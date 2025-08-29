Задержан бывший глава управления здравоохранения Костанайской области

Фото: Depositphotos

Астана. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Более 11 тонн наркотиков, в том числе более 1 тонны синтетических веществ изъяты из незаконного оборота с начала года в рамках операции "Қарасора - 2025", сообщает - Более 11 тонн наркотиков, в том числе более 1 тонны синтетических веществ изъяты из незаконного оборота с начала года в рамках операции "Қарасора - 2025", сообщает Polisia.kz





По данным МВД, в ходе операции ликвидировано 11 нарколабораторий по производству синтетики. Изъято 24 тонны химических веществ, в том числе более 6 тонн прекурсоров.





Также активно ведется работа по выявлению фактов рекламы запрещенных веществ: количество выявленных нарушений увеличилось в два раза, возбуждено 105 досудебных производств за рекламу наркотиков.





Заблокировано 20 тысяч интернет-ресурсов - веб-сайтов, аккаунтов и иных платформ, распространявших информацию о наркотических и психотропных веществах, - проинформировал заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД РК Куандык Альжанов.





В частности, в Жамбылской области задержан 40-летний местный житель, у которого во дворе дома изъяты кусты запрещенного каннабиса. В доме обнаружены и изъяты 144 куста сырой и высушенной марихуаны общим весом 240 кг. Кроме того, в области Улытау задержан гражданин, у которого изъяты марихуана и гашиш общим весом более 20 кг. В Караганде пресечен наркоканал поставки наркотиков из южных регионов. Около железнодорожного вокзала задержан 75-летний гражданин, у которого изъяты гашиш и марихуана весом около 10 кг. Дополнительно при осмотре автомобиля изъято два брикета с марихуаной общим весом около 20 кг.



