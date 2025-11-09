08.11.2025, 11:43 43181
В Казахстане пресечен канал поставки наркотиков на 3,1 млрд тенге
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Транспортные полицейские Казахстана ликвидировали канал поставки наркотиков на 3 млрд 150 млн тенге, сообщает Polisia.kz.
C 1 июня по 31 октября 2025 года на обслуживаемом участке департамента полиции на транспорте проведено оперативно-профилактическое мероприятие "Қарасора-2025", в ходе которого пресечен крупный канал поставки и сбыта наркотиков на сумму 3,15 млрд тенге.
Также сообщается, что в ходе мероприятия выявлены и пресечены многочисленные правонарушения, в том числе: 159 наркопреступлений в целом; 2 факта создания транснациональной организованной преступной группы; 22 факта сбыта наркотических средств; 8 фактов хранения в особо крупном размере; 4 факта контрабанды; 2 факта пропаганды наркотиков; 7 фактов незаконной культивации наркосодержащих растений.
По результатам оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъято свыше 705 кг наркотических средств, в том числе 105 кг мефедрона. Изъятые наркотические средства предназначались для последующей реализации на черном рынке.
08.11.2025, 11:10 43491
Мужчина погиб при обрушении плиты перекрытия в строящейся школе в Павлодаре
Павлодар. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре под завалами рухнувшей плиты перекрытия строящейся школы обнаружено тело мужчины, сообщили в ДЧС Павлодарской области.
Плита перекрытия обрушилась на стройплощадке 7 ноября в 17.10. Здесь, по данным акимата, велась реконструкция административного здания для размещения частной школы. В ведомстве сообщили, что под завали может находиться мужчина 1967 года рождения.
Сегодня рано утром спасатели обнаружили и извлекли тело погибшего.
Кинологические расчеты и спасатели, используя аварийно-спасательное оборудование и тепловизор, определили место нахождения мужчины, пропавшего в результате обрушения", - сообщили в ДЧС области.
В результате ЧП травмы получили еще два человека, после осмотра медиками их отпустили на амбулаторное лечение.
Полицией возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ" Уголовного кодекса Республики Казахстан.
Проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, в сентябре крыша обрушилась в строящейся школе в Кульсары. Летом крыша обвалилась в актовом зале в школе села Курык Мангистауской области.
07.11.2025, 20:01 66836
В Актюбинской области сельчанин изнасиловал невестку
Актобе. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казнете появилась информация, что в одном из сел Актюбинской области 53-летний свекр изнасиловал свою 22-летнюю невестку.
Полицией по факту изнасилования 22-летней жительницы Алгинского района подозреваемый задержан и водворен в ИВС. Проводится комплекс следственных действий, направленных на объективное и всесторонне расследование уголовного дела", - сообщили в полиции.
Иная информация разглашению не подлежит.
По словам односельчан, подозреваемый злоупотребляет алкоголем.
07.11.2025, 19:44 67801
В Жамбылской области задержали более 40 браконьеров
Тараз. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С 20 октября по 19 ноября в Жамбылской области проводится республиканская акция "Браконьер", направленная на охрану природы и защиту животного мира, сообщает Polisia.kz.
В ходе рейдов на территории области выявлено 233 правонарушения, зарегистрировано одно уголовное дело.
Наибольшее количество нарушений зафиксировано в Шуском районе - 41 факт браконьерства.
Большинство из них связано с нарушением правил охоты (171 факт) и правил оборота оружия (44 факта). Кроме того, выявлено 18 фактов незаконного вылова рыбы.
По факту незаконной охоты в Мойынкумском районе начато досудебное расследование. Только за последние сутки в регионе полицейскими выявлено 17 правонарушений в сфере охраны природы.
07.11.2025, 10:59 78851
Блогера арестовали в Шымкенте по подозрению в шантаже и вымогательстве
Шымкент. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в вымогательстве у чиновника 10 млн тенге блогера арестовали в Шымкенте, сообщает департамент полиции города.
По предварительным данным, подозреваемый требовал у сотрудника акимата денежное вознаграждение в размере 10 миллионов тенге за обещание не распространять в социальных сетях материалы, дискредитирующие деятельность государственных органов", - рассказали в полиции.
По факту возбуждено уголовное дело.
В ходе следственных действий по месту жительства и в офисе подозреваемого проведены обыски, в результате которых изъяты электронные носители и иные предметы, имеющие значение для расследования. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится расследование, направленное на установление всех обстоятельств происшествия", - добавили в департаменте.
В полиции напомнили, что вымогательство является уголовно наказуемым деянием и влечет ответственность в соответствии с законодательством.
Ранее в Павлодаре задержали подозреваемых в вымогательстве денег у военнослужащего.
В МВД заявили, что блогерство - не оправдание для противоправных действий.
06.11.2025, 17:01 106346
В Алматы троих приговорили к лишению свободы по делу об организации онлайн-казино
Приговор уже вступил в законную силу
Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы троих приговорили к лишению свободы по делу об организации онлайн-казино PokStars и LuckyShark, сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Приговором суда трое виновных осуждены к лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, в пользу государства конфискованы преступные доходы в сумме 116 млн тенге и авто.
По информации АФМ, ставки принимались через банковские переводы, после чего участникам предоставлялись логин, пароль и ссылка для доступа к азартным играм.
Денежные операции проводились через банковские карты, оформленные на родственников и третьих лиц, включая граждан иностранных государств. Для привлечения новых игроков использовалась таргетированная реклама, направленная на продвижение игрового клуба в социальных сетях", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Актобе были осуждены организаторы незаконного игорного бизнеса.
06.11.2025, 16:35 107551
Ударил экс-супругу ножом девять раз: жителя Акмолинской области осудили на 10 лет за покушение на убийство
Кокшетау. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Акмолинской области приговорил жителя региона к 10 годам лишения свободы за покушение на убийство бывшей супруги, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда С. назначено 10 лет лишения свободы, удовлетворен гражданский иск в части возмещения ущерба на лечение пострадавшей А. в больнице. Кроме того, суд назначил осужденному С. принудительное лечение от наркотической зависимости по месту отбывания наказания", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
По информации пресс-службы, подсудимый пришел с кухонным ножом к бывшей супруге на ее работу, чтобы поговорить.
После разговора и ссоры А. ушла в уборную комнату, а С., последовав за ней, ударил ножом в спину. Затем, догнав выбежавшую женщину в другое помещение, нанес еще удары ножом, после, догнав ее на улице, снова нанес удары ножом по ее телу. Всего нанес 9 ножевых ранений. На улице С. был задержан гражданами и передан сотрудникам полиции. Экспертиза выявила, что С. является наркозависимым и нуждается в лечении", - добавили в суде.
Ранее жителя Костанайской области осудили на 19 лет по делу об убийстве жены и тещи.
Стоит отметить, что в Казахстане убийства продолжают оставаться тревожной частью криминальной статистики. Многие из них совершаются в состоянии аффекта или в результате бытовых ссор, нередко - на фоне длительных межличностных конфликтов.
К примеру, в конце сентября подозреваемого в двойном убийстве задержала полиция в Аулиекольском районе Костанайской области. 12 октября сообщалось что городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.
Также в городе произошел еще один инцидент. Приехавший на вызов из-за семейного скандала в одном из домов микрорайона Привокзальный участковый получил удар ножом в спину. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.
Тем временем информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.
На следующий день стало известно, что подозреваемого в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам технологической компании задержали в Дубае. По данным полиции, мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники.
05.11.2025, 15:45 155131
Мужчину зарезали на автомойке в Туркестанской области
Туркестан. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Конфликт в очереди на автомойке обернулся кровавой дракой в Туркестанской области. В результате одного мужчину зарезали, второго с многочисленными ножевыми ранениями врачи успели спасти, сообщает телеканал КТК.
В ауле Загамбар Толебийского района среди мужчин, стоявших в очереди на автомойке произошла перепалка, которая переросла в драку и убийство одного из участников. Второго пострадавшего с множественными ранениями успели довезти в больницу и прооперировать.
По словам одного из потерпевших, смертельный удар его младшему брату был нанесен ножом прямо в сердце.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых. В отношении задержанных избрана мера пресечения - арест. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Покушение на убийство", - сообщили в областном департаменте полиции.
Ранее сообщалось, что в Тюлькубасском районе Туркестанской области в результате стрельбы был убит мужчина, еще трое пострадали.
05.11.2025, 11:18 139111
Мошенники обманули пенсионерку из Актобе на 11 миллионов тенге
Актобе. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Пенсионерка стала жертвой телефонных мошенников в Актобе, сообщает департамент полиции Актюбинской области.
По данным полиции, сначала женщине позвонил якобы курьер АО "Казпочта", который сообщил, что на ее имя поступила посылка, и попросил сообщить СМС-код.
После этого с потерпевшей связались лица, представившиеся сотрудниками Министерства юстиции и Национального банка Казахстана. Они сообщили, что якобы с ее банковскими счетами пытаются совершить мошеннические действия, и убедили женщину следовать их инструкциям для "защиты" денежных средств. Поверив злоумышленникам, пенсионерка продала квартиру, сняла имеющиеся сбережения, сдала в ломбард золотые украшения и перевела полученные деньги - более 11 миллионов тенге - на указанные мошенниками счета", - сообщили в ДП.
В полиции обратились к казахстанцам с просьбой рассказать пожилым родственникам о мошеннических схемах, чтобы уберечь их от обмана.
Ранее полиция предупредила казахстанцев о новом виде мошенничества. Злоумышленники представляются сотрудниками госорганов и утверждают, что человек якобы просрочил подачу налоговой декларации.
В октябре МВД Казахстана ликвидировало транснациональную сеть интернет-мошенников в России.
