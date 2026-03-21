В Алматы сносят незаконное кафе

Алматы. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы природоохранная полиции после запроса информационного агентства - В Алматы природоохранная полиции после запроса информационного агентства Kazakhstan Today о деятельности развлекательной площадки Gorki.kz, расположенной в непосредственной близости от мест захоронения, выявила нарушения правил благоустройства, передает корреспондент агентства.





При рассмотрении обращения сотрудниками был осуществлен выезд по адресу: город Алматы, Бостандыкский район, микрорайон Нур Алатау, улица Мурат, 11Б. По указанному адресу были выявлены нарушения правил благоустройства территорий города Алматы. В отношении ответственного лица гражданина С. составлен административный протокол по части 1 статьи 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов)", - заявили в управлении полиции Бостандыкского района.





Также, подчеркнули в ДП, была проведена профилактическая беседа об устранении выявленных нарушений и недопущении подобных правонарушений.





Напомним, в предгорной зоне Алматы компания Gorki.kz организовала массовые катания с возведением горок. Площадка при этом расположена в непосредственной близости от трех кладбищ, два из которых являются мусульманскими. По словам местных жителей, катания сопровождаются музыкой и салютами, что вызывает вопросы с точки зрения соблюдения этических норм и уважения к местам захоронения.





Кроме того, наблюдается значительное скопление автотранспорта и большое количество посетителей. Массовый заезд автомобилей и их длительное пребывание в предгорной зоне оказывают негативное влияние на окружающую среду, а выхлопные газы - на качество воздуха.





Позже в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста, Алмасхан Сматлаев подтвердил наличие нарушений на указанном участке. По информации заместителя акима, территория площадью 18 гектаров находится в частной собственности, однако ее целевое назначение - сельскохозяйственные угодья. Организация массовых развлекательных мероприятий на землях данной категории является нарушением законодательства.





​"Я знаю, о чем вы говорите. Частный предприниматель заключил договор с Gorki.kz и организовал там катания. Акиматом Бостандыкского района уже вынесено соответствующее решение, наложен административный штраф. До 10 февраля они должны закрыть объект", - заявил он.





Позже редакция агентства провела мониторинг исполнения поручений акимата города Алматы относительно деятельности развлекательной площадки Gorki.kz. Несмотря на то что установленный властями срок закрытия объекта (10 февраля) истек, площадка продолжает функционировать в штатном режиме, демонстрируя открытое пренебрежение к нормам земельного законодательства и официальным распоряжениям руководства города.





Визуальный осмотр подтверждает: горки стоят практически вплотную к кладбищу, разделенные лишь узким участком размытого поля. С верхних точек аттракционов открывается прямой вид на могилы, что противоречит рекомендациям ДУМК. Напомним, два из трех кладбищ, прилегающих к данному земельному участку, мусульманские.





Параллельно специалисты указывают на угрозу экосистеме предгорий. Согласно статье 396 Экологического кодекса РК, собственник обязан предотвращать деградацию земель. Использование пашни под квадроциклы и аттракционы ведет к загрязнению почвы ГСМ. В период оттепели стоки с территории Gorki.kz неизбежно попадают в подземные водные горизонты, питающие Алматы.





Особую тревогу вызывает эксплуатация воздушных шаров в черте города без соответствующих разрешений. Отсутствие у площадки авиационного статуса в сочетании со сложной розой ветров несет прямую угрозу жизни алматинцев. Подобные опасения подтверждаются прошлыми инцидентами: в частности, резонансное ЧП с возгоранием аэростата близ Капчагая привело к тяжелым травмам пассажиров и лишь чудом обошлось без жертв. Игнорирование правил безопасности на случайных участках превращает развлекательный аттракцион в объект повышенной опасности.





Также ранее агентство направило запрос в акимат, в котором просило разъяснить, согласовывалось ли размещение и функционирование развлекательного объекта компании Gorki.kz на указанной территории с акиматом города Алматы и профильными государственными органами. Также Kazakhstan Today просило пояснить, учитывалось ли при выдаче разрешительных документов расположение объекта вблизи кладбищ, соответствуют ли проводимые мероприятия требованиям этики и общественной морали и проводилась ли оценка воздействия деятельности объекта на общественный порядок, транспортную нагрузку и соблюдение санитарных и экологических норм.





В ответ на запрос управление по чрезвычайным ситуациям Бостандыкского района ДЧС мегаполиса заявило, что "полномочиями территориальных органов по чрезвычайным ситуациям не предусмотрена выдача разрешения, заключение, утверждение, предоставление каких-либо заключений в области пожарной безопасности".