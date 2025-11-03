02.11.2025, 11:13 29506
Агрессия и нецензурная брань: участника любительских боев арестовали после скандального видео
Фото: Polisia.kz
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Участника реалити-проекта и любительских боев арестовали на 15 суток после скандального видео, сообщает Polisia.kz.
При мониторинге социальных сетей полиция выявила видео, в котором мужчина - участник реалити-проекта и любительских боев - демонстрировал агрессию, физическое давление и нецензурную брань, создавая образ "сильного и дерзкого" (...) В отношении автора возбужден материал по факту мелкого хулиганства. Решением суда он арестован на 15 суток", - говорится в сообщении.
По данным полиции, уже после задержания он заявил, что ролик был постановочным, снятым ради охвата и лайков.
Ранее в Астане блогера арестовали за скандальные видео. В Сети были размещены видеозаписи с приставанием к посетителям увеселительного заведения.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
31.10.2025, 17:10 101136
В Алматинской области подростка задержали по подозрению в изнасиловании девочки
Возбуждено уголовное дело
Кокшетау. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области подростка задержали по подозрению в изнасиловании 12-летней девочки, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
Несовершеннолетний подозреваемый задержан и водворен в ИВС. С санкции суда в отношении него применена мера пресечения в виде содержания под стражей", - заявили в полиции.
Также подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в ДП.
Ранее в Сети появилась информация об изнасиловании девочки в Жамбылском районе Алматинской области.
Напомним, в Актюбинской области ученица 9-го класса родила ребенка. Подозреваемого арестовали.
В октябре 2025 года стало известно, что в Казахстане насильников детей будут кастрировать за полгода до освобождения
В феврале прошлого года депутаты также предложили хирургически кастрировать насильников детей.
В начале сентября пожизненное лишение свободы получил насильник шестилетней дочери в Жамбылской области.
Президент Кыргызстана поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин.
31.10.2025, 16:11 102806
Бывшего прокурора Рудного осудили за коррупцию
Он проведет в тюрьме 4,5 года
Костанай. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший прокурор Рудного приговорен к 4,5 года лишения свободы за покушение на получение взятки.
Экс-прокурор пытался получить взятку в размере 20 млн тенге за совершение незаконных действий в интересах взяткодателя. Часть суммы - 8,1 млн тенге представляла собой имитированные денежные знаки, что согласно законодательству квалифицируется как покушение на получение всей оговоренной суммы, сообщает издание "Казинформ".
Костанайский суд приговорил подсудимого к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы. Кроме того, он получил пожизненный запрет занимать государственные должности, в том числе в органах прокуратуры и финансового регулирования и лишил классного чина - старшего советника юстиции.
Напомним, прокурор Рудного был задержан в сентябре текущего года.
31.10.2025, 10:23 114986
Подозреваемого в участии в ОПГ бывшего сотрудника ЦОНа экстрадировали из России
Фото: скриншот из видео
Талдыкорган. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирован подозреваемый в участии в преступной группе, организовавшей незаконную легализацию грузовых транспортных средств в области Жетысу, ввезенных в страну из-за рубежа, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Подозреваемый, будучи специалистом НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", в 2022-2023 годах в составе ОПГ подыскивал автовладельцев, чьи автотранспортные средства незаконно регистрировал путем внесения в информационную систему заведомо ложных сведений о платежах за первичный регистрационный сбор. В результате преступных действий на учет было незаконно поставлено 481 транспортное средство, что повлекло нанесение ущерба государству в особо крупном размере в виде непоступления обязательных платежей в бюджет на сумму 3,7 млрд тенге", - проинформировали в ведомстве.
После совершения преступлений подозреваемый скрылся и был объявлен в международный розыск.
В марте этого года он задержан в Московской области и по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на Родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого деяния уголовным законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", - отметили в Генпрокуратуре.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области ОПГ осуществляла незаконную постановку на учет грузовиков.
31.10.2025, 10:14 116161
Экс-глава Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства подозревается в хищении бюджетных средств
Фото: Depositphotos
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Шымкенту проводится расследование в отношении бывшего председателя АО "Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства".
Он подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение интенсивных яблоневых садов, с использованием своего должностного положения путем завышения стоимости работ и оборудования. Для реализации он привлек аффилированное лицо - руководителя ТОО "Green Mart Kazakhstan", который в свою очередь зарегистрировал 20 фирм на подставных лиц (друзей и родственников) с целью фиктивного участия в программе в качестве лизингополучателей. Фактически указанные лица не осуществляли никакой деятельности и в проекте участия не принимали. На основании подложных заявок в адрес фонда подана документация на получение лизинга на общую сумму 1,4 млрд тенге, которая впоследствии одобрена фондом. Без проведения конкурсных процедур поставщиком определен один участник - подконтрольное ТОО "Green Mart Kazakhstan". После поступления средств в ТОО часть переведена на счета аффилированных предприятий и обналичена. При этом оборудование поставлено по завышенной стоимости, а работы фактически не выполнены", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что в результате сумма причиненного ущерба превысила 430 млн тенге.
Бывший председатель АО помещен под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается.
Кроме того, по информации АФМ, по данному факту осуждены бывший управляющий директор фонда и руководитель ТОО "Green Mart Kazakhstan" к 8 годам лишения свободы с конфискацией 4 автомашин.
Приговор не вступил в законную силу.
30.10.2025, 17:10 149026
Выделенные на яблоневые сады средства похитили на юге Казахстана: арестован подозреваемый
Сумма причиненного ущерба превысила 430 млн тенге
Шымкент. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте арестован бывший председатель Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства по подозрению в хищении бюджетных средств, выделенных на яблоневые сады, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Он подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на возведение интенсивных яблоневых садов, с использованием своего должностного положения путем завышения стоимости работ и оборудования (...) Бывший председатель АО помещен под стражу сроком на 2 месяца", - уточнили в пресс-службе.
По данным АФМ, сумма причиненного ущерба превысила 430 млн тенге.
Для реализации он привлек аффилированное лицо - руководителя ТОО (...), который в свою очередь зарегистрировал 20 фирм на подставных лиц с целью фиктивного участия в программе в качестве лизингополучателей. Фактически указанные лица не осуществляли никакой деятельности и в проекте участия не принимали", - добавили в АФМ.
Ранее сообщалось, что хищение выделенных на строительство соцобъектов 2 млрд тенге расследует АФМ.
30.10.2025, 16:01 151656
Жителя Алматы задержали по подозрению в убийстве своей матери
Возбуждено уголовное дело
Алматы. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя города Алматы задержали по подозрению в убийстве своей матери, сообщает пресс-служба департамента полиции города Алматы.
По факту убийства управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - 41-летний сын убитой, состоящий на учете в Центре психического здоровья, задержан. Другие обстоятельства устанавливаются", - говорится в сообщении.
В Казахстане убийства продолжают оставаться тревожной частью криминальной статистики. Многие из них совершаются в состоянии аффекта или в результате бытовых ссор, нередко - на фоне длительных межличностных конфликтов.
К примеру, в конце сентября подозреваемого в двойном убийстве задержала полиция в Аулиекольском районе Костанайской области. 12 октября сообщалось что городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.
Также в городе произошел еще один инцидент. Приехавший на вызов из-за семейного скандала в одном из домов микрорайона Привокзальный участковый получил удар ножом в спину. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.
Тем временем информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.
На следующий день стало известно, что подозреваемого в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам технологической компании задержали в Дубае. По данным полиции, мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
30.10.2025, 14:43 154326
Убийство 23-летней жительницы Атырау: подозреваемым переквалифицировали обвинения
Фото: Polisia.kz
Атырау. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Двум обвиняемым по делу об убийстве 23-летней жительницы Атырау переквалифицировали обвинение. Теперь им грозит пожизненное лишение свободы.
Адвокат потерпевшей стороны Ажар Абдил сообщила в социальных сетях, что прокуратура Атырауской области вынесла новый обвинительный акт по делу об убийстве 23-летней девушки в Атырау.
Теперь подсудимые обвиняются по пунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством. - Прим. ред.) и части 2 статьи 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. - Прим. ред.)", - уточнила правозащитник.
Санкции части 2 статьи 99 УК РК предусматривают лишение свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы, с конфискацией имущества или без таковой.
Напомним, ранее подозреваемым в убийстве девушки вменялись обвинения по статьям похищение человека и убийство. 23-летняя жительница Атырау пропала 18 октября 2024 года. Около 22.00 она вышла из дома № 11 микрорайона Авангард и не вернулась. Позже стало известно, что девушка была убита.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых молодежью.
Недавно толпа жестоко избила юношу в Алматы.
В Жамбылской области нынешней осенью произошло сразу несколько убийств среди школьников. В частности, школьник скончался после драки в школьном туалете. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.
Судья оказался очень гуманным человеком - вошел в положение молодых оступившихся людей, впервые совершивших преступление, и дал всем "минималки". Аманкосу - 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Еще судья взыскал с осужденных немного денег в пользу потерпевших. Удовлетворил полностью гражданский иск о возмещении материального ущерба - каждый из приговоренных должен компенсировать каждому из пострадавших расходы на адвокатов в размере от 100 до 650 тысяч тенге. А вот с моральным вредом получилось совсем грустно. С инициатора драки Бакыта в пользу Куватова взыскано 500 тысяч тенге, а с Аманкоса - 3,5 млн тенге. В пользу Романова с Аманкоса и Адила взыскано по 150 тысяч тенге, а с Бакыта - 200 тысяч. В пользу Кима со всех подсудимых взыскано по 150 тысяч тенге.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
30.10.2025, 09:59 143181
В Шымкенте вынесен приговор организаторам финансовой пирамиды Nazira Gold
Фото: Depositphotos
Шымкент. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте вынесен приговор по делу о создании и руководстве финансовой пирамидой Nazira Gold, сообщили в пресс-службе АФМ.
Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, организаторы обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 20-40% от вложенной суммы. Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше четырех тысяч вкладчиков", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что полученные от вкладчиков денежные средства организаторы направляли на приобретение дорогостоящих автомашин, земельных участков и квартир.
Приговором суда девять лиц признаны виновными, и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 10 лет. Кроме того, судом конфискованы денежные средства в сумме 402 млн тенге, 52 единицы транспортных средств, частный дом, две квартиры в престижных ЖК, а также 17 кг ювелирных изделий", - уточнили в АФМ.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в ЗКО пресекли деятельность финансовой пирамиды.
