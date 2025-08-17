В Алматы воспитателя детсада осудили на четыре года

Сотрудница частного учреждения набросилась на мальчика, зажала ему рот и не давала дышать

Алматы. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Суд в Алматы вынес приговор воспитательнице, которая душила ребенка в детском саду, сообщает телеканал - Суд в Алматы вынес приговор воспитательнице, которая душила ребенка в детском саду, сообщает телеканал КТК





Шокирующий случай произошел полгода назад. Сотрудница частного учреждения набросилась на мальчика, зажала ему рот и не давала дышать. На суде выяснилось, такими жестокими методами педагог пыталась успокоить четырехлетнего ребенка", - информирует издание.





В ходе следствия выяснилось, что педагогу всего 20 лет, она закончила медресе, а после устроилась в частный детсад.





Подсудимая свою вину признала. За истязание малолетнего ее приговорили к четырем годам тюрьмы. Она будет отбывать наказание в колонии средней безопасности. Кроме того, в ближайшие 10 лет ей запретили работать с детьми.





Напомним, в Казахстане руководителей частных детсадов будут наказывать за наем неквалифицированных воспитателей.



