информации АФМ, часть незаконно полученных субсидий - в размере 110 млн тенге подозреваемый использовал на азартные игры в казино.
С санкции суда наложен арест на завод стоимостью свыше 300 млн тенге. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование продолжается", - добавили в пресс-службе.
Ранее десятки миллионов сельхозсубсидий украли в Жамбылской области.
21.08.2025, 14:17 13361
Карьеры размером с озера, в которых велась незаконная добыча полезных ископаемых, обнаружили в Алматинской области
Ведется расследование по статье УК РК "Самовольное пользование недрами", техника водворена на штрафстоянку
Конаев. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылском районе выявлены 7 фактов незаконной добычи полезных ископаемых без разрешительных документов, сообщили в прокуратуре Алматинской области.
Как рассказали в прокуратуре, на одном из участков обнаружены ямы большого размера, сопоставимые по площади с малыми озерами.
В настоящее время ведется досудебное расследование по статье УК РК "Самовольное пользование недрами". Техника, использовавшаяся при добыче, водворена на штрафстоянку.
Органы прокуратуры предупреждают, что за недропользование без лицензий или разрешительных документов предусмотрена административная и даже уголовная ответственность.
Действует единый телефон доверия по вопросам незаконной добычи недр. В случае выявления подобных фактов гражданам рекомендуется незамедлительно сообщать обо всех случаях по номеру: +7 705 727 4809", - добавили в пресс-службе ведомства.
Ранее незаконных золотодобытчиков задержали в ВКО.
21.08.2025, 12:21 16456
Автоматы и боеприпасы: похищенное во время январских событий продолжают находить в Казахстане
Фото: depositphotos
Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Похищенное во время январских событий продолжают находить регионах Казахстана, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности Казахстана.
С начала августа 2025 года КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в городах Астана, Шымкент, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях и области Ұлытау проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по поиску и изъятию из незаконного оборота оружия, в том числе похищенного во время январских событий. Изъято 12 автоматов Калашникова, 6 пистолетов, 15 ружей, 3 гранаты и более 500 единиц боеприпасов", - заявили в комитете.
Подчеркивается, что по указанным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия.
Ранее похищенное во время январских событий оружие изъяли в Казахстане.
21.08.2025, 10:35 22071
Подозреваемых в разбойном нападении задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полицейские задержали подозреваемых в разбойном нападении, сообщает Polisia.kz.
Около двух часов ночи двое неизвестных проникли в квартиру семейной пары. Угрожая и применяя насилие, злоумышленники потребовали деньги и ценности. В результате нападения они завладели небольшой суммой сбережений и золотыми изделиями", - проинформировали в полиции.
Сообщается, что хозяину квартиры были нанесены тяжелые телесные повреждения, мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых. Оба оказались ранее судимыми. У них изъяты вещественные доказательства, подтверждающие причастность к преступлению. В настоящее время задержанные водворены под стражу.
20.08.2025, 20:06 44776
В Астане 26-летнего пранкера арестовали на 10 суток
Он инсценировал поломку лифта и намеренно напугал девушку
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили видео, на котором мужчина, переодевшись в устрашающий костюм, инсценировал поломку лифта и намеренно напугал девушку, сообщает пресс-служба МВД РК.
По данному факту задержан 26-летний житель столицы. За совершение мелкого хулиганства суд постановил арестовать его на десять суток.
Полиция напоминает: подобные "шутки" могут нанести психологический вред и представлять угрозу безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, в феврале жителя Астаны арестовали на 15 суток за пранк с игрушечным пистолетом.
20.08.2025, 18:21 48106
Свыше 300 млн тенге на "пожертвования": в Астане детей незаконно вовлекали в сбор денег на улицах города
Фото: depositphotos.com
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане детей незаконно вовлекали в сбор денег на улицах города в качестве волонтеров, сообщает столичная прокуратура.
Всего установлено 8 несовершеннолетних, которых вовлекли в качестве волонтеров 3 благотворительных фонда без каких-либо договоров. Указанные фонды под предлогом "пожертвований" собрали деньги в других целях на общую сумму порядка 340 млн тенге. По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках дела будет дана отдельная правовая оценка действиям должностных лиц фонда по вовлечению несовершеннолетних в незаконную деятельность", - заявили в прокуратуре.
В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения также прокомментировали информацию.
Труд несовершеннолетних регулируется Трудовым кодексом РК. Работодатель обязан заключать трудовой договор, в противном случае наступает административная ответственность. Вовлечение детей в виды деятельности, запрещенные законом, влечет уголовную ответственность", - заявили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области детей держали в рабстве.
20.08.2025, 17:40 49931
Задержание главного архитектора Шымкента подтвердили в городском акимате
Фото: pixabay.com
Шымкент. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Задержание главного архитектора города Шымкента Армана Абдешова подтвердил в ходе брифинга заместитель акима мегаполиса Сарсен Куранбек, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Хотим отметить, что данная ситуация не относится к его работе на государственной службе в Шымкенте, а связана с ранее занимаемыми должностями. Компетентные органы действительно проявили интерес к его прошлой деятельности, и по этому поводу возникли определенные вопросы", - заявил Сарсен Куранбек.
Подчеркивается, что по указанному факту ведется досудебное расследование.
Ранее в Алматы экс-чиновников арестовали по делу о взяточничестве в особо крупном размере.
20.08.2025, 16:38 52491
Провозившего для кибермошенников оборудование иностранца задержали на границе с Узбекистаном
Задержание проведено в рамках расследования уголовного дела в отношении ОПГ кибермошенников
Туркестан. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Туркестанской области задержан иностранный гражданин, подозреваемый в пособничестве к интернет-мошенничеству организованно-преступной группы, сообщили в прокуратуре области.
В прокуратуре рассказали, что задержание иностранца было проведено в рамках расследования уголовного дела в отношении ОПГ кибермошенников.
Подозреваемый был задержан при пересечении казахстанской границы на пограничном пункте "Капланбек". Он поставлял для мошенников SIM-box. С помощью этого устройства злоумышленники связывались с жителями Казахстана по различным отечественным мобильным номерам и скрывали свои следы.
Прокуратура проверяет причастность задержанного к другим преступлениям.
Ранее 18-летнего россиянина задержали в Алматы с SIM-box и 300 SIM-картами.
20.08.2025, 12:13 62981
Во дворе одного из домов Мангистауской области нашли туши и рога сайги
Зарегистрировано уголовное дело
Фото: Polisia.kz
Астана. 20 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Во дворе одного из домов в селе Турыш Бейнеуского района Мангистауской области полицейские нашли девять туш и тридцать рогов сайги, сообщает Polisia.kz.
Выявлен факт незаконного хранения туш и рогов сайги. В результате обыска обнаружено и изъято 9 туш сайги (...) 30 рогов сайги, а также боеприпасы калибра 16 миллиметров и иные вещественные доказательства", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, а в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Напомним, в мае 2023 года в Минэкологии РК сообщили, что, по данным авиаучета, численность сайгаков в Казахстане достигла почти 2 млн.
В связи с якобы слишком возросшей популяцией животных депутаты агропартии "Ауыл" в 2023 году обратились к премьер-министру с депзапросом, в котором предложили пустить часть сайгаков на производство, использовать их рога, мясо и шкуру, тем самым "помочь" фермерам. "Международные эксперты" тоже сочли возможным убой сайгаков в Казахстане.
Заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today прокомментировал предложение депутатов сократить популяцию сайгаков.
Позже сайгаков включили в перечень видов животных, численность которых подлежит регулированию. В связи с этим в Западно-Казахстанской области подготовились к промышленному истреблению сайги. На убой было решено отправить 226 тысяч сайгаков. Их мясо собирались продавать на рынках по 1000-1200 тенге за килограмм.
Зимой 2024 года отстрел сайгаков был временно приостановлен. По данным на май 2025 года, популяция выросла до 4,1 млн особей.
В конце июня 2025 года министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев по итогам обсуждения с фермерскими и крестьянскими хозяйствами Западно-Казахстанской области озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
Стоит отметить, что вопрос регулирования численности уникальных животных стал одной из наиболее обсуждаемых тем в казахстанском обществе. Не все казахстанцы поддержали идею уничтожения сайгаков и даже создали петицию об отмене отстрела антилоп. Они считают, что сокращать численность сайги категорически нельзя, ведь после такого вмешательства человека они вновь могут оказаться на грани вымирания.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Сайгаки - уникальные животные, которые являются настоящим символом казахской степи. Еще осенью 2023 года сайгу включили в перечень животных, подлежащих регулированию. Позже выяснилось, что отлов оказался сложным. И Минэкологии объявило, что антилоп будут отстреливать. В феврале прошлого года отстрел сайгаков был временно приостановлен. Считаете ли вы необходимым возобновление отстрела уникальных животных?"
46% участников опроса ответили: "Нет, отстреливать сайгаков нельзя"; 37% выбрали ответ: "Необходимо создать заповедник и заботиться о популяции сайги"; 12% считают, что отстрел необходим, а 5% ответили: "Мне все равно".
