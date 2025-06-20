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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





Жительница Атырау обвинила следователя в пытках.





В прошлом году после обыска в доме Жансаи Каршегеновой на нее завели дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Позже, как сообщили ее представители, женщину задержали с многочисленными нарушениями. Говоря о задержании Жансаи Каршегеновой, ее адвокат Рашид Тенизбаев отдельно остановился на применении недозволенных методов в отношении женщины. В Алматы прошла пресс-конференция с участием потерпевшей и ее адвокатов. Каршегенова обвинила следователя в пытках.





В Мангистауской области выявили канал незаконной миграции.





В регионе пресечена схема оказания фиктивных услуг иностранцам по регистрации, продлению временного пребывания и получению разрешительных документов через ЦОН. Задержаны трое подозреваемых. По данному факту возбуждено уголовное дело.





В Атырауской области возбуждено уголовное дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней.





В телеграм-канале Atyrau Online появилась информация о растлении несовершеннолетней. Как сообщили в полиции региона, по заявлению жительницы Атырау о совершении развратных действий в отношении ее несовершеннолетней дочери возбуждено и расследуется уголовное дело.





Казахстанца приговорили к лишению свободы за мошенничество в сфере строительства.





По данным суда, в марте 2021 года подсудимый предоставил фиктивную справку о доходах ТОО и заключил с СПК договор о совместном строительстве жилого комплекса. Кроме того, с августа 2021 года по август 2023 года он заключил договоры предварительного бронирования квартир с 85 потерпевшими, согласно которым обязался предоставить квартиры в строящихся домах при условии внесения предоплаты. Потерпевшие перевели на счет ТОО общую сумму 1 096 663 005 тенге. Подсудимому было назначено 6 лет и 8 месяцев лишения свободы.





Расследование по делу работников ветстанции завершили в Туркестанской области.





Следствием установлено, что заведующим и ветеринарами Орангайского, Жана Иканского сельских округов путем незаконного внесения в информационную систему "Идентификация сельскохозяйственных животных" фиктивных данных о наличии в подконтрольном 31 крестьянском хозяйстве фактически несуществующего скота похищено субсидий в общей сумме 271 млн тенге. В настоящее время идет судебное разбирательство.





Главе районного отдела образования и 7 бухгалтерам вынесли приговор за хищения в Алматинской области.





Они признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 686 млн тенге путем перечисления заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность в сфере образования. Глава отдела приговорена к 8 годам лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Бухгалтерам назначено наказание в виде лишения свободы от 7 до 8 лет с запретом занимать должности на государственной службе по 10 лет.





Конфликт закончился поножовщиной в одном из ЖК в Алматы.





В соцсетях распространяется видео массовой драки в жилом комплексе "Уш сункар" в Ауэзовском районе Алматы. В описании к видео говорится, что конфликт возник на паркинге жилого комплекса. В результате несколько участников получили травмы холодным оружием. Им потребовалась медицинская помощь. В департаменте полиции Алматы сообщили, что инцидент произошел между жильцами жилого комплекса. Возбуждено уголовное дело.





В Астане вынесли приговор бывшему вице-министру культуры по делу о крупном хищении при подготовке форума.





Бывший вице-министр культуры и спорта Казахстана Ерлан Кожагапанов приговорен к трем годам лишения свободы по факту злоупотребления должностными полномочиями. Также приговор вынесен главе подрядной организации по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.





В Алматы вынесен приговор по делу о хищении сотрудниками полиции списанного оружия.





На скамье подсудимых оказались три сотрудника полиции - старший инспектор отдела военного и специального обеспечения по управлению тыла департамента полиции Алматы, криминалист ДП Алматы и водитель департамента полиции Алматы. Как сообщили в суде, "используя свое служебное положение, они неоднократно по предварительному сговору группой лиц совершили хищение огнестрельного оружия и боеприпасов, переданных в установленном порядке на хранение в качестве вещественных доказательств на специальный склад департамента полиции города Алматы, осуществляли незаконный выпуск их в оборот". Приговором суда все трое признаны виновными в систематическом хищении и продаже оружия. Организатор схемы - старший инспектор ДП Алматы получил 8 лет лишения свободы, криминалист - 5,5 года. Водитель получил 7 лет лишения свободы.





Житель Кокшетау напал с ножом на супругу в офисе МФО.





В Кокшетау в офисе микрокредитной организации мужчина с ножом набросился на женщину. Как позже выяснилось, потерпевшая является супругой нападавшего. По информации департамента полиции, между супругами возник бытовой конфликт, в ходе которого женщине были нанесены ножевые ранения. Нападавший с места происшествия скрылся. Однако его задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело.





Алматинец осужден за мошенничество и подстрекательство к взятке.





Алматинцу назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с пожизненным запретом на занятие должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора. Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве предпринимателя к даче взятки в сумме 50 млн тенге должностным лицам областного акимата за оплату аванса в размере 30% от общей суммы договора по капитальному ремонту автодороги Чапаев - Жангала - Сайхин.





Информацию об интимной связи 14-летней школьницы с учителем в Алматинской области прокомментировали в Минпросвещения.





На пресс-конференции в правительстве министр просвещения РК Гани Бейсембаев заявил, что "незамедлительно приняли соответствующие меры. И человек, которого назвали учителем, никогда не работал в школе. Но это не снижает ответственности".





В Алматы двое казахстанцев осуждены на 5 лет по делу о мошенничестве через SIM-box.





По данным прокуратуры, один из них выполнял роль дропера - получателя денежных средств, другой отвечал за техническое сопровождение мошеннической схемы. Суд признал обоих виновными в совершении тяжкого преступления с использованием современных цифровых технологий. Им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях УИС средней безопасности.

Осужден экс-глава департамента по регулированию естественных монополий по области Жетысу.





Оглашен приговор в отношении бывшего руководителя департамента по регулированию естественных монополий по области Жетісу и председателя правления АО "Талдыкорганская акционерная транспортно-электросетевая компания". Должностное лицо признано виновным в получении, а руководитель субъекта квазигосударственного сектора - в даче взятки в сумме 500 тысяч тенге. Им назначено наказание в виде штрафа в размере 15 млн тенге и 10 млн тенге соответственно.





Организаторы финпирамиды незаконно привлекли свыше 9 млрд тенге от тысячи вкладчиков.





Компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда, держателя ценных бумаг, финансовых инструментов и других активов, а также участника глобального международного проекта по добыче алмазов в Африке. Следствием установлено, что большая часть вложений регулярно перечислялась не на счет компании, а на личный счет организатора пирамиды. Подозреваемыми признаны 10 лиц, которые руководили структурными подразделениями финансовой пирамиды на территории городов Астаны, Актобе, Уральска и Актау. В отношении семи подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.





Главу центра занятости и ее подельников осудили за крупную растрату в Павлодарской области.





Согласно материалам суда, директор центра занятости в сговоре с двумя подчиненными и тремя гражданами в течение нескольких лет совершили хищение бюджетных средств в размере, превышающем 110 млн тенге. Деньги были украдены путем незаконной выплаты заработной платы, материальной помощи за переселение, а также грантов третьим лицам. Суд назначил главе центра занятости 7 лет лишения свободы, один из ее подчиненных проведет за решеткой три года.





Военный суд Актюбинского гарнизона рассмотрел дело о взятке в 1 млн тенге.





Рассмотрено уголовное дело в отношении начальника Западного регионального управления военного следствия МВД РК и старшего следователя. Сообщается, что они требовали взятку в 1 млн тенге у свидетеля, угрожая увольнением и иными последствиями. Приговором суда начальник Западного регионального управления военного следствия осужден к 9 годам лишения свободы, старший следователь - к 8 годам лишения свободы. Оба лишены воинских званий.





Житель Алматинской области избил женщину.





В Казнете появилось видео, на котором заснято избиение женщины, а находящийся рядом ребенок пытается ее защитить. В описании говорится, что инцидент произошел в Карасайском районе, а на видео заснят скандал между супругами. Также в описании сказано, что в семье девять детей. В департаменте полиции Алматинской области сообщили, что факт действительно имел место, однако инцидент произошел в 2019 году. По нему в установленном законом порядке было принято соответствующее процессуальное решение.





В Таразе осудили бывшего руководителя отдела строительства и представителя подрядных организаций.





Представитель подрядных организаций признан виновным в совершении хищения бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирных жилых домов для социально уязвимых слоев населения, а экс-руководитель городского отдела строительства в том, что в интересах подрядчиков подписал фиктивные акты выполненных работ и произвел перечисление денег. Приговором суда экс-руководителю отдела строительства назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, представителю подрядных организаций - 6 лет лишения свободы.





Полиция задержала наркокурьера на трассе в Акмолинской области.





Установлено, что задержанный осуществлял перевозку наркотических веществ по маршруту Костанай - Семей. Личность курьера подтверждена - им оказался бывший учитель математики. При осмотре транспортного средства на заднем сиденье в рюкзаке правоохранители обнаружили пакет с синтетическим наркотиком "мефедрон". Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.





Троих создателей финпирамиды JDL осудили в области Абай.





Суд установил, что в период с сентября по ноябрь подсудимые причинили ущерб 22 потерпевшим на сумму 14 374 383 тенге. Суд приговорил подсудимых к ограничению свободы сроком на 2 года. Их также лишили права заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с рекламой финансовой (инвестиционной) пирамиды с целью привлечения граждан и их денежных средств, сроком на 1 год 6 месяцев, с установлением пробационного контроля на весь назначенный срок наказания.





В Восточно-Казахстанской области полицейские выявили незаконную добычу золота.





Группу лиц, ведущую незаконную добычу драгоценных полезных ископаемых, удалось выявить с помощью дрона. Аппарат с точностью определил координаты незаконных земельных работ. В ходе спецоперации на месте задержаны шесть правонарушителей. В рамках следственных действий изъяты экскаватор, три металлоискателя, два автомобиля и образцы почвы. По данному факту начато досудебное расследование.





Порядка 11,8 млрд тенге составил ущерб государству от незаконной регистрации автомобилей.





За последние три года территориальными департаментами АФМ расследовалось 88 уголовных дел по фактам незаконной постановки на регистрационный учет свыше 1,8 тысячи автотранспортных средств с уклонением от уплаты сбора за первичную регистрацию в размере 11,8 млрд тенге.





В Шымкенте директор школы и бухгалтер присвоили 71 млн тенге.





Подсудимый, являясь директором общеобразовательной средней школы Шымкента, по предварительному сговору с главным бухгалтером школы при начислении заработной платы учителям перечислял им излишние суммы. Эти средства бухгалтер переводил на свои счета, а также счета близких родственников, после чего обналичивал и присваивал.Им назначено по 8 лет лишения свободы каждому.





Тысячи саженцев похитили из лесного хозяйства в области Абай.





Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Абай на территории Бескарагайского района установили тайное хищение более 260 тысяч саженцев на сумму свыше 519 миллионов тенге с территории Долонского филиала РГУ "Семей орманы". В отношении двух жителей области проводилось досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере. Приговором суда города Курчатова они признаны виновными и осуждены к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества.





В Жамбылской области оглашен приговор в отношении главного специалиста департамента госдоходов и двух жителей города Тараза.





Последние признаны виновными в даче взятки должностным лицам городского отдела финансов в сумме $200 тыс. за выдачу ранее конфискованной и подлежащей уничтожению по решению суда табачной продукции, а специалист областного департамента - в посредничестве во взяточничестве. Приговором суда обвиняемым жителям города назначено наказание в виде 10 лет и 9 лет лишения свободы, специалисту ДГД - 3 года лишения свободы.





Экс-управляющий директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск по делу о хищении.





В Астане окончено расследование в отношении управляющего директора АО "Samruk-Kazyna Construction" и руководителя ТОО "Дорстройтрест". Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного жилого комплекса "Кок-Тобе". С санкции суда на все имущество подозреваемых стоимостью 170 млн тенге наложен арест. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.





Находящийся в наркотическом опьянении мужчина устроил ДТП с полицейским автомобилем в Алматы.





Согласно информации, распространяемой в соцсетях, задержанный спровоцировал аварию, находясь в полицейском автомобиле. Инцидент произошел в микрорайоне Тастак. В полиции сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал. Назначена служебная проверка.





В Караганде жестоко избили пенсионера.





Видео инцидента опубликовано в социальных сетях. На нем видно, как пожилому человеку наносят кулаками удары по голове и по телу. По словам дочери пенсионера, четверо нападавших пришли на ферму ее отца в нетрезвом состоянии и спровоцировали конфликт. Один из нападавших сломал пенсионеру два ребра, бил его по голове. Она добавила, что после звонка отца с просьбой о помощи она приехала на место происшествия и тогда компания накинулась уже на нее. Как сообщила женщина, возбуждено уголовное дело по факту причинения умышленного вреда здоровью средней тяжести.





Нападение на девушку в подъезде одного из домов в Сатпаеве попало на видео.





В соцсетях появилось видео с камеры, установленной в подъезде одного из жилых домов в Сатпаеве. На видео заснято нападение на девушку. На видео видно, как молодая девушка заходит в подъезд, поднимается по ступенькам. За ней следом забегает мужчина, хватает ее за голову, зажимает рот ладонью, тащит под лестницу и заваливает на пол. На крики девушки отреагировала соседка. Нападавший выбежал из подъезда. В полиции области Улытау заявили, что по факту нападения возбуждено уголовное дело. По горячим следам сотрудниками полиции подозреваемый установлен и задержан.





За причастность к терроризму с начала года в Казахстане осудили более 40 человек.





Как сообщил председатель КНБ Ермек Сагимбаев, по материалам КНБ за причастность к терроризму и религиозному экстремизму осуждены 43 человека, в отношении еще 34 лиц осуществляются досудебные расследования. Пресечены попытки въезда в Казахстан 212 иностранцев, причастных к терроризму и экстремизму. Закрыт въезд в страну 1498 иностранным радикалам, обнаружены 12 разыскиваемых за совершение террористических и экстремистских преступлений иностранных граждан.





Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание Следствие по троим подсудимым -, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.



