В Рудном подростка задержали с крупной партией мефедрона

По словам задержанного, он "искал свою "закладку" и случайно наткнулся на еще более крупную партию наркотиков"

Астана. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Молодого жителя Астаны задержали с крупной партией синтетических наркотиков, сообщает - Молодого жителя Астаны задержали с крупной партией синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz





В Астане внимание полицейских привлекло подозрительное поведение двух молодых мужчин возле гаражей. Парни что-то искали в кустах, затем сели в автомобиль и попытались скрыться. Информация была оперативно передана ближайшему патрульному экипажу.





Машину остановили, в ее салоне находились двое жителей столицы 22 и 23 лет. При личном досмотре у одного из них полицейские изъяли 47 свертков с мефедроном и один - с марихуаной. По словам задержанного, он "искал свою "закладку" и случайно наткнулся на еще более крупную партию наркотиков".









По данному факту начато досудебное расследование, подозреваемый водворен в ИВС.





Как сообщалось ранее, наркопреступность остается одной из устойчивых и сложных проблем в сфере общественной безопасности Казахстана. Несмотря на принимаемые меры по контролю за оборотом наркотических веществ, рынок запрещенных веществ продолжает адаптироваться и развиваться, в том числе с использованием цифровых технологий и анонимных каналов распространения.





Особую обеспокоенность вызывают случаи вовлечения молодежи в сбыт наркотиков, а также рост количества синтетических веществ, которые нередко представляют серьезную угрозу для здоровья и жизни.





К примеру, в Усть-Каменогорске у 27-летнего жителя Алматы изъяли мефедрон, стоимость которого на черном рынке превышает один миллион тенге. Об этом стало известно 18 сентября. По данному факту возбуждено досудебное расследование по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемый помещен в следственный изолятор.





Через несколько дней стало известно, что в Алматы сотрудники полиции пресекли попытку ввоза в город международной почтовой посылки из США с наркотическим средством растительного происхождения. По информации полиции, внутри посылки, прибывшей из США, находилось значительное количество запрещенного вещества. В отношении подозреваемого начато досудебное расследование. Он помещен под стражу.