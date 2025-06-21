20.06.2025, 11:47 40606
Астанчанина подозревают в убийстве сожительницы
Фото: Depositphotos
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя городе Астаны подозревают в убийстве сожительницы, сообщает пресс-служба столичного департамента полиции.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, между сожителями произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес женщине ножевые ранения, после чего спрыгнул с 25-го этажа жилого дома. В результате падения он получил тяжелые травмы и был доставлен в медицинское учреждение", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что в настоящее время проводится всесторонняя проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.
Ранее сообщалось, что подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки задержали в Атырауской области.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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20.06.2025, 21:14 24181
В Алматы пьяный водитель вез детей в лагерь
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В пятницу, 20 июня, на проспекте Аль-Фараби при проверке микроавтобусов с детьми, которые ехали в загородный лагерь в Алматинской области, полицейские заметили грубое нарушение, сообщает Polisia.kz.
Водителя, который вез детей, заподозрили в алкогольном опьянении. Экспертиза подтвердила наличие алкоголя в крови.
У водителя забрали права. Машину отправили на штрафстоянку. Все материалы передали в специализированный суд Алматы для рассмотрения в соответствии с законом.
Такие случаи будут строго пресекаться. Это не только вопрос закона, но и нравственного выбора. В рамках принципа "Закон и порядок" такие действия недопустимы", - заявил начальник управления местной полицейской службы города Серик Шумаев.
Ранее в Министерстве внутренних дел Казахстана ответили водителям, которые требуют отменить наложенное на них наказание за управление автомобилем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.
20.06.2025, 18:10 29746
Мошенники используют дипфейки для обмана казахстанцев
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Мошенники используют дипфейки для обмана жителей Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Национального банка страны.
Мошенники могут представляться работниками Нацбанка, банков, госорганов или правоохранительных органов, чтобы получить доступ к вашим финансам. Что делать? Не отправляйте деньги на подозрительные счета и не доверяйте сомнительным сообщениям", - заявили в банке.
В пресс-службе подчеркнули, что Национальный банк:
- не обслуживает счета физических лиц;
- не предлагает инвестиционные продукты.
При поступлении подозрительных звонков лучше прервать разговор и самостоятельно проверить информацию по официальному номеру банка или организации. В случае мошенничества обращайтесь в правоохранительные органы", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году в АФМ рассказывали, как мошенники используют новые технологии для обмана. Также в агентстве пояснили, что дипфейк - это фото, видео или аудиозапись, обработанная с помощью ИИ. Данная технология позволяет создать лица людей, подделать любой голос, мимику или добавить в речь слова, которые человек никогда не произносил.
20.06.2025, 16:25 33336
Крупную лабораторию по производству мефедрона ликвидировали в Таразе
Фото: КНБ
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Тараз. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Таразе задержан подозреваемый в организации крупной нарколаборатории, сообщили в Комитете национальной безопасности РК.
Операция по ликвидации крупного подпольного производства синтетических наркотиков проведена в Таразе. По подозрению в совершении данного преступления задержан и с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана.
В ходе обыска силовики изъяли 66 килограммов психотропного вещества "мефедрон" и 2 тонны прекурсоров, а также лабораторное оборудование для изготовления наркотиков.
Досудебное расследование проводится по статье УК РК "Незаконные изготовление, переработка, производство в целях сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
Ранее сообщалось, что в Туркестанской области медики выписывали фиктивные рецепты на трамадол.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
20.06.2025, 15:39 35171
Фиктивные рецепты на трамадол выписывали медики в Туркестанской области
В ходе ОПМ "Дәрмек" был ограничен оборот 380 тысяч тонн прекурсоров, привлечено к ответственности более 70 юридических лиц
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам второго этапа оперативно-профилактического мероприятия "Дәрмек" по контролю за легальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в отношении 135 медработников составлены материалы, направленные в Комитет медико-фармацевтического контроля, сообщает Polisia.kz.
В ходе ОПМ "Дәрмек" в Туркестанской области ликвидирована организованная преступная группа из медицинских работников, занимавшихся подделкой рецептов на трамадол. Было изъято 170 тысяч таблеток, на медиков заведено уголовное дело.
Кроме того, в Восточно-Казахстанской области крупное предприятие привлечено к ответственности за нарушение правил оборота прекурсоров. Изъято 380 тысяч тонн прекурсоров.
В Акмолинской области задержана жительница Кокшетау 2003 года рождения за сбыт наркосодержащих препаратов.
Всего в ходе ОПМ выявлено 237 административных правонарушений, изъято 23 тысячи ампул и 6 тысяч таблеток, содержащих наркотические и психотропные вещества. Проверено 709 объектов, в том числе 577 медицинских учреждений и 132 промышленных предприятия.
Ограничен оборот 380 тысяч тонн прекурсоров, привлечено к ответственности более 70 юридических лиц. Выявлено 20 наркопреступлений", - рассказал заместитель председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.
Напомним, в Казахстане за продажу трамадола без рецепта врача грозит уголовное наказание в виде лишения свободы до 15 лет.
20.06.2025, 10:36 43631
Подозреваемую в присвоении 31 млн тенге сотрудницу банка задержали в Москве
Фото: скриншот из видео Генпрокуратуры РК
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Астана. 20 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральной прокуратурой Казахстана из России экстрадирована подозреваемая для привлечения к уголовной ответственности за совершение хищения вверенного чужого имущества в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, она в период с 2015 по 2017 годы, являясь ведущим менеджером филиала одного из банков Астаны, присвоила и растратила денежные средства на сумму свыше 31 млн тенге. После совершения преступления подозреваемая скрылась, в связи с чем была объявлена в международный розыск", - проинформировали в Генпрокуратуре.
По данным ведомства, в июне прошлого года разыскиваемая задержана в Москве и по запросу Генпрокуратуры РК экстрадирована в Казахстан.
В настоящее время она водворена в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества", - отметили в Генпрокуратуре.
19.06.2025, 18:10 70616
По факту масштабной утечки персональных данных казахстанцев возбуждено уголовное дело
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената парламента заместитель генерального прокурора РК Галымжан Койгельдиев сообщил, что по факту утечки персональных данных миллионов казахстанцев возбуждено уголовное дело, передает корреспондент агентства.
Уже зарегистрировано уголовное дело, и оно передано для расследования в Министерство внутренних дел. Но в рамках статьи, вы понимаете, я не могу больше сказать", - прокомментировал замгенпрокурора.
Напомним, в Сети появилась информация о якобы утечке данных 16,3 миллиона казахстанцев. Позже центр анализа и расследования кибератак TSARKA сообщил, что в случае официального подтверждения утечки граждане получат уведомления в виде push- или SMS-сообщений.
19.06.2025, 12:20 81256
Поножовщина около центрального рынка в Актобе: задержан подозреваемый
Фото: Depositphotos
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Актобе. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемый задержан по делу о поножовщине, которая произошла около центрального рынка в Актобе, сообщает пресс-служба департамента полиции Актюбинской области.
По предварительным данным, в ходе распития спиртных напитков 34-летний подозреваемый нанес двум, 29- и 30-летнему, потерпевшим ножевые ранения. В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Потерпевшие госпитализированы в медучреждение, где один из потерпевших скончался", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Убийство). Также выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее конфликт закончился поножовщиной в одном из ЖК в Алматы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
19.06.2025, 10:50 72056
Нацбанк предупредил о новых схемах мошенничества
Мошенники представляются работниками Национального банка, государственных и правоохранительных органов, банков второго уровня, операторов сотовой связи или коммунальных служб
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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупреждает о новых схемах мошенничества с использованием фиктивных документов и реквизитов, а также поддельных мобильных приложений и страниц в социальных сетях.
Основной целью злоумышленников является получение доступа к личным счетам, депозитам, денежным переводам, а также оформлению онлайн-кредитов или микрозаймов.
Мошенники могут представляться работниками Национального банка, государственных и правоохранительных органов, банков второго уровня, операторов сотовой связи или коммунальных служб, осуществлять звонки гражданам, используя различные предлоги, в том числе направлять поддельные документы и реквизиты для банковских переводов. Также злоумышленники могут настойчиво просить переслать поступающие СМС-сообщения, коды подтверждения, переходить по вредоносным ссылкам, скачивать приложения или активировать новые функции в мессенджере для получения доступа к мобильному устройству", - предупредили в Нацбанке.
В пресс-службе граждан призвали быть внимательными и в обязательном порядке перепроверять достоверность поступающих звонков, запросов, писем и сообщений, не переходить по сомнительным ссылкам, не устанавливать программное обеспечение на мобильные устройства и не осуществлять переводы денежных средств на счета неизвестных лиц.
Работники Национального банка не осуществляют аудио- и видеозвонки, не обслуживают счета физических лиц, не предлагают вложения в какие-либо инвестиционные фонды и финансовые продукты, не занимаются страхованием денежных средств, а также не проводят денежные расчеты с населением", - сообщили в Нацбанке.
Для получения консультации казахстанцам предложили обращаться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477.
Ранее астанчан предупредили о новой схеме мошенничества.
Также о новом виде мошенничества сообщили в полиции Алматы.
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