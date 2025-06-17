16.06.2025, 18:12 43571
Ущерб в 89 млн тенге: в Мангистау создателей финпирамиды приговорили к шести годам
Фото: Depositphotos
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Актау. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области создателей финансовой пирамиды приговорили к шести годам лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Указанными лицами на территории Мангистауской области распространялась реклама о возможности беспроцентного приобретения жилья либо автомобиля в порядке очередности с другими гражданами путем внесения денежного вклада на счет созданного ими кооператива", - проинформировали в пресс-службе.
По данным прокуратуры, в результате преступных действий 31 жителю области причинен имущественный ущерб на общую сумму 89 миллионов тенге.
Как и в других аналогичных случаях, преступная схема работала за счет привлечения денежных вкладов новых членов кооператива", - пояснили в ведомстве.
Ранее в Кызылординской области был вынесен приговор по делу об организации финпирамиды.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
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17.06.2025, 12:00 2181
Алматинца осудили на четыре года за ложные сообщения о бомбе на вокзале
Фото: depositphotos.com
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Алматы. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Жителя Алматы осудили на четыре года лишения свободы за серию ложных сообщений о взрывных устройствах на железнодорожных вокзалах, сообщает Главная транспортная прокуратура.
Отбывая наказание в колонии, он четырежды звонил с таксофона и сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах. Его действия привели к эвакуации и мобилизации экстренных служб. В результате ложной тревоги ущерб государственным структурам составил свыше 3,3 млн тенге. Проведенные экспертизы подтвердили личность звонившего и наличие прямых угроз в его высказываниях. Суд признал мужчину виновным по статье 273 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма)", - проинформировали в ведомстве.
Кроме того, подчеркивается, что осужденный также обязан возместить ущерб и выплатить компенсацию.
Ранее в Туркестанской области подросток "заминировал" школу.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
17.06.2025, 08:10 10761
Жительница Атырау обвинила следователя в пытках: в прокуратуре прокомментировали ситуацию
Фото: polisia.kz
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Атырау. 17 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В прокуратуре Атырауской области ответили на официальный запрос информационного агентства Kazakhstan Today по делу жительницы Атырау Жансаи Каршегеновой, которая обвинила следователя департамента экономических расследований по области в пытках, передает корреспондент агентства.
В прошлом году после обыска в доме Жансаи Каршегеновой на нее завели дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Позже, как сообщили ее представители, женщину задержали с многочисленными нарушениями. Говоря о задержании Жансаи Каршегеновой, ее адвокат Рашид Тенизбаев отдельно остановился на применении недозволенных методов в отношении женщины. В мае в Алматы прошла пресс-конференция с участием потерпевшей и ее адвокатов. Каршегенова обвинила следователя в пытках. Информационное агентство Kazakhstan Today направило запрос в прокуратуру Атырауской области.
В частности, в прокуратуре рассказали, сколько всего жалоб о применении пыток в отношении женщины поступило в ведомство.
В период с августа по сентябрь 2024 года в прокуратуру области поступило три обращения от Каршегеновой Жансаи, в которых она сообщала о применении к ней пыток. Каждое из этих обращений было зарегистрировано в установленном порядке и принято к производству", - сообщили в ответе на запрос.
В прокуратуре заверили, что "все три жалобы проанализированы сотрудниками управления досудебного расследования и уголовного преследования прокуратуры области". Также, отвечая на вопрос о перенаправлении заявления в другие органы, в ведомстве сообщили, что утверждения не соответствуют действительности.
Кроме того, в прокуратуре рассказали, были ли задействованы при рассмотрении жалоб Жансаи Каршегеновой специальные прокуроры.
Одно из заявлений Каршегеновой также рассмотрено и управлением досудебного расследования - специальными прокурорами", - уверяют в ведомстве.
Помимо этого, в прокуратуре пояснили, какие мероприятия провела прокуратура Атырауской области при рассмотрении жалоб женщины.
Обстоятельства, изложенные в жалобах, дважды проверялись в рамках проверок, по результатам которых были составлены соответствующие акты. Информация о передаче заявлений следователю, в отношении которого подана жалоба, не подтвердилась", - сообщается в ответе на запрос.
Говоря о том, какие действия будут предприняты для объективного рассмотрения очередной жалобы Каршегеновой, в ведомстве заявили, что "прокуратура области проинформировала заявителя о возможности подачи жалобы в процессе апелляционного обжалования, поскольку судебное решение еще находится на стадии пересмотра в вышестоящей инстанции и не вступило в силу. В рамках апелляционного разбирательства возобновлено судебное следствие с целью всестороннего и объективного изучения обстоятельств дела, а также рассмотрения ходатайств защиты, в том числе касающихся предполагаемых фактов применения пыток".
Прокурором, участвующим в процессе в качестве государственного обвинителя, будут предприняты все необходимые меры для тщательного исследования судом доводов о применении пыток", - подчеркнули в прокуратуре.
Также в ведомстве ответили на вопрос о том, будут ли учитываться при рассмотрении жалобы заключения судмедэкспертизы, которая была инициирована самой Каршегеновой.
При рассмотрении жалоб о применении пыток прокуратура области учитывает и изучает все сведения, имеющие отношение к делу, включая результаты экспертиз", - добавили в прокуратуре.
Как сообщалось ранее, в Алматы прошла пресс-конференция с участием потерпевшей и ее адвокатов. Как сообщили представители Жансаи Каршегеновой, в августе 2024 года в рамках следствия по делу ее бывшего мужа в связи с возможными нарушениями в ведении его бизнеса в доме женщины был проведен обыск.
В ходе обыска никаких свидетельств по делу ее экс-супруга найдено не было. Однако в доме Жансаи Каршегеновой нашли 90 килограммов осетровых, 146 граммов осетровой икры, 90 тысяч долларов и 4,6 тысячи евро. На нее завели дело по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами). Женщина предоставила необходимые документы о законном приобретении рыбы и икры. Через месяц ее задержали и водворили в ИВС с многочисленными нарушениями, как утверждают адвокаты Жансаи Каршегеновой. В частности, адвокат жещины Рашид Тенизбаев отдельно остановился на применении недозволенных методов в отношении Каршегеновой.
Он подчеркнул, что "факт пыток на сегодняшний день уголовно наказуемое деяние и имеется Стамбульский протокол, который ратифицирован Казахстаном. Поэтому мы и собрались в данном случае по данному факту".
16.06.2025, 17:32 44541
В Атырау осудили на пять лет главбуха школы-лицея-интерната по делу о мошенничестве
В результате мошенничества она похитила государственные средства на сумму более 49 млн тенге
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Атырау. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырау осудили на пять лет лишения свободы главного бухгалтера специализированной школы-лицея-интерната по делу о мошенничестве, сообщает пресс-служба суда № 2 города Атырау.
Приговором суда подсудимая признана виновной и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать должности, связанные с материальной ответственностью, сроком на 5 лет", - проинформировали в суде.
Подчеркивается, что приговор суда еще не вступил в законную силу.
Подсудимая, с июня 2023 года занимая должность бухгалтера в КГУ - специализированной школе-лицее-интернате, а с сентября 2023 года - главного бухгалтера, в период с июня 2023 года по октябрь 2024 года, воспользовавшись доверием директора указанного учреждения, незаконно использовала его электронную подпись и системы "1С" и "Парус". С помощью этих систем она необоснованно переводила деньги на свой счет и счета доверенных лиц. В результате мошенничества она похитила государственные средства на сумму более 49 млн тенге. Подсудимая полностью признала свою вину", - добавили в суде.
Ранее в Жамбылской области осудили замглавврача и главбуха городской многопрофильной больницы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
16.06.2025, 15:25 49181
Подозреваемый в избиении врачей арестован в Караганде
Расследование продолжается
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Караганда. 16 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде арестовали подозреваемого в избиении двух врачей в областной детской больнице, сообщили в департаменте полиции Карагандинской области.
В Караганде арестован 38-летний подозреваемый в нанесении побоев двум медработникам.
Подозреваемый с санкции суда арестован на два месяца. Расследование продолжается", - сказано в сообщении областного ДП.
Напомним, что 12 июня в Карагандинской областной детской больнице местный житель в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения двум врачам.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
13.06.2025, 15:11 210841
Более тонны рыбы и двух километров сетей изъяли у браконьеров-рецидивистов в Туркестанской области
Ущерб превысил 10 млн тенге
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Туркестан. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области пресечена деятельность группы браконьеров, занимающихся крупным отловом рыбы на Сырдарье и в Шардаринском водохранилище, рассказали в прокуратуре региона.
Группа браконьеров из 16 человек была задержана в Туркестанской области. Среди участников оказались ранее судимые за аналогичное преступление, сообщает областная прокуратура.
Группа состояла непосредственно из браконьеров, логистов, которые занимались сбытом и доставкой незаконного улова в места их распространения, а также куратора данной преступной деятельности", - уточнили в пресс-службе ведомства.
В ходе 12 обысков изъято более тонны незаконно выловленной рыбы, 12 лодок и моторы к ним, более двух километров сетей, а также иные средства и оборудование, предназначенные для браконьерства.
Отмечается, что предварительный ущерб составил свыше 10 млн тенге. Идет досудебное расследование.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с дайджестом "Тренды. Социальная деградация", где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
12.06.2025, 19:26 261966
В Жетысуской области блогер получил 6 лет за вымогательство
Гражданский иск удовлетворен на сумму 350 тысяч тенге
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Талдыкорган. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В ноябре 2024 года житель Каратальского района П., являясь блогером с подписчиками свыше 29 000, вымогал 10 млн тенге у предпринимателя К. за удаление ранее опубликованного им видео в Instagram о некачественном строительстве домов в Каратальском районе, также он угрожал распространить материалы, способные нанести урон деловой репутации предпринимателя, сообщает пресс-служба суда.
При передаче денег П. был задержали полицейские.
Приговором суда П. признан виновным, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.
Гражданский иск удовлетворен на сумму 350 тысяч тенге.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в Астане пресечена деятельность прибывших из различных регионов страны преступных групп, которые занимались вымогательством и мошенничеством.
12.06.2025, 18:04 268041
Астанчан предупредили о новой схеме мошенничества
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В акционерном обществе "Астана-РЭК" предупредили жителе столицы о новой схеме мошенничества, передает корреспондент агентства.
Мошенники представляются сотрудниками АО "Астана-РЭК" и под предлогом замены счетчика просят вас прислать код, пришедший с номера 1414. Ни в коем случае не передавайте код! АО "Астана-РЭК" не требует отправки кодов при замене приборов учета электроэнергии", - заявили в компании.
В пресс-службе призвали жителей столицы быть бдительными и беречь свои данные.
Ранее о новом виде мошенничества предупредили в полиции Алматы.
12.06.2025, 16:01 272466
Осужденные создали ОПГ и вымогали деньги у сокамерников в Абайской области
В действиях осужденных признан опасный рецидив преступлений
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Семей. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай вынес приговор восьмерым ранее осужденным и отбывающим наказание фигурантам дела о создании преступной группы и вымогательствах.
Согласно материалам суда, отбывающие наказание в колонии создали ОПГ, распределив роли между девятью ее участниками. С 2021 по 2024 год преступники вымогали крупные суммы денег у других осужденных.
Отмечается, что потерпевшие просили суд назначить минимальное наказание в связи с полным возмещением причиненного ущерба.
Суд приговорил восьмерых подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на разные сроки - от 8 лет 5 месяцев до 16 лет. В связи с тем что один из фигурантов скончался, в его отношении мера наказания не назначена.
Отбывать наказание вымогатели будут в колонии с максимальной безопасностью. В их действиях признан опасный рецидив преступлений, добавили в суде.
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