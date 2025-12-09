Вооруженный ножом дебошир угрожал работникам магазина электроники в Сатпаеве

Рассказать друзьям

Костанай. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае санитар городского центра временной адаптации и детоксикации осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью пациента, - В Костанае санитар городского центра временной адаптации и детоксикации осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью пациента, сообщили в пресс-службе суда.





Согласно материалам суда, инцидент произошел в июле текущего года. Подсудимый, являясь санитаром вытрезвителя города Костаная, из-за личной неприязни нанес несколько сильных ударов по голове и телу пациента учреждения. В результате потерпевший получил тяжкий вред здоровью.





С учетом того, что подсудимый не принял мер по возмещению вреда, суд лишил его свободы сроком на 4 года. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с уходом за пациентами, сроком на 5 лет.





Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично: с подсудимого взыскана компенсация морального вреда.





Напомним, в Актобе медбрата осудили на 20 лет тюрьмы за жестокое убийство коллеги.



