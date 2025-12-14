В Кызылординской области задержали двух подозреваемых в вымогательстве $10 тысяч

Шесть из них в отношении несовершеннолетних

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP-трафик" пресечен ряд тяжких преступлений, связанных с торговлей людьми. Всего зарегистрировано 39 таких фактов, шесть из которых в отношении несовершеннолетних. Об этом - В рамках оперативно-профилактического мероприятия "STOP-трафик" пресечен ряд тяжких преступлений, связанных с торговлей людьми. Всего зарегистрировано 39 таких фактов, шесть из которых в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает официальный портал ведомства Polisia.kz.





В частности, в Алматы пресечена деятельность преступной группы, причастной к продаже новорожденных . Организаторы, используя сложные жизненные обстоятельства молодых девушек, склоняли их за вознаграждение передавать младенцев третьим лицам. Все фигуранты задержаны. Расследуется более 20 уголовных дел. Подозреваемым грозит наказание до 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества.





В области Абай выявлена преступная деятельность, связанная с эксплуатацией граждан путем вовлечения их в принудительный труд. Возбуждено 11 уголовных дел, материалы направляются в суд.





Кроме того, в ходе регулярных проверок ночных развлекательных заведений пресекаются факты вовлечения граждан, включая несовершеннолетних, в различные формы эксплуатации в Шымкенте, Актюбинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской и Костанайской областях.





В столице полицейскими совместно с прокуратурой проведены рейды в районе железнодорожного вокзала по улице Гете. По итогам мероприятий восемь лиц привлекаются к уголовной ответственности за организацию и содержание притонов для сексуальной эксплуатации граждан.





В Акмолинской области пресечена деятельность религиозной группы, которая организовала духовный центр, пропагандирующий беспорядочные половые связи и отказ от семейных ценностей. В ходе обыска обнаружена религиозная литература, атрибуты и ритуальные предметы. Назначены соответствующие экспертизы, ведется следствие.





Ранее в Астане, Алматы и Шымкенте выявлена деятельность организаторов "элитного эскорта", занимавшихся вербовкой молодых девушек в различных ночных клубах и барах. Установлены факты их преступной деятельности по организации сводничества. Уголовные дела направлены в суд.



