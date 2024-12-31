30.12.2024, 11:00 24886
Президент подписал поправки по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка
С 1 января 2027 года вводится порядок лицензирования организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного воспитания и обучения
Рассказать друзьям
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка.
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка", - сообщили в пресс-службе Акорды.
Напомним, закон направлен на совершенствование национального законодательства в области образования и защиты прав детей. Законом предусматриваются правовые нормы, направленные на совершенствование механизмов защиты прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
Также устанавливаются уведомительный порядок о начале или прекращении деятельности для организаций дополнительного образования в соответствии с законодательством о разрешениях и уведомлениях, форма онлайн-обучения и принцип академической мобильности в организациях технического и профессионального обучения, а также механизмы оказания социальной помощи детям из категории социально уязвимых семьей в школах независимо от их форм собственности.
Кроме того, по данным сената, законом с 1 января 2027 года вводится порядок лицензирования организаций, оказывающих услуги в сфере дошкольного воспитания и обучения.
Данный закон предусматривает совершенствование правоотношений в ряде отраслей. В частности, направленных на защиту прав и законных интересов отдельных категорий детей, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей, а также детей, нуждающихся в специальных социальных услугах. Вводятся нормы по совершенствованию сферы дошкольного воспитания и обучения. Надеемся, что одобренный закон позволит сократить количество детей в детских домах, усовершенствовать сферу дошкольного образования и повысить статус людей труда", - сообщил спикера сената Маулен Ашимбаев.
новости по теме
30.12.2024, 18:22 12196
Президент подписал поправки по вопросам биржевой торговли
Закон направлен на совершенствование законодательства
Рассказать друзьям
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам биржевой торговли и предпринимательства", сообщает пресс-служба Акорды.
Закон направлен на совершенствование законодательства, регулирующего вопросы биржевой торговли, а также на улучшение инвестиционного климата путем внедрения нового механизма защиты прав инвесторов.
Расширяется государственный контроль со стороны Агентства по защите и развитию конкуренции - оно сможет лишать товарные биржи лицензий и приостанавливать их, при этом вести реестр недобросовестных участников биржевых торгов.
Кроме того, правительство на конкурсной основе будет определять перечень товарных бирж, на которых будут торговать социально значимыми биржевыми товарами. Перечень последних будет утверждать Министерство торговли и интеграции, в него войдут уголь, пшеница, нефтепродукты и ряд продовольственных товаров.
Ранее Касым-Жомарт Токаев подписал поправки по вопросам государственных наград, образования и защиты прав ребенка.
30.12.2024, 12:04 21556
На реконструкцию и модернизацию теплосетей Жезказгана выделено 1,5 млрд тенге
Фото: primeminister.kz
Рассказать друзьям
Жезказган. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство выделило средства из резерва на реконструкцию и модернизацию теплосетей Жезказгана в размере 1,5 млрд тенге, сообщает пресс-служба кабмина.
1,5 млрд тенге будут перечислены бюджету области Ұлытау в виде целевых трансфертов.
Финансирование будет направлено на реализацию завершающей части проекта "Реконструкция и модернизация тепловых сетей г. Жезказгана, ТМ 11".
Общая протяженность сетей теплоснабжения области Ұлытау составляет 639 км. При этом износ на сегодня - 58 %. Основная часть сетей введена в эксплуатацию с 1951 года. Износ сетей Жезказгана - порядка 60%. Теплоснабжение города с населением 89 тыс. человек осуществляется от ТЭЦ. Протяженность городских теплосетей 398 км", - сообщили в пресс-службе.
Для улучшения ситуации по теплоснабжению Жезказгана акимат области провел корректировку проекта по реконструкции и модернизации тепловых сетей.
Для завершения этапа работ по 5-му пусковому комплексу необходимо 1,5 млрд тенге.
Всего на модернизацию инженерных сетей в Казахстане направят 6,8 трлн тенге.
Напомним, в феврале на расширенном заседании правительства президент Токаев заявил, что госорганы не извлекают уроков из системных ошибок и упущений, которые довели коммунально-энергетическую отрасль до ее нынешнего состояния.
Критически высокий износ теплосетей (более 70%) выявили в 12 городах Казахстана. В 2022 году отопительный сезон прошел тяжело в ряде регионов Казахстана. Серия аварий, произошедших в Экибастузе, Рудном и Риддере, оставила без тепла горожан в холодное время года. Аварии продолжились и в 2023 году.
29.12.2024, 19:21 65146
Токаев наградил казахстанцев за мужество и профессионализм при спасении пассажиров самолета AZAL
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев наградил большую группу граждан Казахстана, проявивших мужество, профессионализм и гражданскую ответственность при спасении пассажиров самолета азербайджанской авиакомпании AZAL, потерпевшего крушение в Мангистауской области, сообщает пресс-служба Акорды.
Среди награжденных сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники Мангистауской региональной электросетевой компании и международного аэропорта Актау", - говорится в сообщении.
Утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа.
С места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. На сегодняшний день состояние шести пострадавших в авиакатастрофе в Актау стабилизировано, решается вопрос о транспортировке на родину трех граждан Кыргызстана и двух граждан Азербайджана.
Минздрав РК поблагодарил казахстанцев, сдававших кровь для пострадавших. За это время более 1,5 тысячи человек сдали около 800 литров крови.
Позже МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана.
Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы. В расследовании по запросу азербайджанской стороны также примут участие 8 специалистов из Турции. Кроме того, помощь в расследовании предложила Международная организация гражданской авиации ИКАО.
По данным АЗЕРТАДЖ, последний полный технический осмотр самолета Embraer 190 проводили в октябре. Самолет был выпущен в 2013 году. С момента последней проверки прошел 671 летный час. Капитан воздушного судна Игорь Кшнякин, управлявший самолетом и имевший большой опыт, налетал более 15 000 часов, из них около 11 200 часов - в должности капитана.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27 декабря Касым-Жомарт Токаев рассказал главе Азербайджана Гейдару Алиеву о ходе расследования причин авиакатастрофы.
Президент провел совещание, на котором высоко оценил быстрые и слаженные действия казахстанских спасателей, медиков и других неравнодушных казахстанцев, благодаря которым удалось избежать гораздо худших последствий. Он также дал ряд поручений правительству по оказанию всей необходимой помощи пострадавшим.
Президент России Владимир Путин принес извинения Алиеву в связи с крушением пассажирского самолета AZAL. Позже главы Казахстана и России обсудили расследование авиакатастрофы.
29.12.2024, 10:07 80061
Казахстанцев на борту разбившегося в Южной Корее самолета не было - МИД
Рассказать друзьям
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На борту разбившегося в Южной Корее самолета казахстанцев не было, сообщили в Министерстве иностранных дел Республики Казахстан.
По предварительным данным местных властей, среди пассажиров самолета, потерпевшего крушение в Южной Корее, граждан Казахстана не было", - проинформировал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Самолет Boeing 737-800 рейса 7C 2216 авиакомпании Jeju Air, следовавший из Бангкока в южнокорейский город Муан, потерпел крушение при посадке, выкатившись с взлетно-посадочной полосы и врезавшись в ограждение. На борту авиалайнера находилось 175 пассажиров и 6 членов экипажа.
Согласно данным пожарной службы Южной Кореи, 179 человек погибли, двух удалось спасти.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело. На борту находились 69 человек, в том числе 5 членов экипажа, из них 29 человек выжили. В списках пассажиров были и граждане Казахстана, все они погибли.
28.12.2024, 12:42 114801
Нового главу Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов назначили в Минводы
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК возглавил Сейилбек Нурымбетов.
Соответствующий приказ о назначении подписал глава министерства.
Ранее Нурымбетов занимал должность заместителя председателя Комитета по водным ресурсам.
Также он возглавлял Аральско-Сырдарьинскую бассейновую инспекцию по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам.
27.12.2024, 19:16 146686
В МТСЗН рассказали, почему в Казахстане уменьшается число получателей АСП
В 2024 году из 77 тыс. семей перестали получать АСП еще 52 тыс. человек
Рассказать друзьям
Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 27 декабря, во время брифинга в СЦК вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Анафин рассказал, почему в Казахстане уменьшается число получателей адресной социальной помощи (АСП).
В 2023 году число получателей АСП составило 114 тыс. семей. Они получили 57 млрд тенге. Из состояния бедности вышли 54 тыс. человек. В 2024 году из оставшихся 77 тыс. семей, получивших 36 млрд тенге, перестали получать АСП еще 52 тыс. человек.
Уменьшение получателей АСП связано и с тем, что регионы работают над вовлечением в занятость", - цитирует Олжаса Анафина Zakon.kz.
Олжас Анафин также сообщил, что с января 2025 года заработает мобильное приложение по назначению адресной социальной помощи по всей стране. Он отметил, что пилот по апробации мобильного приложения проходит в городе Конаеве Алматинской области.
Ранее о проделанной работе за год по развитию социальной сферы рассказали в правительстве РК.
27.12.2024, 19:01 147641
Токаев рассказал Алиеву о ходе расследования крушения самолета AZAL близ Актау
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Акорды.
Президенты обменялись соболезнованиями и выразили слова поддержки членам семей и близким погибших в результате крушения самолета Azerbaijan Airlines в Мангистауской области.
Касым-Жомарт Токаев поделился информацией о ходе работы специальной государственной комиссии по расследованию происшествия и заверил, что казахстанская сторона приложит все усилия для обеспечения всестороннего и объективного выяснения всех обстоятельств авиакатастрофы.
Ильхам Алиев поблагодарил правительство Казахстана за оперативно предпринятые меры по поисково-спасательной работе и оказанию неотложной помощи пострадавшим.
Стороны договорились, что правительственные структуры двух стран будут находиться в тесном контакте в ходе расследования обстоятельств этого трагического происшествия.
Напомним, с места крушения пассажирского самолета в медицинские учреждения области были доставлены 29 пострадавших. Из них в Мангистаускую областную больницу доставлено 27 пострадавших. Из них 13 - граждане Азербайджана, 9 - России, 2 - Кыргызстана. МЧС опубликовало список погибших в авиакатастрофе граждан Казахстана. Министерство транспорта создало комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.
Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что Azerbaijan Airlines, который потерпел крушение близ Актау, не смог приземлиться в аэропорту Грозного из-за действия режима "Ковер", предусматривающего немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства.
27.12.2024, 12:42 151271
Дополнительное расследование по делу о гибели двух детей от отравления назначили в СКО
Фото: Polisia.kz
Рассказать друзьям
Петропавловск. 27 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Северо-Казахстанской области назначила дополнительное расследование по делу о пищевом отравлении, приведшем к смерти двух детей в июле этого года, сообщает "Петропавловск.news".
По факту пищевого отравления семьи, имевшего место летом 2024 года в Кызылжарском районе, прокуратура области сообщает: департаментом полиции области проведено досудебное расследование по части 3 статьи 304 УК РК по факту нарушения санитарных правил, повлекших по неосторожности смерть двух лиц. Принятое решение органа следствия о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава правонарушения отменено прокуратурой области для производства дополнительных следственных действий", - говорится в сообщении прокуратуры СКО.
По данным агентства, прокуратура опубликовала свой комментарий после того, как 26 декабря семья Коваленко была принята заместителем прокурора области. Членам семьи, в которой произошла трагедия, разъяснили требования уголовного и уголовно-процессуального законодательства.
Напомним, двое детей из одной семьи скончались от пищевого отравления в июне этого года. Еще трое родственников попали в больницу.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
30.12.2024, 11:13Пострадавшие в авиакатастрофе граждане Кыргызстана отправились домой 30.12.2024, 11:2638156Психиатр рассказала о негативных последствиях раннего наступления темноты 30.12.2024, 09:2637691Землетрясение произошло в Каспийском море 30.12.2024, 14:0832671В казахстанских школах начались зимние каникулы 30.12.2024, 14:2131861Стал известен график работы ЦОНов и спецЦОНов в январе 26.12.2024, 13:09610016Иностранные букмекеры и казино составляют более 60% в секторе азартных игр в Казахстане 26.12.2024, 19:13600576Евгений Ян сообщил о предложениях медиакомпаний написать посты в поддержку единого часового пояса 26.12.2024, 12:24572061В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 млрд тенге 25.12.2024, 21:22521081Астрофизик призвал безотлагательно отменить переход на единый часовой пояс в Казахстане 27.12.2024, 07:20498486Обзор основных событий 2024 года по версии Kazakhstan Today 18.12.2024, 09:49673231Суд вынес решение по делу о часовом поясе 18.12.2024, 10:48654961В суде Астаны прокомментировали решение по делу о едином часовом поясе 26.12.2024, 13:09610016Иностранные букмекеры и казино составляют более 60% в секторе азартных игр в Казахстане 26.12.2024, 19:13600576Евгений Ян сообщил о предложениях медиакомпаний написать посты в поддержку единого часового пояса 17.12.2024, 18:24597006Казахстанцы чаще всего жалуются на сферу розничной торговли
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Эксперты отмечают, ведущую роль в развитии казахстанского туризма в последние годы играет Алматы. Наибольшую ценность для туристов в Алматы имеет экологический туризм, в частности горный кластер. При этом катастрофическая экологическая обстановка - одна из главных проблем города. Что, на ваш взгляд, необходимо сделать для улучшения экологический ситуации в мегаполисе и развития туризма?