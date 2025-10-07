В Кызылординской области подростки пытали ребенка с инвалидностью

Фото: Depositphotos

Актобе. 7 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области рассмотрено уголовное дело в отношении шести обвиняемых в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть девятиклассника, - В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области рассмотрено уголовное дело в отношении шести обвиняемых в хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть девятиклассника, сообщили в суде.





В сентябре 2024 года в Темирском районе 11- и 10-классники, посчитав, что девятиклассники проявляют неуважение, избили их, в результате чего один из учеников 9-го класса скончался на месте от полученных травм", - проинформировали в суде.





На судебном заседании несовершеннолетние подсудимые частично признали вину, раскаялись в содеянном.





Приговором суда двое подсудимых - Б. и Т. признаны виновными по пунктам 1,3) части 2 статьи 293, статьи 28 части 3 - части 3 статьи 106 УК, им назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы. С законного представителя несовершеннолетнего Т. взыскана сумма морального вреда в размере 5 млн тенге.





Подсудимый М. признан виновным по части 3 статьи 106 УК, ему назначено наказание в виде 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.





Подсудимые Қ., Ж. и Ж. признаны виновными по пунктам 1,3) части 2 статьи 293 УК и им назначено наказание в виде одного года ограничения свободы. По статье 28 часть 3 - часть 3 статьи 106 УК оправданы за недоказанностью вины.





Приговор не вступил в законную силу.





Стоит отметить, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. По данным Первого кредитного бюро, по итогам января-сентября 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних, что сразу на 35% больше, чем по итогам аналогичных месяцев 2024-го. Актуальное значение - самое большое для этого периода с 2019 года.





Ранее сообщалось, что школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе



