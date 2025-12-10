Хищение бюджетных средств при закупке медоборудования выявило АФМ в Туркестанской области

Среди всех уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних 757 случаев пришлось на поступки, остальные 2,4 тыс. - на преступления

Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан выросло количество уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних, - В Республике Казахстан выросло количество уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних, сообщает finprom.kz.





За январь-октябрь текущего года в Казахстане зарегистрировали 3,1 тыс. таких правонарушений - на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2024-го", - заявили аналитики.





В частности, в январе-октябре 2025 года среди всех уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних 757 случаев пришлось на поступки, остальные 2,4 тыс. - на преступления.





Чаще всего против несовершеннолетних совершались такие уголовные правонарушения, как побои, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, умышленное причинение легкого вреда здоровью, половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, изнасилование. Что касается численности жертв, за десять месяцев текущего года уголовные правонарушения были совершены в отношении 3,3 тыс. казахстанцев в возрасте до 18 лет. Численность пострадавших за год сократилась на 1,7%", - говорится в сообщении.





Также от нарушений водителями правил дорожного движения пострадали 448 несовершеннолетних, от побоев - 502, от умышленного причинения легкого вреда здоровью - 278, от половых сношений или иных действий сексуального характера - 210, от хулиганства - 185.





Между тем в стране также растет количество правонарушений, совершенных самими несовершеннолетними.





За январь-октябрь текущего года уголовные правонарушения совершили 1,9 тыс. казахстанцев в возрасте до 18 лет - на 36,4% больше, чем за аналогичный период 2024-го", - добавили аналитики.





Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых в том числе несовершеннолетними.





В Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения.





В октябре несколько человек жестоко избили 18-летнего парня в Алматы.





В сентябре школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.





В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.





В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.





В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.





Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей в Алматы. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.



