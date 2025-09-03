02.09.2025, 11:19 37601
Мошенничество с кредитами: сотрудники крупных банков обманули казахстанцев на 3,7 млрд тенге
Фото: Polisia.kz
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Акмолинской области завершила расследование дела в отношении организованной преступной группы, которая занимались похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов, сообщает Генпрокуратура РК.
В ОПГ входили 25 человек из разных регионов страны. Среди них: сотрудник центрального аппарата Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, а также работники ряда крупных банков, при участии которых на протяжении более 5 лет совершались мошеннические действия", - рассказали в ведомстве.
Жертвами преступлений стали 348 граждан республики, ущерб составил 3,7 млрд тенге.
Следствием выявлено имущество, приобретенное на преступные деньги, квартиры и земельные участки в Алматы, дорогие автомобили, крупные суммы наличных. Общая стоимость изъятого - 2,7 млрд тенге", - перечислили в прокуратуре.
Все участники группы задержаны и помещены в изолятор временного содержания. В настоящее время уголовное дело передано на ознакомление участникам уголовного процесса, окончательную точку в деле поставит суд.
В начале года в Туркестанской области раскрыли деятельность ОПГ, которая путем оформления фиктивных залогов в рамках госпрограммы "Сыбаға" похитила бюджетные средства на общую сумму 1,9 миллиарда тенге.
Жезказган. 3 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В области Улытау пресечена деятельность Telegram-магазина "Kaef Mafia" сбывавшего наркотические средства, сообщает региональная прокуратура.
В отношении его организаторов, осуществлявших сбыт синтетики, начато досудебное расследование.
Преступная схема функционировала по принципу бесконтактной связи, с использованием банковских карт дропперов. В ходе следственных мероприятий установлено более 200 дропперских карт, на которые принималась оплата за наркотические средства, а также 4 гражданина России и Украины, координировавших действия участников преступной схемы, арестованы 3 и объявлены в розыск 4 лица, в числе которых фигурант, выводивший денежные средства за рубеж в криптовалюте", - рассказали в прокуратуре.
На данный момент расследование в отношении 2-х закладчиков завершено, уголовное дело направлено в суд.
Во взаимодействии с АФМ арестованы активы, полученные от незаконного оборота наркотиков на сумму 3,2 млрд тенге. По решению суда указанные цифровые активы конфискованы в доход государства", - сообщили в ведомстве.
В настоящее время Telegram-магазин не принимает оплату по банковским счетам. Расследование в отношении других участников продолжается.
Ранее генпрокурор РК Берик Асылов напомнил, что казахстанцам за наркопреступления может грозить пожизненное лишение свободы.
Семей. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Абайской области приговорил к пожизненному лишению свободы студента юридического факультета за изнасилование, а также насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда Қ. признан виновным и ему по совокупности преступлений назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними. Отбывание наказания осужденному назначено в учреждении уголовно-исполнительной системы чрезвычайной безопасности", - заявили в суде.
Также подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
Согласно обвинительному акту, преступления совершены подсудимым на территории города Семея в мае 2022 года и январе 2025 года в отношении малолетних лиц в возрасте 12 и 13 лет", - добавили в пресс-службе.
Ранее казахстанец получил 17 лет лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней родственницы.
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Главной транспортной прокуратурой начато досудебное расследование по факту экономической контрабанды китайских грузовых автомобилей, сообщили в пресс-службе ведомства.
В Казахстане выявили незаконный канал ввоза по поддельным документам грузовых автомобилей производства КНР на сумму свыше 150 млн тенге. Отмечается, что ввозимый транспорт не соответствует экологическим требованиям.
Уголовное дело расследует управление досудебного расследования Главной транспортной прокуратуры, проводится комплекс следственных мероприятий.
Тараз. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 1 сентября в Таразе во время конфликта между несовершеннолетними от удара ножом погиб 14-летний мальчик.
Информация от трагическом случае, который произошел в День знаний в Таразе, появилась в соцсетях. По информации Hola News, во время конфликта среди подростков один из участников был смертельно ранен в область сердца.
В департаменте полиции Жамбылской области сообщили, что по факту гибели несовершеннолетнего заведено уголовное дело по статье УК РК "Убийство".
Несовершеннолетний подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ДП.
Ранее сообщалось, что в Астане шестилетний мальчик угрожал ножом девочке на детской площадке. С ребенком проведена беседа, а законные представители привлечены к ответственности.
Астана. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Два частных судебных исполнителя в течение двух лет присваивали деньги, предназначенные для погашения административных штрафов, сообщили в столичной прокуратуре.
На протяжении двух лет вместо исполнения судебных актов и пополнения государственной казны указанные лица, злоупотребляя своими полномочиями, присвоили денежные средства и растратили их на свои личные цели, в том числе на участие в азартных играх. Аналогичным образом похищены денежные средства физических и юридических лиц. Общий ущерб составил свыше 26 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.
В отношении судисполнителей начаты досудебные расследования, после чего ущерб ими полностью погашен.
По результатам расследования уполномоченный орган примет меры по лишению их лицензий.
Для недопущения аналогичных уголовных правонарушений уполномоченному органу предложено использовать искусственный интеллект для перечисления сумм задолженностей непосредственно взыскателям и расчета исполнительной санкции", - уточнили в прокуратуре.
Ранее в Акмолинской области раскрыли крупную ОПГ, которая занимались похищением социально уязвимых граждан и оформлением на их имена крупных банковских кредитов.
Алматы. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в розыск объявлен бывший транспортный прокурор Максат Дуйсенов.
Информация о розыске Максата Дуйсенова опубликована на портале органов правовой статистики и спецучетов.
Согласно данным, розыскное дело зарегистрировано 29 августа текущего года в Алматы. Инициатором розыска выступает прокуратура.
Розыском занимается управление полиции Алмалинского района ДП города Алматы.
Напомним, Максат Дуйсенов возглавлял Транспортную прокуратуру с августа 2018 года по апрель 2019 года. Ранее он занимал пост замглавы Антикора.
Тараз. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области пресечена деятельность преступной группы, которая, не имея лицензии, развернула масштабное производство и реализацию этилового спирта, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.
Подозреваемые представляли свою работу как законное производство биоэтанола и кормовых добавок. Фактически на территории ТОО был организован подпольный спиртзавод, оборудованный всем необходимым для производства этилового спирта в промышленных масштабах", - рассказали в АФМ.
Отмечается, что сеть сбыта охватывала сразу несколько регионов страны. Был налажен устойчивый канал поставки этилового спирта в подпольные цеха, действующие на территории Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, а также Шымкента. Из поступающего спирта изготавливалась суррогатная алкогольная продукция, "представляющая серьезную угрозу для жизни и здоровья потребителей".
В результате оперативно-следственных мероприятий из теневого оборота изъято 122 тыс. литров этилового спирта стоимостью свыше 280 млн тенге.
Также отмечается, что на территории производственной базы были обнаружены 18 единиц майнингового оборудования.
Организатор помещен под стражу на два месяца. В ведомстве отметили, что ранее он уже имел судимость за аналогичные преступления.
На 7 единиц автотранспорта наложен арест с целью конфискации. Расследование продолжается.
Астана. 30 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Анализ ситуации с интернет-мошенничествами показал, что возраст пострадавших заметно снизился, сообщает Polisia.kz.
По данным МВД РК, если в прошлом году среди жертв интернет-мошенников было около 2 тыс. человек в возрасте от 18 до 30 лет, то в этом году их количество достигло 3 тыс.
Также в группу риска входят граждане старше 60 лет, что свидетельствует о том, что наиболее уязвимыми для киберпреступников остаются именно молодежь и пожилые люди.
Все чаще в подобных преступлениях участвуют так называемые дропы - это обычные граждане, которые по разным причинам передают свои банковские карты мошенникам. Через эти карты преступники обналичивают похищенные денежные средства. Напоминаем, с 15 сентября вступают в силу изменения в Уголовный кодекс. Теперь за предоставление своих банковских карт третьим лицам будет предусмотрена уголовная ответственность. Максимальное наказание до семи лет лишения свободы", - рассказал заместитель начальника управления департамента по противодействию киберпреступности МВД Асет Жукенов.
Ранее в Алматы задержали двух граждан Казахстана, подозреваемых в кибермошенничестве.
