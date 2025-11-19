18.11.2025, 16:45 14166
В Кызылорде похищены более 188 млн тенге на укрепление Кокаральской дамбы
Фото: Минводных ресурсов РК
Кызылорда. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Кызылординской области установила факт хищения бюджетных средств, предназначенных для укрепления Кокаральской плотины, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.
В ходе проверки областного филиала РГП "Казводхоз" выявлено отсутствие поставки 13 тысяч тонн бутового камня. При этом денежные средства перечислены за общий объем поставки (60 тысяч тонн). Следует отметить, что природный материал крайне необходим для укрепления стратегического объекта - Кокаральской дамбы. В результате незаконных действий государству причинен ущерб свыше 188 миллионов тенге", - проинформировали в прокуратуре.
По данному факту прокуратурой области проведено досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 189 Уголовного Кодекса (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере).
Как уточнили в ведомстве, с санкции суда пятеро должностных лиц филиала РГП "Казводхоз" и генеральный подрядчик взяты под стражу. Дело направлено в суд.
Ранее сообщалось о штрафах на 46,7 миллиона тенге за нарушение водного законодательства в Кызылординской и Туркестанской областях.
18.11.2025, 14:53 17406
В Актау задержан вооруженный ножом грабитель АЗС
В ходе следственных мероприятий подозреваемый полностью признал свою вину
Актау. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау задержан подозреваемый в вооруженном ограблении автозаправочной станции, сообщает Polisia.kz.
Минувшей ночью на АЗС в Актау вооруженный ножом неизвестный потребовал у кассира передать ему денежные средства. Получив наличность, злоумышленник поспешно покинул место происшествия.
Подозреваемый был установлен и задержан в течение часа после совершения преступления и помещен в изолятор временного содержания. В ходе следственных мероприятий он полностью признал свою вину.
По данному факту начато досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
С другими резонансными преступлениями можно ознакомиться в обзоре "Социальная деградация".
18.11.2025, 12:53 20706
В Казахстане из незаконного оборота изъяли свыше 2,3 тысячи единиц оружия
Фото: polisia.kz
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала 2025 года из незаконного оборота изъяли свыше 2,3 тысячи единиц оружия, сообщает Polisia.kz.
Только в октябре проведенными комплексными мероприятиями изъято более 400 единиц оружия, среди них - автоматы, ружья, карабины, травматические и газовые пистолеты, а также более 3200 боеприпасов, включая взрывные устройства и взрывчатые вещества", - говорится в сообщении.
В частности, изъято 17 единиц криминального оружия, включая 8 единиц, похищенных в период январских событий, остальные - ранее утраченные и находившиеся в нелегальном обороте.
Стоит отметить, что незаконный оборот оружия остается одной из наиболее опасных угроз общественной безопасности.
В октябре 2025 года КНБ совместно с органами полиции и при координации прокуратуры в Астане, Алматы и девяти областях проведен ряд оперативно-розыскных мероприятий по пресечению незаконного оборота. Изъято 40 единиц оружия: пехотный огнемет, 4 автомата Калашникова, 12 пистолетов, 23 ружья, 5 гранат и более 800 боеприпасов.
18.11.2025, 11:31 23106
Выдавала арендованные авто за купленные в Корее: астанчанку осудили по делу о мошенничестве на 420 млн тенге
Пострадали свыше 70 человек
Астана. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Астанчанку осудили на 6 лет 8 месяцев лишения свободы по делу о неоднократном мошенничестве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
В суде осужденная признала вину в полном объеме. Приговором суда злоумышленница осуждена к 6 годам 8 месяцам лишения свободы", - говорится в сообщении.
По информации прокуратуры, от ее мошеннических действий пострадали свыше 70 человек на общую сумму порядка 420 млн тенге.
Осужденная, вводя в заблуждение потерпевших о налаженных связях за рубежом, предлагала потенциальным покупателям приобрести автомашины из Южной Кореи по выгодным ценам при условии внесения полной предоплаты. При этом предоставляемые потерпевшим автомобили были ранее арендованы виновной в автопрокатных компаниях во временное пользование", - добавили в пресс-службе.
Ранее в области Жетысу раскрыта крупная схема автомошенничества.
18.11.2025, 11:22 23871
В Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения
Фото: Depositphotos
Алматы. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области 14-летний школьник погиб после жестокого избиения, сообщает almaty.tv.
По информации телеканала, подросток вышел из дома на обычную прогулку, но спустя час семья получила звонок: школьник найден без сознания.
Когда я пришел, вокруг сына находились около десяти человек. На мой вопрос: что произошло, они ответили, что ваш ребенок просто внезапно упал без причины", - заявил отец погибшего.
По его словам, записи с камер видеонаблюдения магазина показывают, как группа старшеклассников останавливает парня и зовет его поговорить, а после - тянет на темную улицу.
Когда мы привезли сына в реанимацию и спросили у врачей, почему он потерял сознание, нам сказали, что ребенок получил удар. Я считаю, что его, действительно, специально привели на эту темную улицу, как видно на камере", - отметил отец подростка.
Полиция Талгарского района завела уголовное дело.
Подозреваемый - несовершеннолетний подросток был задержан и помещен в изолятор временного содержания. По решению суда избрана мера пресечения в виде ареста", - сообщил официальный представитель ДП Ернар Сайдильдин.
Ранее сообщалось, что подростковая преступность резко выросла в Казахстане. С января по сентябрь 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних.
В Жамбылской области школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. В Таразе в День знаний во время конфликта среди подростков один из участников был смертельно ранен ножом в область сердца.
После ряда убийств, совершенных несовершеннолетними, ряд чиновников получили выговоры.
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
17.11.2025, 12:36 62211
Свыше 70 тысяч звонков зарубежных интернет-мошенников перехватил Анти-call-центр в Астане
Центр также помогает устанавливать местонахождение иностранных call-центров и цифровых устройств
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Свыше 70 тысяч звонков зарубежных интернет-мошенников казахстанцам перехватил Анти-call-центр в Астане, сообщил генеральный прокурор страны Берик Асылов.
С момента начала работы, а это чуть более трех месяцев, перехвачено свыше 70 тысяч зарубежных звонков потенциальным жертвам. Центр укомплектован квалифицированными операторами и работает при координации прокуроров в круглосуточном режиме. В результате в Астане по итогам 10 месяцев текущего года наблюдается устойчивое снижение интернет-мошенничеств на 22%. Иными словами, тысячи граждан были защищены от финансовых потерь и обмана", - написал он на своей странице в Сети.
Как пояснил Берик Асылов, центр также помогает устанавливать местонахождение иностранных call-центров и цифровых устройств, через которые ведется преступная мошенническая деятельность в отношении казахстанцев.
Уже дезорганизовано десять преступных офисов телефонных мошенников в России, Украине и Армении совместно с правоохранительными органами указанных государств, взаимодействие с которыми осуществляется на основе международных договоров о правовой помощи по уголовным делам. Ими задержано 63 злоумышленника, изъято сотни единиц спецтехники в которых обнаружены программные обеспечения для подмены изображения и голоса и базы персональных данных граждан Казахстана. Эти преступления не знают границ и поэтому международное взаимодействие становится ключевым инструментом борьбы с ними", - отметил генпрокурор.
В частности, заявил он, налажено тесное взаимодействие с правоохранительными органами Беларуси, с которыми создана совместная следственно-оперативная группа, и в настоящее время к ответственности привлекаются 55 человек, орудовавших в республике против граждан других стран, в том числе Казахстана.
Сумма нанесенного ими нашим гражданам ущерба составила более 67 миллионов тенге. По моему поручению данный проект масштабирован по стране - аналогичные анти-call-центры создаются совместно с АО "Казахтелеком" в других областных центрах и городах республиканского значения", - добавил он.
Ранее полиция предупредила казахстанцев о новом виде мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками госорганов и утверждают, что человек якобы просрочил подачу налоговой декларации.
В октябре МВД Казахстана ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России.
17.11.2025, 12:01 63836
Жестокое убийство девушки в Атырау: суд вынес приговор
Атырау. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области вынес приговор двум обвиняемым по делу по делу о жестоком убийстве 23-летней девушки в Атырау, передает корреспондент агентства.
В частности, двое подсудимых были приговорены к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности, пишет zakon.kz.
Суд признал их виновными в убийстве по предварительному сговору в группе лиц и в умышленном уничтожении чужого имущества", - уточняет портал "Мой город".
Подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Напомним, 23-летняя жительница Атырау пропала 18 октября 2024 года. Около 22.00 она вышла из дома № 11 микрорайона Авангард и не вернулась. Позже стало известно, что девушка была убита. Подозреваемым в убийстве девушки вменялись обвинения по статьям "Похищение человека" и "Убийство".
Однако позже двум обвиняемым по делу переквалифицировали обвинение. Теперь подсудимые обвиняются по пунктам 7, 8 части 2 статьи 99 УК РК (Убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору и из корыстных побуждений, а равно по найму либо сопряженное с разбоем или вымогательством) и части 2 статьи 202 УК РК (Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества).
Прокурор запросил пожизненный срок для обвиняемых по делу о жестоком убийстве девушки.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре"Социальная деградация".
17.11.2025, 10:12 68656
КНБ Казахстана ликвидировал шесть каналов поставки наркотиков
Фото: КНБ РК
Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - C октября 2025 года КНБ проведено 10 спецопераций по пресечению наркотрафика, по итогам которых ликвидированы три международных и три региональных канала поставок наркотиков, а также подпольная лаборатория и наркоплантация, проинформировали в пресс-службе комитета.
Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана. По подозрению в совершении указанных правонарушений с санкции суда взяты под стражу 12 граждан Казахстана и три иностранца", - сообщили в КНБ.
По данным фактам проводятся досудебные расследования. Иная информация разглашению не подлежит.
15.11.2025, 18:13 131456
В Акмолинской области убили 14-летнюю школьницу
Фото: ugrapro.ru
Кокшетау. 15 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Ынтымак Целиноградского района от ножевого ранения умерла школьница. Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого, сообщает пресс-служба ДП региона.
После совершения преступления мужчина пытался скрыться. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Проводятся дальнейшие следственные мероприятия.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Ход расследования находится на особом контроле руководства департамента полиции.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
