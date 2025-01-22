21.01.2025, 10:57 72211
Около 2 млрд тенге похитила ОПГ в Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
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Туркестан. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - Деятельность организованной преступной группы, которая путем оформления фиктивных залогов похитила бюджетные средства на общую сумму 1,9 миллиарда тенге, пресекли в Туркестанской области, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК.
Группа использовала мошенническую схему для получения льготных кредитов в рамках госпрограммы "Сыбаға", направленной на субсидирование покупки крупного рогатого скота.
Мошенники создали ТОО "Кредитное товарищество "Яссы-кредит НС" в городе Кентау, а также использовали поддельные документы и фиктивные акты оценки имущества, которые проводились от имени несуществующего ТОО "Expert Consulting Group".
Организатор, занимавший должность председателя комиссии по рассмотрению заявок на получение государственных займов, разработал преступную схему и координировал действия участников. Он искал потенциальных фигурантов, распределял их роли и контролировал процесс оформления фиктивных займов. При этом давал указания по поиску физических лиц для оформления документов, контролировал ежемесячные платежи и участвовал в составлении искаженных актов сверок, а похищенные средства распределялись между членами группы", - рассказали в АФМ.
В рамках уголовного дела подозреваемыми признаны 27 человек. На имущество подозреваемых наложен арест на общую сумму более 1 миллиарда тенге.
Напомним, в прошлом году в Костанайской области попали под следствие 50 членов "мясной" ОПГ. Их подозревают в краже 3 млрд тенге госсубсидий.
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22.01.2025, 14:41 2451
В полиции сообщили о завершении уголовного дела об убийстве Шерзата Полата
Фото: Polisia.kz
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Талгар. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В департаменте полиции Алматинской области сообщили о завершении уголовного дела об убийстве 16-летнего Шерзата Полата в октябре прошлого года в Талгаре.
Уголовное дело по убийству несовершеннолетнего парня в ночь на 4 октября в Талгаре завершено.
На данный момент идет процесс ознакомления сторон с материалами досудебного расследования. После ознакомления уголовное дело будет направлено прокурору для проверки законности и решения вопроса о направлении дела в суд", - говорится в сообщении ведомства.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорелдом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.
Во время его похорон в селе Азат произошел инцидент, в результате которого был задержан отец Шерзата Полата - Каржаубай Нурумов. Его арестовали на 15 суток. Также за призывы к митингам на 15 суток арестована его двоюродная сестра.
12 декабря стало известно, что на Нурмова завели уголовное дело по факту хулиганства.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
22.01.2025, 12:14 9376
Разыскиваемого за торговлю наркотиками казахстанца экстрадировали из России
Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в торговле наркотиками жителя Жамылской области экстрадировали из России, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.
Подозреваемого экстрадировали за незаконный оборот наркотических средств в особо крупном размере, для привлечения к уголовной ответственности, уточнили в ведомстве.
Установлено, что в сентябре 2023 года подозреваемый хранил и перевозил с целью сбыта 13 килограммов марихуаны.
В ходе досудебного расследования подозреваемый скрылся от органа уголовного преследования, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В августе 2024 года он задержан на территории Кировской области Российской Федерации, после чего по запросу Генеральной прокуратуры был экстрадирован на Родину", - рассказали в Генпрокуратуре.
В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет, с конфискацией имущества.
Ранее транснациональную организованную преступную группу задержали в Жетысу. У задержанных изъято около 6 кг мефедрона.
22.01.2025, 12:10 8266
Избиение сотрудников СОБР в Астане: возбуждено уголовное дело
Проводится расследование
Фото: polisia.kz
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане по факту избиения сотрудников специального отряда быстрого реагирования возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование, по результатам которого будет принято процессуальное решение", - проинформировали ДП.
Ранее о произошедшем в своем телеграм-канале рассказал журналист Михаил Козачков.
В Астане ищут группу парней, избивших на улице сотрудников СОБР. Подозреваемые скрылись с места происшествия на автомобиле БМВ 1999 года выпуска. Думаю, надо искать в ближайшем автосервисе", - написал он.
Стоит отметить, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
В начале июня в Кульсары в результате групповой драки погиб 16-летний школьник. В мае старшеклассники устроили массовую драку в Мангистауской области.
В ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября. Позже суд вынес приговор по резонансному делу. Агентство будет информировать читателей.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70.64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
22.01.2025, 11:40 10166
Стала частью мошеннической схемы: жительница Костаная вложила 21 млн тенге в фальшивую платформу
Полиция выяснила, что женщина была использована как дроппер в мошеннической схеме
Фото: polisia.kz
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Костанай. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница города Костаная вложила 21 млн тенге в фальшивую платформу и стала частью мошеннической схемы, сообщает Polisia.kz.
Женщина увидела объявление в Instagram о прибыльных инвестициях. Она связалась со "старшим консультантом", который предложил ей вложить деньги. После первого перевода в 100 долларов у женщины начали требовать дополнительные деньги для оплаты несуществующих налогов и пошлин. Мошенники убеждали ее увеличить суммы, включая кредиты в нескольких банках. На сбережения, хранившиеся на депозите, она планировала купить жилье. В общей сложности потерпевшая перевела более 21 миллиона тенге", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в ходе начатого досудебного расследования полиция выяснила, что женщина была использована как дроппер в мошеннической схеме.
Установлено, что банковские реквизиты ее бизнеса мошенники использовали для дальнейшего вывода денежных средств. По факту мошенничества в особо крупном размере проводится следствие. Сейчас полиция продолжает работать над установлением местонахождения и задержанием подозреваемых", - добавили в полиции.
Ранее на 6 миллионов тенге обманули мошенники пенсионерок в Кокшетау.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
22.01.2025, 11:20 11281
Масштабная спецоперация: в 10 регионах Казахстана задержали криминальные группировки
Фото: polisia.kz
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Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 10 регионах Казахстана проведены задержания криминальных группировок, влияющих на учреждения уголовно-исполнительной системы, сообщает Polisia.kz.
В ходе оперативной разработки задокументирована сеть группировок, действовавших по налаженной схеме, в число которых входили лица, неоднократно судимые. Всего задержано 118 лиц криминальной направленности, в том числе 13 представителей уголовно-преступной среды", - заявил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
По его словам, проведено свыше 100 обысков.
Изъято три автомата Калашникова, два травматических пистолета, большое количество боеприпасов различного калибра, свыше 11 килограммов наркотиков, мобильные устройства и "черная" документация. Необходимо отметить, что среди задержанных лиц находились представители криминалитета дальнего и ближнего зарубежья. Оперативные мероприятия продолжаются", - добавил Куандык Алпыс.
Ранее в Жамбылской области ликвидировали организованную преступную группу, которая несколько лет терроризировала местных жителей и предпринимателей.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
21.01.2025, 19:21 59806
В Уштобе полицейские задержали блогера за вымогательство
Фото: МВД РК
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Уштобе. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Уштобе сотрудники полиции задержали местного блогера. Он подозревается в вымогательстве 10 млн тенге у предпринимателя, сообщает пресс-служба МВД.
Блогер требовал деньги за удаление со своей страницы ранее снятого видео о якобы некачественном строительстве, обещая со своей стороны больше не публиковать и не распространять видеозаписи.
В результате сотрудниками УБОП ДП Жетысуской области при координации областной прокуратуры он задержан при передаче 7 млн тенге с поличным.
Возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве. Проводятся следственные мероприятия, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого. В интересах следствия иная информация не разглашается.
Ранее Министерство внутренних дел РК сообщило о задержании в нескольких регионах Казахстана рэкетирских группировок, занимавшихся вымогательством.
21.01.2025, 19:09 60646
19-летний астанчанин покончил с собой
Зарегистрировано уголовное дело
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Астана. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в одном из стрелковых клубов 19-летний горожанин и покончил с собой, сообщает пресс-служба департамента полиции столицы.
По факту обнаружения трупа 19-летнего жителя столицы зарегистрировано уголовное дело. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные для объективного исследования всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении полиции.
20 января стало известно, что в Алматы 16-летний подросток совершил самоубийство.
21.01.2025, 17:30 63186
Нескольких лет терроризировали местных жителей и бизнесменов: в Жамбылской области ликвидировали ОПГ
Фото: Depositphotos
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Тараз. 21 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области ликвидировали организованную преступную группу, которая несколько лет терроризировала местных жителей и предпринимателей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Пресечена деятельность устойчивой преступной группы, действовавшей на территории Жамбылской области. Данная преступная группа, состоящая из 7 ранее судимых лиц, под видом благотворительного фонда на протяжении 2 лет путем угроз, применения насилия к предпринимателям занималась вымогательством, выбиванием долгов и покровительством", - проинформировали в прокуратуре.
Кроме того, были установлены обстоятельства совершения ряда преступлений.
Участники ОПГ по указанию его организатора на территории Меркенского района в целях разрешения долгового вопроса с извлечением материальной выгоды для себя и участников ОПГ путем применения насилия потребовали у двоих потерпевших денежные средства в сумме 1 млн тенге и 10 килограммов наркотического средства для личного употребления. Один из потерпевших, опасаясь за свою жизнь и здоровье, перевел через приложение Kaspi денежные средства в сумме 500 000 тенге. Данные денежные средства были разделены между участниками ОПГ", - уточнили в пресс-службе.
Подчеркивается, что аналогичная преступная схема имела место в отношении 4 предпринимателей.
Приговором суда лидер ОПГ осужден к 11 годам лишения свободы, другим участникам назначено наказание от 8 до 10 лет лишения свободы", - проинформировали в прокуратуре.
Отмечается, что приговор суда в законную силу еще не вступил.
Ранее крупную ОПГ ликвидировали в Алматы.
Также на сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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Эксперты отмечают, что ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?