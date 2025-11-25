24.11.2025, 10:54 39671
Подозреваемых в пропаганде терроризма задержали в Казахстане
Фото: Polisia.kz
Астана. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Шестерых подозреваемых в пропаганде терроризма задержали сотрудники Комитета национальной безопасности РК в ноябре в Алматы, Актобе, Конаеве и Шымкенте, сообщили в пресс-службе КНБ.
По версии следствия, они распространяли призывы к нападениям и убийствам по религиозным мотивам, а также выступали против светского строя. В ходе обысков у них изъяты огнестрельное и холодное оружие, а также большое количество религиозной литературы", - проинформировали в пресс-службе ведомства.
С санкции суда данные лица взяты под арест. Иная информация разглашению не подлежит.
Кроме того, по данным КНБ, 3 ноября за аналогичное преступление к 7 годам лишения свободы осужден житель Актюбинской области, который распространял материалы с призывами к терроризму. Приговор вступил в законную силу.
Всего с начала года за террористическую и экстремистскую деятельность по материалам органов КНБ задержаны 83 и осуждены 97 лиц.
24.11.2025, 12:10
Ущерб свыше 795 млн тенге: жителя Костанайской области подозревают в хищении и незаконной реализации глины
Дело направлено в суд
Костанай. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Костанайской области подозревают в хищении и незаконной реализации глины на территории Аркалыкского месторождения, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В период с октября 2024 года по август 2025 года подозреваемый, не имея соответствующей лицензии, действуя через принадлежащее ему ТОО, осуществлял незаконное изъятие глины, принадлежащей государству, которую в последующем, под видом легального сырья, незаконно продавал предприятиям южных областей страны. Для сокрытия преступной деятельности он арендовал железнодорожный тупик в промышленной зоне Аркалыка, куда свозил похищенное сырье с целью придания законного вида происхождению похищенного сырья, заключил фиктивный договор о приобретении 8 тысяч глины с другим ТОО, руководителем которого являлся его родственник, хотя фактически не приобретал ее", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, общий объем незаконно вывезенных минеральных образований превысил 15 тысяч тонн.
Указанными действиями государству причинен ущерб на сумму свыше 795 млн тенге (...) Уголовное дело направлено в суд № 2 города Костаная", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что гравий незаконно добывали в Туркестанской области.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
24.11.2025, 10:38
В области Абай пресечена деятельность финпирамиды под видом потребительского кооператива
Семей. 24 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по области Абай пресечена деятельность финансовой пирамиды ELL QUATY под видом потребительского кооператива. Организаторы предлагали гражданам вступать в кооператив HALYK QUATY, убеждая вносить паевые взносы для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов, сообщили в пресс-службе АФМ.
Продвигая свою деятельность через сайт halykquaty.kz и социальные сети, они создавали образ "народного кооператива", используя лозунг "Счастье в каждую семью!". После привлечения к административной ответственности за незаконное использование товарного знака HALYK кооператив был переименован в ELL QUATY", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что для привлечения новых вкладчиков руководство запускало различные маркетинговые акции, в том числе розыгрыш туристических путевок "Солнечная Турция".
С целью легализации преступных доходов организатор зарегистрировал на свое имя ТОО "QAZ INFO MARKET", на счета которого выводил средства вкладчиков под видом оплаты профессиональных, научных и технических услуг, которые фактически не оказывались", - уточнили в АФМ.
По данным агентства, в результате в пирамиду вовлечено свыше 1,5 тысячи вкладчиков, которые вложили 6,8 млрд тенге.
Организатор помещен под стражу. Расследование продолжается", - отметили в пресс-службе.
Иная информация разглашению не подлежит.
21.11.2025, 17:00
Полиция Актобе расследует гибель супружеской пары
По данным СМИ, у погибших супругов осталось пятеро детей
Актобе. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе обнаружены мертвыми муж и жена, по факту их гибели возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
Полицией по факту обнаружения тела женщины 1986 года рождения с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело. В ходе дальнейших мероприятий обнаружено тело ее супруга без признаков жизни, в повешенном состоянии. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая проводит необходимые процессуальные действия, осмотр территории и сбор доказательств", - проинформировали в ДП.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены соответствующие экспертизы.
По данным СМИ, у погибших супругов осталось пятеро детей.
Напомним, жителя Акмолинской области осудили на 10 лет за покушение на убийство бывшей супруги.
Стоит отметить, что в Казахстане убийства продолжают оставаться тревожной частью криминальной статистики. Многие из них совершаются в состоянии аффекта или в результате бытовых ссор, нередко - на фоне длительных межличностных конфликтов.
К примеру, в конце сентября подозреваемого в двойном убийстве задержала полиция в Аулиекольском районе Костанайской области. 12 октября сообщалось что городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.
Также в городе произошел еще один инцидент. Приехавший на вызов из-за семейного скандала в одном из домов микрорайона Привокзальный участковый получил удар ножом в спину. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.
Тем временем информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.
В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.
На следующий день стало известно, что подозреваемого в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам технологической компании задержали в Дубае. По данным полиции, мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
21.11.2025, 11:18
Ущерб в 123 млн тенге: хищение на крупном угледобывающем предприятии расследуют в Павлодарской области
Трое подозреваемых помещены под стражу
Павлодар. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Павлодарской области проводится расследование по факту хищения денежных средств на крупном угледобывающем предприятии "Богатырь Комир", сообщает пресс-служба Агентства РК по финансовому мониторингу.
Группа руководителей нескольких коммерческих компаний организовала схему поставок на предприятие бывших в употреблении запасных частей, выдавая их за новые заводские изделия. Для реализации схемы привлечен сотрудник ТОО "Богатырь Комир", ответственный за приемку товарно-материальных ценностей. Он обеспечивал беспрепятственное принятие подмененных деталей, формально подтверждая их соответствие требованиям. В течение двух лет по фиктивным сертификатам соответствия поставлялись реакторы, блоки цилиндров, автосцепки и элементы тормозных систем под видом новых", - говорится в сообщении.
По данным АФМ, в результате ТОО "Богатырь Комир" причинен ущерб в размере 123 млн тенге.
Впоследствии полученные денежные средства выведены по фиктивным договорам через аффилированные ИП и компании и обналичены. В ходе обыска у подозреваемых изъяты 27 млн тенге наличными. С санкции суда наложен арест на 6 автомашин подозреваемых, включая Cadillac Escalade, Range Rover, Toyota Land Cruiser 250. Трое подозреваемых помещены под стражу", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Туркестанской области был вынесен приговор по делу о хищении 271 млн тенге субсидий.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре"Социальная деградация".
21.11.2025, 10:34
В Туркестанской области вынесен приговор по делу о хищении 271 млн тенге субсидий
Фото: Depositphotos
Туркестан. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области группа лиц осуждена за хищение субсидий, сообщили в прокуратуре Туркестанской области.
Четверо сотрудников районной службы ветеринарии совместно с жителем села, вступив в сговор, незаконно зарегистрировали в информационной системе на имя крестьянских хозяйств около 100 тысяч голов мелкого скота, фактически не существующих, и похитили 271 млн тенге субсидий, распределив их между собой", - проинформировали в прокуратуре.
По данным ведомства, Туркестанским городским судом пятеро лиц признаны виновными в мошенничестве, связанном с подделкой документов на несуществующий скот и хищением субсидий.
Четверо обвиняемых приговорены к лишению свободы на срок 5,2 года, одному лицу назначено ограничение свободы, после чего суд прекратил производство по делу в связи с применением акта помилования. В пользу государства взыскано 50 млн тенге, также наложен арест на имущество на сумму 120 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.
В ведомстве напомнили, что за хищение субсидий, выделенных из государственного бюджета, предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.
21.11.2025, 10:03
55 кг синтетических наркотиков изъяли полицейские в Казахстане
Фото: polisia.kz
Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За последнюю декаду сотрудниками полиции задержано 14 лиц, причастных к различным видам наркопреступной деятельности. Из незаконного оборота изъято свыше 55 кг синтетических наркотиков, сообщает Polisia.kz.
В частности, по данным МВД, в Шымкенте задержан 38-летний мужчина, работавший курьером-фасовщиком интернет-магазина. Синтетические наркотики он получал из разных регионов страны, в том числе из Алматинской области, и реализовывал через закладки. При задержании у мужчины было изъято около 2 кг альфа-PVP.
В Восточно-Казахстанской области у молодого парня изъято свыше 1 кг мефедрона и альфа-PVP, предназначенных для сбыта крупными закладками.
В Караганде в арендованном частном доме ликвидирована деятельность подпольной нарколаборатории. Задержаны двое местных жителей области, у которых изъято свыше 52 кг альфа-PVP, подготовленных к оптовой реализации, а также почти тонна прекурсоров, предназначенных для наркопроизводства", - сообщили в МВД.
Отмечается, что все фигуранты задержаны и водворены в изолятор временного содержания.
20.11.2025, 15:10
Спецоперация по пресечению деятельности кибермошенников прошла в Алматы
Задержаны двое подозреваемых
Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками управления по противодействию киберпреступности департамента полиции Алматы в координации с ДПК МВД РК и прокуратурой города, а также во взаимодействии с территориальным подразделением КНБ и оператором связи проведена спецоперация по пресечению деятельности кибермошенников.
В ходе спецоперации задержаны двое молодых людей, организовавших незаконный трафик, и изъято оборудование типа SIM-box, применявшееся для совершения интернет-мошенничеств, сообщает Polisia.kz.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности и причастных лиц.
Напомним, с начала года в Казахстане ликвидировано 12 мошеннических call-центров, 7 из них - за границей. Заблокировано порядка 83 млн фрод-звонков и 4 тыс. мошеннических сайтов, предотвращен вывод мошенниками 2,3 млрд тенге.
20.11.2025, 10:40
Похищенное во время январских событий оружие обнаружили в Алматы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 20 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы полицейские обнаружили оружие, похищенное во время январских событий, сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz.
В ходе оперативных мероприятий сотрудниками департамента полиции Алматинской области на территории Алматы выявлено скрытое помещение под автомобильным мостом через Большой Алматинский канал. Внутри обнаружен схрон, в котором находилось гладкоствольное ружье 12-го калибра. Проведенная проверка показала, что данное оружие числится похищенным из оружейного магазина в период январских событий 2022 года в Алматы", - уточнили в МВД.
По факту зарегистрировано уголовное дело. Сотрудниками полиции совместно с прокуратурой проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление причастных лиц и обстоятельств сокрытия оружия.
Как сообщалось ранее, во время беспорядков похищено 2960 единиц табельного и гражданского оружия.
