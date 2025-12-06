Глава МИД Казахстана предложил австрийским компаниям реализовать новые проекты в различных отраслях экономикиГлава МИД Казахстана предложил австрийским компаниям реализовать новые проекты в различных отраслях экономики
Студентку одного из колледжей жестоко избили в Алматы
Фото: Depositphotos
Алматы. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Студентку одного из колледжей в городе Алматы жестоко избили, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
По данному заявлению были приняты незамедлительные меры. Установлены все участницы конфликта, вместе с родителями доставлены в отдел полиции. В настоящее время проводятся все предусмотренные законодательством процессуальные действия, по завершении которых будет дана квалификация их действиям", - заявили в пресс-службе.
В полиции заверили, что материалы будут вынесены на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Сотрудники ювенальной полиции проводят комплекс мероприятий, в том числе меры административного воздействия в отношении родителей. Виновные несовершеннолетние будут поставлены на профилактический учет. Департамент полиции держит ситуацию на особом контроле и принимает принципиальные меры по пресечению правонарушений среди несовершеннолетних", - добавили в ДП.
Ранее информация о жестоком избиении девушки появилась в Сети. По словам сестры пострадавшей, девушка сейчас находится в больнице.
На данный момент она находится в первой детской больнице города с сотрясением головного мозга, ухудшилось зрение на правый глаз, находясь в больнице, несколько раз потеряла сознание. Ребенка били, пинали, исцарапали лицо", - сообщила она на своей странице.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых в том числе несовершеннолетними.
В Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения.
В октябре несколько человек жестоко избили 18-летнего парня в Алматы.
В сентябре школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей в Алматы. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".