Казахстанские банки прокомментировали заявление прокуратуры о банкирах-мошенниках
Банки не получали от органов прокуратуры официальных уведомлений о том, что их бывшие или действующие сотрудники являются фигурантами данного расследования
Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Несколько казахстанских банков второго уровня - АО "Kaspi Bank", АО "Forte Bank", АО "Евразийский банк" и АО "Alatau City Bank" при поддержке Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) выступили с совместным заявлением по поводу ранее опубликованной информации прокуратуры об участии банковских работников в мошеннической схеме с кредитами.
Напомним, информация прокуратуры Акмолинской области об ОПГ с участием сотрудников нескольких казахстанских банков была опубликована 2 сентября 2025 года.
Банки не получали от органов прокуратуры официальные уведомления о том, что их бывшие или действующие сотрудники являются фигурантами данного расследования. В настоящее время банки намерены обратиться в органы прокуратуры с запросом о предоставлении информации по данному делу", - говорится в совместном заявлении.
На текущий момент банкам не известны факты причастности бывших или действующих сотрудников к обстоятельствам данного уголовного дела. Также банки подчеркнули, что после получения официальных документов, подтверждающих опубликованную информацию, готовы оказать максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании любых нарушений прав и интересов клиентов.
Все перечисленные выше банки дорожат своей деловой репутацией и осуществляют свою деятельность прозрачно и в полном соответствии с законами Республики Казахстан и иных юрисдикций, международными соглашениями, нормативно-правовыми актами уполномоченных органов РК, а также внутренними нормативными документами. Профессиональное финансовое сообщество Казахстана призывает органы прокуратуры и иные правоохранительные органы Республики Казахстан взвешенно подходить к публичным заявлениям на чувствительные темы, которые потенциально могут повлечь угрозу для деловой репутации финансовых институтов", - отмечается в заявлении.
Ранее прокуратура Акмолинской области сообщила, что сотрудники крупных банков участвовали в мошеннической схеме с кредитами и обманули казахстанцев на 3,7 млрд тенге.