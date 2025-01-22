Около 2 млрд тенге похитила ОПГ в Туркестанской области

Фото: Polisia.kz

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Талгар. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматинской области - В департаменте полиции Алматинской области сообщили о завершении уголовного дела об убийстве 16-летнего Шерзата Полата в октябре прошлого года в Талгаре.





Уголовное дело по убийству несовершеннолетнего парня в ночь на 4 октября в Талгаре завершено.





На данный момент идет процесс ознакомления сторон с материалами досудебного расследования. После ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору для проверки законности и решения вопроса о направлении дела в суд", - говорится в сообщении ведомства.









Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорелдом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.





Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.





После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.





9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.





Во время его похорон в селе Азат произошел инцидент, в результате которого был задержан отец Шерзата Полата - Каржаубай Нурумов. Его арестовали на 15 суток. Также за призывы к митингам на 15 суток арестована его двоюродная сестра.





12 декабря стало известно, что на Нурмова завели уголовное дело по факту хулиганства.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".