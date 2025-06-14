В Аксу воспитателя детсада уволили за распускание рук

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Астана. 13 июня. KAZAKHSTAN TODAY - 6 июля в Казахстане отмечается государственный праздник - День столицы.





В 2025 году День столицы выпадает на воскресенье, в связи с этим выходной день переносится на понедельник. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы смогут отдохнуть три дня подряд: 5, 6, и 7 июля.





При шестидневной рабочей неделе: 5 июля - рабочий день, 6 и 7 июля - выходные дни.





Всего в июле казахстанцев при пятидневной рабочей неделе ждет 9 выходных и 22 рабочих дня.





При шестидневной рабочей неделе: 5 выходных и 26 рабочих дней.



