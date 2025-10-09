08.10.2025, 10:23 30401
В ВКО выявили незаконную добычу драгоценных металлов
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Усть-Каменогорск. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по ВКО проводится расследование по факту незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды Уланского района, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе следствия установлено, что однин из заместителей директора филиала НАО "Правительство для граждан", действуя в группе с иными лицами, организовал незаконную разработку месторождения, для чего зарегистрировали и использовали подконтрольное им ТОО "EastGoldStone", - проинформировали в АФМ.
Сообщается, что добыча велась в течение двух лет без лицензии, с применением тяжелой спецтехники и вмешательством в природное русло реки.
В результате экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге.
В ходе обыска изъято 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге, а также 10 млн тенге и 56 тыс. долларов США наличными, на которые с санкции суда наложен арест", - уточнили в АФМ.
Подозреваемые помещены под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит, отметили в агентстве.
новости по теме
07.10.2025, 17:32 54081
В Астане застройщика задержали по подозрению в мошенничестве
Вкладчикам причинен особо крупный ущерб в 4 млрд тенге
Рассказать друзьям
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане застройщика жилого комплекса "Жана Арка" задержали по подозрению в мошенничестве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В ходе следствия установлено, что недобросовестный застройщик привлекал денежные средства граждан для строительства жилого комплекса, не имея на то соответствующих разрешений и нарушая требования законодательства (...) При координации прокуратуры столицы органом следствия виновное лицо задержано и с санкции суда взято под стражу", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, вкладчикам причинен особо крупный ущерб в размере 4 млрд тенге и затронуты интересы более 300 семей.
Ранее сообщалось, что в Алматы сносят ряд возведенных без разрешительных документов коммерческих точек на улице Жарокова.
В редакцию информационного агентства Kazakhstan Today обратились жители микрорайона Нур Алатау с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского. По мнению алматинцев, прокладка является незаконной.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы. Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.В Астане застройщика задержали по подозрению в мошенничестве
В Астане застройщика задержали по подозрению в мошенничестве
07.10.2025, 13:48 62876
В Казахстане ликвидировали 130 нелегальных криптообменников
В АФМ отчитались о работе по борьбе с теневой экономикой
Рассказать друзьям
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Кайрат Бижанов на заседании правительства доложил о проводимой работе по снижению теневой экономики, сообщили в пресс-службе правительства.
Бижанов сообщил, что с начала года изобличена 81 обнальная группа с оборотом 24 млрд тенге. Прекращена деятельность 130 криптообменников, задействованных в схемах отмывания преступных доходов.
В рамках борьбы с теневым производством ликвидированы 18 подпольных цехов по изготовлению табачной и алкогольной продукции.
Кроме того, из теневого оборота выведены вейпы общей стоимостью 12 млрд тенге, что позволило существенно сократить масштаб незаконного рынка. Пресечен нелегальный вывоз нефтепродуктов на 17 млрд тенге. Нейтрализовано 62 подпольных казино", - добавил Кайрат Бижанов.
Напомним, обслуживающий более 200 наркошопов криптосервис ликвидирован в Казахстане, заморожены виртуальные активы на 9,7 млн долларов.
Отметим, что в Казахстане законодательно оборот криптовалюты разрешен только в рамках международного финансового центра "Астана". Обмен необеспеченных цифровых активов вне указанной финансовой площадки МФЦА влечет предусмотренную законом ответственность.
07.10.2025, 11:59 66726
Сауны и салоны красоты открывали заемщики на кредиты по программе "Ауыл аманаты"
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - О фактах хищения госсредств по программе "Ауыл аманаты" рассказал на заседании правительства министр финансов Мади Такиев.
Почти 2 тыс. заемщиков по программе "Ауыл аманаты" получили кредиты на общую сумму 13 млрд тенге на цели, не связанные с развитием сельского хозяйства. Средства господдержки были потрачены на открытие салонов красоты, саун, ресторанов и магазинов", - рассказал Такиев в докладе о мерах по борьбе с теневой экономикой.
Факты нецелевого использования были выявлены и в деятельности социально-предпринимательских корпораций (СПК).
Региональные СПК превратили господдержку в инструмент обогащения, берут кредиты и размещают их на депозитах банков для получения дохода в виде процентов. Такие факты выявлены в Туркестанской области на 2 млрд тенге и в области Абай на 152 млн тенге", - сообщил министр.
Также выявлены случаи, когда по одному юридическому адресу регистрировались десятки и даже сотни компаний. Только по 3,5 тыс. таких адресов зарегистрировано около 20 тыс. компаний с общей налоговой задолженностью 60,4 млрд тенге.
Ранее АФМ сообщил о хищении в Акмолинской области 152 млн тенге, выделенных по программе "Нұрлы жер".
07.10.2025, 09:45 71981
Выделенные по программе "Нұрлы жер" 152 млн тенге похитили в Акмолинской области
Фото: скриншот из видео АФМ
Рассказать друзьям
Кокшетау. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Акмолинской области при координации прокуратуры окончено расследование по факту хищения бюджетных денежных средств, выделенных для реализации государственной программы жилищного строительства "Нұрлы жер", направленной на сокращение очередности среди социально уязвимых категорий граждан, сообщили в пресс-службе АФМ.
В 2020 году между ГУ "Отдел строительства" и ТОО "НИКС Инжиниринг Групп ИВ" заключен договор о государственных закупках работ в сфере строительства на сумму более 500 млн тенге. Однако в течение трех лет подрядчиком при содействии руководителя отдела строительства предоставлялись фиктивные акты выполненных работ с завышением объема и стоимости, по которым фактически работы не производились. В результате незаконных действий причинен ущерб на сумму 152 млн тенге", - проинформировали в ведомстве.
С санкции суда на имущество подозреваемых стоимостью свыше 100 млн тенге наложен арест.
В отношении подрядчика избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.
Иная информация разглашению не подлежит, добавили в АФМ.
07.10.2025, 09:05 73636
В Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Актобе. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области рассмотрено уголовное дело в отношении шести обвиняемых в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть девятиклассника, сообщили в суде.
В сентябре 2024 года в Темирском районе 11- и 10-классники, посчитав, что девятиклассники проявляют неуважение, избили их, в результате чего один из учеников 9-го класса скончался на месте от полученных травм", - проинформировали в суде.
На судебном заседании несовершеннолетние подсудимые частично признали вину, раскаялись в содеянном.
Приговором суда двое подсудимых - Б. и Т. признаны виновными по пунктам 1,3) части 2 статьи 293, статьи 28 части 3 - части 3 статьи 106 УК, им назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. С законного представителя несовершеннолетнего Т. взыскана сумма морального вреда в размере 5 млн тенге.
Подсудимый М. признан виновным по части 3 статьи 106 УК, ему назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.
Подсудимые Қ., Ж. и Ж. признаны виновными по пунктам 1,3) части 2 статьи 293 УК и им назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. По статье 28 часть 3 - часть 3 статьи 106 УК оправданы за недоказанностью вины.
Приговор не вступил в законную силу.
Стоит отметить, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. По данным Первого кредитного бюро, по итогам января-сентября 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних, что сразу на 35% больше, чем по итогам аналогичных месяцев 2024-го. Актуальное значение - самое большое для этого периода с 2019 года.
Ранее сообщалось, что школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
Социальная деградация: изнасилования несовершеннолетних, жестокие подростковые конфликты и наркопреступления
06.10.2025, 20:33 95496
Житель Костанайской области сдал в аренду мошенникам 35 абонентских номеров
Ущерб превысил 2 млн тенге
Рассказать друзьям
Костанай. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области сотрудники подразделения по противодействию киберпреступности пресекли схему незаконной активации и аренды SIM-карт, использовавшихся в мессенджерах WhatsApp и Telegram, сообщает Polisia.kz.
Подозреваемый несколько месяцев активировал SIM-карты мобильных операторов, регистрировал их в WhatsApp, а затем сдавал в аренду через Telegram.
По предварительным данным, за несколько месяцев он сдал в аренду около 35 абонентских номеров, а общий доход от этой деятельности составил порядка 5 млн тенге.
С помощью активированных им SIM-карт мошенники обманули жителей Костаная и Тобыла по схеме "Вам поступила посылка" - ущерб превысил 2 млн тенге.
Сотрудники полиции изъяли доказательства, в том числе устройства и SIM-карты, задействованные в противоправной деятельности.
В настоящее время по факту мошенничества ведется досудебное расследование.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
06.10.2025, 18:28 98821
В Кызылординской области подростки пытали ребенка с инвалидностью
По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
Рассказать друзьям
Кызылорда. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилось сообщение, что в Кызылординской области подростки пытали и прижигали ноги ребенку с инвалидностью.
В департаменте полиции Кызылординской области сообщили, что по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.
Подозреваемый - несовершеннолетний задержан и водворен в ИВС. В настоящее время ведется расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. Ход расследования уголовного дела взят под особый контроль начальника ДП", - говорится в сообщении ведомства.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
06.10.2025, 15:05 87756
В Астане осудили главу стройкомпании по делу о присвоении и растрате бюджетных средств
Судом конфисковано имущество стоимостью 131 млн тенге
Рассказать друзьям
Астана. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане на семь лет осудили главу строительной компании по делу о присвоении и растрате бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса, сообщает пресс-служба Агентство РК по финансовому мониторингу.
Приговором суда руководитель ТОО "Дорстройтрест" (...) признан виновным. Ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы", - заявили в агентстве.
Также сообщается, что судом конфисковано имущество стоимостью 131 млн тенге.
Между компаниями АО "Samruk-Kazyna Construction" и ТОО "Дорстройтрест" заключен договор об инвестировании строительства, в рамках которого подрядчику перечислен аванс в размере 2,6 млрд тенге. Однако строительные работы велись с нарушениями, в установленные сроки не завершены, а значительная часть аванса направлена подозреваемыми на погашение долгов, не связанных со строительством, а также на приобретение автомобилей. Помимо этого, 650 млн тенге выведены через фиктивные договоры на счета аффилированных с ТОО и обналичены", - проинформировали в АФМ.
Между тем бывший управляющий директор АО "Samruk-Kazyna Construction" находится в международном розыске.
Ранее казахстанца осудили на пять лет по делу о хищении 70 млн тенге дольщиков.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
09.10.2025, 09:05В Казахстане с 2026 года договоры на подачу поливной воды будут заключаться в электронном формате 09.10.2025, 09:321541В Казахстане намолочено 22,7 млн тонн зерновых 09.10.2025, 08:401441Токаев высказал поддержку достигнутому соглашению о прекращении огня в секторе Газа 09.10.2025, 09:55Компания Huawei Technologies Kazakhstan и оператор Tele2/Altel заключили меморандум о сотрудничестве336Компания Huawei Technologies Kazakhstan и оператор Tele2/Altel заключили меморандум о сотрудничестве 09.10.2025, 09:55261Дженнифер Лопес вспомнила алматинского кузнечика 02.10.2025, 17:15446151АФМ разыскивает троих подозреваемых по делу о выводе свыше 46 млрд тенге из ЕНПФ 02.10.2025, 13:40439411Египет ужесточил правила въезда для туристов из Казахстана 03.10.2025, 15:50420116Казахстанские аграрии получат доступ к китайской электронной торговой платформе 03.10.2025, 18:14408291В Казахстане запустили газовый проект на месторождении Тузколь 02.10.2025, 10:43394311Судебное решение об освобождении экс-банкира Ертаева отменено 09.09.2025, 11:27526546Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28521626На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48517756Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38499426Центр обработки данных КГД появится в Казахстане 09.09.2025, 12:42478916Тысячи обращений за 2,5 года: Токаеву доложили о деятельности Конституционного суда
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?