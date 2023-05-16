В Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью

На сегодня на учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей

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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 15 мая, в Астане состоялся республиканский форум родителей "Ұрпақтар сабақтастығы". Мероприятие объединило представителей родительских комитетов и общественных организаций, государственных органов и широкого круга экспертного сообщества страны, - В понедельник, 15 мая, в Астане состоялся республиканский форум родителей "Ұрпақтар сабақтастығы". Мероприятие объединило представителей родительских комитетов и общественных организаций, государственных органов и широкого круга экспертного сообщества страны, сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК.





Главной целью форума является укрепление института семьи и повышение активной роли родительской общественности в развитии и продвижении духовно нравственных семейных ценностей.





Выступая на форуме, заместитель руководителя администрации президента, председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте Аида Балаева, отметила, что в настоящее время актуальность проблемных вопросов в среде молодого поколения день ото дня только растет.





Просто вдумайтесь в эту неутешительную статистику. В 2022 году в стране зарегистрировано 155 фактов совершения суицида и 309 фактов совершения попыток суицида среди несовершеннолетних! По состоянию за 4 месяца 2023 года - 47 фактов совершения суицида и 137 фактов совершения попыток суицида среди несовершеннолетних! Учащаются случаи втягивания родителями своих детей в нетрадиционные религиозные секты и группировки. По информации Комитета национальной безопасности РК, на данный момент в стране проживают 2383 ребенка, родители которых придерживаются деструктивных религиозных взглядов", - сказала Аида Балаева.





Особое внимание Балаева уделила агрессивному поведению школьников и процветающему в соцсетях и реальной жизни буллингу.





С начала года социальные сети регулярно "взрывают" видеоролики с избиениями, массовыми драками, конфликтами между учениками старших классов и молодыми людьми. Одним из резонансных случаев стало избиение школьницы в одном из ТЦ Усть-Каменогорска. Практически в тот же период в сообществах Семея обсуждался аналогичный случай с участием школьниц. В целом следует отметить учащение конфликтных инцидентов среди молодежи, сопряженных с особой жестокостью. Как итог, по данным на сегодня, на учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей", - отметила она.





Не менее острой проблемой, по словам Балаевой, является растущая вовлеченность молодежи в азартные игры.





По некоторым данным, по состоянию на 2022 год количество казахстанцев, страдающих от игровой зависимости, достигло 350 тысяч. Кроме того, отмечается тенденция к увеличению количества молодых людей, страдающих от лудомании в возрасте от 15 до 18 лет", - сказала председатель Нацкомиссии.





Балаева также акцентировала внимание на интернет-рисках.





МВД только в текущем году выявило более 5 тысяч зарубежных противоправных интернет-ресурсов, в том числе свыше 500 по распространению порнографических материалов", - сказала она.





В 2022 году по рекомендациям уполномоченного органа об устранении нарушений законодательства собственниками и администрациями интернет-ресурсов приняты меры по удалению около 65 тысяч противоправных материалов. Из них более 53 тысяч - за распространение идеологии терроризма, религиозного и этнического экстремизма, около двух тысяч - за пропаганду наркотических и психотропных веществ, более 4 тысяч - за порнографию, культ жестокости и суицида, более семисот - по нарушению закона "Об игорном бизнесе", порядка тысячи - по финансовым пирамидам.





Аида Балаева отметила, что необходимо выработать четкие механизмы регулирования интернет-пространства на законодательном уровне.





Роль родителей в воспитании достойных граждан своей страны основная. Но многие ли из нас задумываются: "Что волнует моего ребенка?", "Знаю ли я его?", "Доверяет ли он мне?". На эти и сотни других простых вопросов многие из родителей ответить не смогут. Иначе было ли бы у нас столько сломанных детских и юношеских судеб?" - обратилась Балаева к аудитории.





Она также отметила, что, безусловно, вышеуказанные проблемы говорят и об отсутствии либо проведении слабой работы над идеологической составляющей среди молодежи со стороны госорганов. Определенные вопросы вызывает и эффективность работы на местах, в частности управлений по вопросам молодежной политики, чья деятельность зачастую сводится к организации круглых столов и работе только лишь с активной частью молодежи, фактически не нуждающейся в помощи. А вот неустроенной молодежи опять же внимания уделяется недостаточно".





Мы должны на системной основе разобраться, почему наши дети уходят на улицы в поисках понимания, ищут утешения в порочных соблазнах и деструктиве, почему тысячи из них не хотят жить", - подытожила Балаева.





Модератор форума министр просвещения Гани Бейсембаев в своей речи подчеркнул, что дети воспитываются на примерах своих родителей. Школа должна использовать высокий потенциал участия родителей, общественных организаций в воспитательном процессе, направленном на защиту интересов и прав детей в условиях технологических вызовов.





Участники форума единодушно выразили мнение о необходимости укрепления связи семьи и школы в воспитании детей, объединения усилия общественных организаций, родительских сообществ, государственных органов для обеспечения безопасности и благополучия детей.





Форум завершился принятием резолюции.