Фото: иллюстрация создана ИИ

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Информационное агентство Kazakhstan Today представляет дайджест "Тренды. Социальная деградация".





За прошедшую неделю сообщалось о событиях в Казахстане, которые вызвали широкий общественный резонанс.





В Алматы пресечена деятельность трех финансовых пирамид.





Организаторы финансовой пирамиды убеждали вкладчиков инвестировать в проекты для получения высокой прибыли. В ходе следствия установлены криптокошельки, использовавшиеся для сбора средств от вкладчиков и транзита. С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 млн USDT.





В Шымкенте блогер задержан по подозрению в вымогательстве у педагога.





По предварительным данным, блогер, используя свой медийный статус, угрожал распространением компрометирующей информации и требовал 1,2 миллиона тенге за отказ от ее публикации. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.





Находившегося в розыске 11 лет преступника задержали по прилете в Усть-Каменогорск.





Он подозревается в совершении мошенничества на сумму около 5 миллионов тенге. Все эти годы он уклонялся от правосудия, менял места проживания и тщательно избегал появления в общественных местах. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.





Глава Актауского городского суда получил тюремный срок за подстрекательство к взятке.





Председатель Актауского городского суда и частный судебный исполнитель осуждены на 9 и 8 лет лишения свободы соответственно. Они признаны виновными в совершении мошенничества и подстрекательства к даче взятки.





В Костанайской области суд вынес приговор за вооруженный налет на АЗС.





Подсудимый угрожал ножом оператору-продавцу АЗС. Ему за назначили наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Приговор еще не вступил в законную силу.





В Алматы задержали 19-летнего наркозакладчика.





У парня были обнаружены свертки с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом. По предварительным данным, изъятое вещество может являться синтетическим наркотиком. Начато досудебное расследование.





В сотрудника акимата стреляли в Шымкенте.





Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.





В Улытауской области с дроперов взыскали десятки миллионов тенге.





Дроперы участвуют в мошеннической схеме против граждан. В области за 2024 год судом удовлетворено 42 иска на сумму 69 млн тенге. В текущем году судом удовлетворено 13 исков на сумму 28,3 млн тенге.





Троих казахстанцев приговорили к лишению свободы по делу о сбыте наркотиков.





Они приговорены к лишению свободы на срок от 7 до 8 лет. Следствием установлено, что осужденные организовали межрегиональную поставку наркотиков (Изъят мефедрон, кокаина, афганский гашиш, кетамин и LSD. - Прим. ред.) через интернет-площадку в города Караганда, Астана и Актобе.





В Экибастузе суд вынес приговор по нашумевшему делу о массовом отравлении в одном из ресторанов города.





В 2024 году в медицинские учреждения городов Астана, Караганда, Павлодар и Экибастуз с различными симптомами пищевых отравлений обратились 56 граждан, которые накануне находились на торжественном мероприятии в одном из ресторанов города Экибастуз. Виновного приговорили к ограничению свободы с запретом на занятие деятельностью в сфере общественного питания. Потерпевшие удовлетворены судебным вердиктом, за исключением ресторатора, обжаловавшего судебный вердикт.





В Жамбылской области осудили замглавврача и главбуха городской многопрофильной больницы.





Замглавврача назначено наказание в виде 9 лет, главному бухгалтеру - 6 лет. Они признаны виновными в хищении более 758 млн тенге бюджетных средств путем их незаконного перечисления по подложным документам аффилированному предприятию.





В Алматы пассажир ударил таксиста за просьбу не курить в салоне.





Видео инцидента было опубликовано в соцсетях. По факту побоев было возбуждено уголовное дело, а ударившего таксиста пассажира задержали . Подозреваемый водворен в ИВС. Позже агрессивному пассажиру вынесли приговор. Суд признал его виновным по статье Уголовного кодекса РК "Нанесение побоев" и назначил наказание в виде 12 суток ареста, а также взыскал с него 100 тыс. тенге тенге в счет компенсации морального вреда.





Саженцы сосны на 500 млн тенге украли в Абайской области.





В состав группы, занимавшейся хищением саженцев, входили местные жители и бывшие работники государственного природного резервата "Семей орманы". В результате проведенных мероприятий на территории Павлодарской области задержан 38-летний организатор и его сообщники. Все они взяты под стражу.





В Караганде вынесли приговор по делу о хищении 339 млн тенге сельхозсубсидий.





Глава крестьянского хозяйства в сговоре с местным ветеринарным врачом для получения субсидий предоставляли фиктивные документы о наличии крупного рогатого скота, а также о производстве и реализации молочной продукции. Приговором суда подозреваемые признаны виновными по статьям УК РК "Мошенничество", "Легализация денег, полученных преступным путем" и "Неправомерные уничтожение или модификация информации", им назначено от 5 до 6 лет лишения свободы.





В Казахстане новорожденного выбросили из окна поезда.





В СМИ появилась информация о шокирующем случае, который произошел в поезде Кызылорда - Астана. Как сообщалось, одна из пассажирок родила ребенка, а после выбросила его из окна. В ДП на транспорте заявили, что по данному факту проводится расследование.





В Павлодарской области избили семилетнего мальчика.





В Сети распространилось видео, на котором группа детей избивает мальчика. В ДП области сообщили, что все участники инцидента установлены. Несовершеннолетние вместе с законными представителями доставлены в полицию. Кроме того, дети поставлены на учет.





В Улытауской области осуждены убившие 15 сайгаков браконьеры.





Суд вынес приговор в отношении четверых подсудимых, обвиняемых в незаконной охоте с причинением значительного ущерба государству, а также в незаконном уничтожении и перевозке сайгаков. Каждый из них приговорен к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также к запрету заниматься охотничьей деятельностью сроком на 5 лет.





В Актобе на восемь лет осужден директор центра обеспечения безопасности дорожного движения.





Антикор установил, что "он в сговоре с индивидуальным предпринимателем присвоил 35 млн тенге путем заключения фиктивного договора госзакупок и оплаты за заведомо невыполненные работы по нанесению дорожной разметки". Кроме того, по данным Антикора, обвиняемый "растратил бюджетные средства в размере 237 млн тенге".





Членам ОПГ вынесли приговор в Карагандинской области.





Подсудимых обвиняли сразу по нескольким статьям: создание и руководство ОПГ; незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение газового, огнестрельного оружия, патронов и боеприпасов к ним;покушение на убийство, совершенное по найму в преступной группе;применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти; грабеж. Преступников приговорили к лишению свободы на срок от 4 лет до 21 года.





Разыскиваемого Казахстаном мошенника задержали в Саудовской Аравии.





По данным полиции, летом 2018 года в Алматы подозреваемый под предлогом поставки овощей и фруктов из Узбекистана завладел денежными средствами одного из местных жителей в размере 5 млн тенге.





Группу вымогателей задержали в Уральске.





Вымогатели искали жертв через сайт знакомств. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали всех участников преступной схемы. Возбуждено уголовное дело по факту вымогательства. Среди пятерых задержанных - четверо студентов колледжей города Уральска.





АФМ пресекло незаконную микрофинансовую деятельность в Костанайской области.





Подозреваемый в период с 2020 года, не имея соответствующей лицензии, предоставлял займы под проценты и залог на имущество через мобильные приложения OLX и Instagram. Также, по данным АФМ, он легализовал преступные доходы в размере более 60,6 млн тенге.





Жительницу Астаны осудили за пропаганду терроризма.





Она использовала мессенджер Telegram для распространения материалов и идеологии, направленных на поддержку терроризма, а также намеревалась участвовать в террористической группе в Сирии. Приговором суда виновная осуждена к 7 годам лишения свободы.





В Актобе вынесен приговор в отношении временно исполняющего обязанности руководителя департамента санэпидконтроля и его заместителя.





Они, будучи в сговоре, получили взятку в размере 1 млн тенге от руководителя коммерческой организации за беспрепятственную выдачу лицензии на осуществление услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации. Суд признал должностных лиц виновными в получении, а предпринимателя - в даче взятки и назначил им наказание в виде штрафа в размере от 20 до 35 млн тенге.





Казахстанца осудили на 7 лет за развратные действия в отношении школьницы из Алматы.





Следствием установлено, что он, находясь в Астане, через мессенджер Telegram познакомился с девочкой - ученицей 6-го класса одной из гимназий Алматы. Впоследствии, в ходе видеосвязи, без применения насилия, он совершил действия непристойного характера.





Чиновника и подрядчика подозревают в хищении выделенных на строительство набережной в Кокшетау 170 млн тенге.





Задержаны и водворены в ИВС бывший руководитель отдела ЖКХ городского акимата, технического надзора - ТОО "М-Строй проект", а также фактический владелец подрядной организации ТОО "ПавлодарЭнергоМонтаж".





Суд вынес приговор по двойному убийству в Акколе.





По материалам суда, в августе 2024 года в городе Акколе один из подсудимых подстрекнул второго к убийству трех человек из-за произошедшего ранее конфликта. Второй обвиняемый застрелил из ружья двух человек, третьему удалось скрыться. В итоге суд назначил подстрекателю 18 лет лишения свободы, он также пройдет принудительное лечение от алкоголизма. Стрелявшего признали виновным в убийстве двух человек, незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. Он проведет за решеткой 18,5 лет.





В СКО уголовное дело завели по факту изнасилования 19-летней девушки.





Сотрудниками полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены и задержаны двое жителей областного центра 27 и 25 лет. Они помещены в изолятор временного содержания. Ведется следствие.





В Казахстане пресекли деятельность пяти предприятий, занимавшихся незаконной добычей золотосодержащей руды.





Компании, имея лицензии исключительно на проведение геолого-разведовательных работ, на деле осуществляли масштабную незаконную добычу золотосодержащей руды с применением специализированной техники и производственного оборудования. В полицию доставлено 62 человека. По выявленным нарушениям зарегистрировано пять уголовных дел по фактам незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы.





В Караганде судят опекунов за жестокие издевательства над детьми.





На скамье подсудимых 45-летний местный житель, его жена и дочь. На патронат они взяли сразу шесть детей, но почти все время избивали и унижали их. Дело рассматривают сразу по трем статьям: причинение тяжкого вреда здоровью, истязание и мошенничество. Сейчас трое из пострадавших детей находятся под присмотром родной бабушки, остальные вернулись в детский дом.





Сотрудникам "Семей орманы" вынесли приговор в Павлодарской области.





На скамье подсудимых оказались пять человек. Сегодня, 25 апреля, четверых из них, в том числе бывшего первого руководителя государственного резервата, суд признал виновными в хищении, взяточничестве, в создании и участии в преступной группировке. Четыре сотрудника резервата получили от 12 до 10 лет лишения свободы. Пятого неработающего подсудимого суд приговорил к 3 годам лишения свободы.





В Алматинской области шесть человек приговорили к лишению свободы по делу об убийстве.





В прошлом году летом в зоне отдыха "Алекс" в Конаеве между двумя подсудимыми и потерпевшим произошел конфликт, переросший в драку. По информации суда, "у подсудимых возник преступный умысел на убийство". Также они привлекли еще четверых участников. Позднее у ЦОНа они совершили несколько выстрелов в сторону потерпевшего, который скончался по дороге в больницу. Его друг получил ранения, но остался жив. Двоим подсудимым суд назначил по 19 лет лишения свободы, четверым - по 17 лет. Еще один подсудимый получил 2 года и 6 месяцев ограничения свободы.





Жительницу Щучинска оштрафовали за избиение воспитанника.





Женщина ударила ребенка по ноге металлической тяпкой. Ей назначен штраф в размере 80 МРП (295 360 тенге) с лишением права занимать педагогические должности или заниматься деятельностью, связанной с воспитанием несовершеннолетних детей, сроком на 2 года.





Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.





Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".





Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазе парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание Следствие по троим подсудимым -, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.



