Воспитатель обожгла подростка утюгом: суд вынес приговор
Фото: Depositphotos
Костанай. 16 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Костанайской области приговорил к 6 месяцам ограничения свободы воспитателя, обжегшую подростка в детском центре оказания социальных специальных услуг, сообщили в пресс-службе суда.
Судом установлено, что подсудимая Б., работая воспитателем в КГУ "Костанайский детский центр оказания социальных специальных услуг", 14 марта 2025 года, находясь на рабочем месте, вопреки своим должностным обязанностям, причинила несовершеннолетней К. легкие телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Как рассказали в суде, подсудимая Б. вину признала полностью.
С учетом всех обстоятельств по делу суд назначил подсудимой Б. окончательное наказание с применением частей 2, 5 статьи 58 УК по совокупности преступлений в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев, с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними сроком на 3 года. На весь срок отбывания наказания установлен пробационный контроль, а также осужденная привлечена к принудительному труду на весь срок наказания", - проинформировали в суде.
Приговор вступил в законную силу.
Напомним, инцидент произошел 17 марта, с заявлением в полицию обратилась директор детского центра оказания специальных социальных услуг. Известно, что воспитаннице 2008 года рождения госпитализация не потребовалась. По этому факту уполномоченная по правам ребенка Несибели Басенова посетила центр, провела беседу с директором, а также с другими сотрудниками.
По словам омбудсмена, факты нанесения утюгом ожога подопечной подтверждаются записью с видеокамер.
Однако четкого удара или нанесения ожога не видно, но видно, что воспитатель ходила в зале, где находятся дети, с утюгом в руках. Ожог на плече был установлен медицинским работником центра и сразу же доведено до сведения руководства", - сообщила Несибели Басенова.