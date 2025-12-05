Ущерб на 110 млн тенге: в Актюбинской области экс-главу авиаремонтного завода подозревают в хищении  

Рассказать друзьям

Жанаозен. 3 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области завершено расследование в отношении руководства ТОО "Озенский машиностроительный завод", подозреваемого в незаконном привлечении более 303 млн тенге под видом долевого строительства жилого комплекса в Жанаозене.





По данным АФМ, в течение двух лет компания возводила жилой комплекс Astana Rich Village в городе Жанаозене без необходимых разрешительных документов, проектно-сметной документации, государственной экспертизы и авторского надзора.





Чтобы привлечь средства граждан, подозреваемые размещали на различных интернет-ресурсах рекламу о продаже квартир по заниженной стоимости. В итоге с 23 людьми были заключены фиктивные предварительные договоры купли-продажи. Общая сумма незаконно собранных средств превысила 303 млн тенге.





Как установлено следствием, деньги обналичивались из кассы предприятия под видом закупа строительных материалов, однако фактически тратились на личные нужды руководства. Само строительство жилого дома так и не было завершено.





Для защиты прав пострадавших дольщиков с санкции суда наложен арест на имущество подозреваемых - жилой дом, квартиру, две автомашины и три земельных участка. Один из фигурантов дела заключен под стражу, второй находится под залогом.





Иная информация разглашению не подлежит.





