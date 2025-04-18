17.04.2025, 19:31 10861
В Костанае воспитатель обожгла утюгом подростка
Воспитателя уволили
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Костанай. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Воспитатель обожгла утюгом подопечную "Костанайского детского центра оказания специальных социальных услуг". Инцидент произошел 17 марта, сообщает "Костанайские новости".
С заявлением в полицию обратилась директор Центра. Известно, что воспитаннице 2008 года рождения госпитализация не потребовалась. По этому факту уполномоченная по правам ребенка Несибели Басенова посетила центр, провела беседу с директором, а также другими сотрудникам.
По словам омбудсмена, факты нанесения утюгом ожога подопечной подтверждаются записью с видеокамер.
Однако, четкого удара или нанесения ожога не видно, но видно, что воспитатель ходила в зале, где находятся дети, с утюгом в руках. Ожог на плече был установлен медицинским работником Центра и сразу же доведено до сведения руководства. Директор Центра вызвала полицию и написала заявление по данному факту", - сообщила Несибели Басенова.
В свое оправдание воспитатель сообщила, что у нее семейные проблемы, в связи с этим она была не в себе, и не справилась с эмоциями. На момент посещения уполномоченной воспитателя уволили и ознакомили с приказом об увольнении.
Уголовное дело возбуждено и находится на стадии расследования.
В феврале в Астане воспитательница детского сада избила ребенка до заикания. Отец мальчика утверждает, что педагог систематически била не только его сына, но и других детей.
Напомним, 30 декабря 2024 года президент подписал поправки по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка. Закон направлен на совершенствование национального законодательства в области образования и защиты прав детей.
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17.04.2025, 20:30 8961
Большинство обвиняемых по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата не признали вину
Фото: ivest.kz
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Талдыкорган. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Талдыкоргане продолжается судебное заседание по делу об убийстве 16-летнего Шерзата Болата.
Как сообщает Zakon.kz, по запросу судьи Ержана Жанузакова прокурор Дана Сарсенбай более пяти часов читала полный текст обвинительного акта для каждого подсудимого. В том числе она подробно остановилась на том, в чем обвиняют Азамата Тоқтаубаева. Из ее слов и согласно материалам дела, он в ту ночь, убедившись в том, что дядя Шерзата Полата Нурганат Гаепбаев после драки находится без сознания и вокруг никого нет, украл его сотовый телефон стоимостью 220 тыс. тенге и сбежал с места происшествия на автомобиле Mercedes-Benz.
Часть подсудимых заявили, что признают свою вину частично. Некоторые вовсе ее не признали. В частности, главный обвиняемый по делу - Абзал Шынасыл - отметил, что не признает обвинения в убийстве Шерзата Болата.
Я признаю вину частично. Шерзата Болата ударил ножом не я. Я ударил только Нурганата Гаипбаева. Это я признаю", - цитирует подсудимого Абзала Шынасыла Tengrinews.kz.
Подсудимые Равиль Сакиев, Нуркияс Ильясов, Дархан Аскентай, Дидар Калиахмет и Думан Искак также объявили, что не признают вину полностью. Подсудимые Шынгыс Белгожаев, Азамат и Нурбол Токтаубаевы признали вину частично.
Напомним, мажилисмен Нартай Сарсенгалиев раскритиковал работу правоохранительных органов по делу об убийстве подростка в Алматинской области. По его словам, отец погибшего парня рассказал, что следствие стоит на месте, компетентные органы вместо поиска преступника вызвали убитых горем членов семьи погибшего мальчика на допрос среди ночи и грубо обращались с ними.
16-летний подросток был убит в Талгаре в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Двое парней доставлены в районную больницу, один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка. Ранее в прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
17.04.2025, 18:31 12896
ОПГ оформила кредиты в 5 млрд тенге на жителей нескольких регионов РК
По делу проходит 24 подозреваемых, 15 из них взяты под стражу
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Кокшетау. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В апреле 2024 года прокурор Зерендинского района в ходе встречи с населением выявил факт оформления неустановленными лицами кредитов на жителей района из числа социально-уязвимых слоев, сообщает пресс-служба прокуратуры Акмолинской области.
В этой связи, прокурором района инициированы оперативно-розыскные мероприятия. По их результатам в ноябре 2024 года возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, расследование которого поручено спецпрокурорам региона.
В ходе следствия установлена организованная преступная группа, участники которой путем обмана осуществляли хищение денежных средств банков второго уровня. Между членами группы были четко распределены роли, задачи и конкретные действия каждого участника. Мошенниками незаконно оформлены кредиты на 450 лиц в сумме около 5 млрд тенге", - сообщили в надзорном органе.
Жертвами мошенников стали жители нескольких областей страны.
На сегодняшний день по делу в качестве подозреваемых установлено 24 лица, 15 из них с санкции суда взяты под стражу.
Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее сообщалось, что в Казахстане на 23% выросло число фиксируемых эпизодов интернет-мошенничества. Только по итогам I квартала полиция зарегистрировала 6,2 тыс. подобных правонарушений, что больше, чем в те же месяцы 2024-го.
17.04.2025, 16:16 15606
В Алматы обстреляли машину
Фото: pixabay.com
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Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Ожет города Алматы обстреляли машину, передает корреспондент агентства.
Задержаны двое мужчин, у которых было изъято огнестрельное оружие. Они были водворены в изолятор временного содержания. По данному факту управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий", - сообщает пресс-служба департамента полиции города Алматы.
Напомним, в прошлом году в Алматы задержали открывшего стрельбу из сигнального пистолета парня.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
16.04.2025, 11:44 36971
Уголовное дело возбудили по факту нападения с ножом на мотоциклиста Дополнено
Нападавшего задержали по горячим следам
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Тараз. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По факту нападения с применением холодного оружия на автозаправке в Меркенском районе Жамбылской области возбуждено уголовное дело, сообщает Polisia.kz.
Подозреваемый задержан по горячим следам и с санкции суда заключен под стражу.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РК "Хулиганство, совершенное с применением ножа". Она предусматривает до 7 лет лишения свободы.
Уголовное дело принято в производство следственного управления ДП Жамбылской области, создана следственно-оперативная группа. Для координации работы следственно-оперативной группы на место направлены сотрудники центрального аппарата МВД. Будет обеспечено полное и всестороннее расследование инцидента", - сообщили в полиции.
Вопрос о переквалификации деяния подозреваемого будет рассмотрен по результатам следственных действий и по согласованию с надзорным органом.
Кроме того, по обращению адвоката потерпевшему обеспечена охрана из числа сотрудников полиции.
Ход расследования находится на особом контроле министра внутренних дел РК.
Дополнено 15.04.2025, 20.07
Было заявлено ходатайство об охранных мероприятиях, чтобы посторонние лица, родственники задержанного, не ходили, не просили написать встречное заявление и простить. С утра мы выставили охрану. После экспертиз и следственных действий будет решен вопрос об окончательной квалификации по этому уголовному дел", - сообщил замглавы МВД Санжар Адилов.
16.04.2025, 10:20 38506
В Астане вынесли приговор по делу о незаконном майнинге, конфисковано имущество стоимостью свыше 900 млн тенге
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Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В столице вынесен обвинительный приговор в отношении трех граждан, которые в период с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района мегаполиса, сообщили в АФМ.
Сумма незаконно добытых цифровых активов в эквиваленте составила более 143 млн тенге. В ходе обыска изъято 1257 асикмайнеров (оборудование для добычи цифровых активов), промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция. Приговором суда они признаны виновными по статье 214, часть 2, УК, и им назначено наказание в виде штрафа", - проинформировали в ведомстве.
По данным АФМ, судом в доход государства конфисковано имущество стоимостью свыше 900 млн тенге: 2 автомашины (Toyota Camry, Nissan Juke), а также майнинговое оборудование. Кроме того, судом взыскана сумма преступного дохода в размере 143,2 млн тенге.
Приговор вступил в законную силу.
15.04.2025, 19:07 54616
В Астане главу одного из отделов управления образования осудили за взятки
Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы
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Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане во врем прокурорской проверки было установлено, что руководитель одного из отделов столичного управления образования использовала свое служебное положение в личных целях для материальной выгоды, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Материалы проверки переданы в Антикоррупционную службу, где дополнительно вскрылись факты неоднократного получения взяток. По итогам судебного разбирательства должностное лицо признано виновным.
Суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Ранее бывшего судью Актау осудили за подстрекательство к взятке.
15.04.2025, 18:24 55636
В Актобе подростки попали в полицию после публикации фото в Сети
Парни позировали с предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие
Фото: instagram/polisia_aqtobe
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Актобе. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Актобе подростки попали в полицию после публикации в Сети фото, на которых они позировали с предметами, похожими на огнестрельное и холодное оружие, сообщает пресс-служба департамента полиции Актюбинской области.
В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности шести подростков, причастных к данным публикациям. Все они были доставлены в отдел полиции. В ходе проверки выяснилось, что пятеро из них являются студентами высших и средних специальных учебных заведений Актобе, а один - ученик старших классов районной школы. У одного из подростков был изъят газовый пистолет. По словам самих несовершеннолетних, публикации были сделаны ради контента и не имели цели запугивания или пропаганды насилия", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что с подростками и их родителями были проведены профилактические беседы и несовершеннолетние поставлены на профилактический учет.
Все публикации удалены, в учебных заведениях организованы дополнительные разъяснительные мероприятия, направленные на предупреждение подобных случаев в будущем", - добавили в ДП.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
15.04.2025, 11:58 60876
Издевалась над стариками: сотруднице пансионата вынесли приговор в Аксу
Суд назначил ей 3 года лишения свободы
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Павлодар. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотруднице пансионата вынесли приговор по резонансному делу о жестоком обращении с постояльцами центра социальных услуг "Камкор", сообщает пресс-служба прокуратуры Павлодарской области.
Прокуроры изучили видеозаписи с камер наблюдения, на которых зафиксированы шокирующие факты насилия.
Работница пансионата систематически применяла физическую силу к подопечным и оставляла их на улице без теплой одежды", - рассказали в ведомстве,
Учитывая тяжесть совершенных действий и их последствия, суд признал обвиняемую виновной и назначил ей 3 года лишения свободы.
Приговор в законную силу не вступил.
Ранее сообщалось, что в одном из частных пансионатов Павлодара истязали пенсионеров с инвалидностью и сдавали в аренду квартиры умерших постояльцев.
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