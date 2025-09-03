В Астане судисполнители в течение двух лет похищали деньги взыскателей

Спирт поступал в несколько регионов страны, где из него изготавливали суррогатный алкоголь

Тараз. 1 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области пресечена деятельность преступной группы, которая, не имея лицензии, развернула масштабное производство и реализацию этилового спирта, - В Жамбылской области пресечена деятельность преступной группы, которая, не имея лицензии, развернула масштабное производство и реализацию этилового спирта, сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.





Подозреваемые представляли свою работу как законное производство биоэтанола и кормовых добавок. Фактически на территории ТОО был организован подпольный спиртзавод, оборудованный всем необходимым для производства этилового спирта в промышленных масштабах", - рассказали в АФМ.





Отмечается, что сеть сбыта охватывала сразу несколько регионов страны. Был налажен устойчивый канал поставки этилового спирта в подпольные цеха, действующие на территории Жамбылской и Восточно-Казахстанской областей, а также Шымкента. Из поступающего спирта изготавливалась суррогатная алкогольная продукция, "представляющая серьезную угрозу для жизни и здоровья потребителей".





В результате оперативно-следственных мероприятий из теневого оборота изъято 122 тыс. литров этилового спирта стоимостью свыше 280 млн тенге.





Также отмечается, что на территории производственной базы были обнаружены 18 единиц майнингового оборудования.





Организатор помещен под стражу на два месяца. В ведомстве отметили, что ранее он уже имел судимость за аналогичные преступления.





На 7 единиц автотранспорта наложен арест с целью конфискации. Расследование продолжается.