Хищение бюджетных средств при закупке медоборудования выявило АФМ в Туркестанской области
Туркестан. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент АФМ по Туркестанской области проводит расследование по факту хищения бюджетных средств при закупке медицинского оборудования.
Бывший главный врач ГКП "Казыгуртская районная центральная больница" организовал приобретение оборудования для медицинского газоснабжения путем его искусственного деления на отдельные составные части для последующего заключения множества договоров. Для реализации схемы он привлек свою знакомую, имеющую опыт в сфере поставки медицинских изделий. Она использовала подконтрольные ей коммерческие организации, зарегистрированные на родственников и знакомых. От имени этих компаний подготовлены заведомо завышенные коммерческие предложения. При этом фактическая поставка оборудования осуществлена сторонней компанией, однако акты приемки и договоры оформлялись через подконтрольные фирмы", - проинформировали в АФМ.
По данным ведомства, после перечисления средств от больницы на счета данных компаний подозреваемые обналичили их и распределили между собой.
Общая сумма ущерба государству составила 115 млн тенге. На преступные доходы подозреваемая приобрела двухкомнатную квартиру в столице, с санкции суда на имущество наложен арест. В отношении бывшего главного врача избрана мера пресечения в виде залога, его соучастница находится под домашним арестом", - уточнили в АФМ.
Иная информация разглашению не подлежит.
10.12.2025, 09:47 801
Тело новорожденного обнаружили в Кентау
Кентау. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По факту обнаружения тела новорожденного в городе Кентау возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.
В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление матери ребенка. Полицией осуществляется подворный обход, изучаются записи камер видеонаблюдения, опрашиваются жители близлежащих домов и возможные очевидцы, в также прорабатываются медицинские учреждения", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что в рамках расследования проводятся необходимые следственные действия по установлению всех обстоятельств, по результатам чего будет принято соответствующее решение. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
09.12.2025, 18:44 30531
Несовершеннолетнего осудили за убийство в Жамбылской области
Тараз. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений, сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного суда по уголовным делам региона.
В сентябре 2025 года между несовершеннолетним подсудимым Н. и потерпевшим К. возник конфликт из-за электронной сигареты. В ходе конфликта Н., используя малозначительный повод, из хулиганских побуждений нанес К. одно ножевое ранение в левую сторону груди и скрылся с места преступления. В результате К. скончался на месте происшествия", - проинформировали в суде.
Подсудимый вину признал полностью. Суд признал в качестве смягчающих обстоятельств несовершеннолетие виновного.
Приговором суда Н. признан виновным по пункту 9 части 2 статьи 99 УК РК, ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы. Судом с законного представителя подсудимого взыскано в счет компенсации материального вреда 8 млн тенге", - дополнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Актюбинской области отказ угостить сигаретой обернулся убийством.
09.12.2025, 13:02 53316
В Казахстане выросло количество уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних
Астана. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан выросло количество уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних, сообщает finprom.kz.
За январь-октябрь текущего года в Казахстане зарегистрировали 3,1 тыс. таких правонарушений - на 4,7% больше, чем за аналогичный период 2024-го", - заявили аналитики.
В частности, в январе-октябре 2025 года среди всех уголовных правонарушений в отношении несовершеннолетних 757 случаев пришлось на поступки, остальные 2,4 тыс. - на преступления.
Чаще всего против несовершеннолетних совершались такие уголовные правонарушения, как побои, нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, умышленное причинение легкого вреда здоровью, половое сношение или иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, изнасилование. Что касается численности жертв, за десять месяцев текущего года уголовные правонарушения были совершены в отношении 3,3 тыс. казахстанцев в возрасте до 18 лет. Численность пострадавших за год сократилась на 1,7%", - говорится в сообщении.
Также от нарушений водителями правил дорожного движения пострадали 448 несовершеннолетних, от побоев - 502, от умышленного причинения легкого вреда здоровью - 278, от половых сношений или иных действий сексуального характера - 210, от хулиганства - 185.
Между тем в стране также растет количество правонарушений, совершенных самими несовершеннолетними.
За январь-октябрь текущего года уголовные правонарушения совершили 1,9 тыс. казахстанцев в возрасте до 18 лет - на 36,4% больше, чем за аналогичный период 2024-го", - добавили аналитики.
Ранее сообщалось, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых в том числе несовершеннолетними.
В Алматинской области школьник погиб после жестокого избиения.
В октябре несколько человек жестоко избили 18-летнего парня в Алматы.
В сентябре школьник скончался после драки в школьном туалете в Жамбылской области. В этом же регионе подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В ЗКО конфликт между школьниками закончился ножевым ранением.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
В начале октября в Актюбинской области вынесли приговор подросткам по делу о гибели девятиклассника.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей в Алматы. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень полностью ослеп на один глаз.
08.12.2025, 16:50 112186
Вооруженный ножом дебошир угрожал работникам магазина электроники в Сатпаеве
Сатпаев. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Сатпаеве полиция задержала злоумышленника, который, угрожая ножом, напал на сотрудников магазина электроники.
Видео инцидента в магазине электроники города Сатпаева появилось в Сети. На кадрах видно, как мужчина размахивает ножом перед сотрудниками магазина.
Продавцы, вооружившись подручными средствами, смогли вытеснить нарушителя из помещения, после чего он попытался скрыться", - говорится в посте под видео.
В департаменте полиции области Улытау сообщили, что инцидент произошел 7 декабря в торговом доме, подозреваемый задержан по горячим следам.
Злоумышленник, выражая недовольство в адрес сотрудников магазина, взял с прилавка бытовой нож, угрожал применением насилия и повредил имущество, после чего попытался скрыться с места происшествия. Пострадавших нет", - отметили в пресс-службе ведомства.
Напомним, что в ноябре в Актау вооруженный ножом грабитель напал на АЗС.
08.12.2025, 15:11 119166
В Костанае санитар вытрезвителя жестоко избил пациента
Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы
Костанай. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанае санитар городского центра временной адаптации и детоксикации осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью пациента, сообщили в пресс-службе суда.
Согласно материалам суда, инцидент произошел в июле текущего года. Подсудимый, являясь санитаром вытрезвителя города Костаная, из-за личной неприязни нанес несколько сильных ударов по голове и телу пациента учреждения. В результате потерпевший получил тяжкий вред здоровью.
С учетом того, что подсудимый не принял мер по возмещению вреда, суд лишил его свободы сроком на 4 года. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с уходом за пациентами, сроком на 5 лет.
Гражданский иск потерпевшего удовлетворен частично: с подсудимого взыскана компенсация морального вреда.
Напомним, в Актобе медбрата осудили на 20 лет тюрьмы за жестокое убийство коллеги.
08.12.2025, 14:44 121461
Выращивали запрещенные растения: лабораторию выявили в одной из квартир Алматы
Алматы. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Лабораторию по выращиванию запрещенных растений выявили полицейские в одной из квартир Ауэзовского района города Алматы, сообщает Polisia.kz.
Внутри находились растения, запрещенные к возделыванию и содержащие наркотические вещества. На месте правоохранители провели необходимые первоначальные процессуальные действия. По факту возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время проводятся следственные мероприятия. Также устанавливаются причастные лица и обстоятельства организации незаконной деятельности.
Ранее КНБ Казахстана ликвидировал шесть каналов поставки наркотиков. Из незаконного оборота изъято 622 кг наркотиков, в том числе психотропные вещества, гашиш и марихуана.
08.12.2025, 11:33 131911
АФМ раскрыло схему онлайн‑казино: объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге
В ведомстве напомнили, что деятельность онлайн‑казино на территории Казахстана полностью запрещена
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Агентством по финансовому мониторингу вскрыта масштабная схема трансграничных переводов, где деньги проходили через платежные организации, маскировались под легальные операции и выводились в пользу онлайн‑казино, сообщили в пресс-службе агентства.
Для реализации схемы владельцы финтех‑сервисов использовали "серые" POS‑терминалы и Terminal ID, приобретенные на основании фиктивных договоров с букмекерскими конторами. На сегодняшний день установленный объем нелегальных операций превышает 600 млрд тенге. В противоправную деятельность оказались вовлеченными более 20 платежных организаций, а также отдельные должностные лица банков второго уровня", - проинформировали в АФМ.
Отмечается, что одновременно ликвидирован сall-центр, обеспечивавший техподдержку четырех онлайн-казино и предоставлявший консультации по операциям с деньгами.
В его незаконную работу было вовлечено 120 лиц из числа граждан Казахстана, России, Беларуси, Испании и Вьетнама. Кроме того, организаторами сall-центра создана гемблинговая партнерская программа, через которую осуществлялись прием и вывод средств в криптовалюте. Ее оборот превысил 200 млн USDT", - уточнили в АФМ.
В ходе реализации указанных мероприятий проведено свыше 70 обысков, по результатам которых изъяты вещественные доказательства.
С санкции суда в отношении девяти фигурантов, в числе которых советник руководителя ОЮЛ "Ассоциация платежных организаций", избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время готовятся материалы для объявления в международный розыск еще восьми лиц, в числе которых иностранные граждане", - пояснили в ведомстве.
Иная информация разглашению не подлежит, добавили в агентстве.
05.12.2025, 12:30 301996
Неизвестные пожарили курицу на Вечном огне в Восточно-Казахстанской области
Риддер. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Неизвестные пожарили курицу на Вечном огне в городе Риддере Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.
Информация об инцидент распространилась в Сети. По данным телеграмм-паблика HALYQSTAN, куски кур на краю золотой звезды рано утром обнаружила местная жительница.
Жители города Риддера в Восточном Казахстане возмущены до предела - в людях не осталось ничего святого, раз кому-то пришло в голову воспользоваться Вечным огнем, чтобы приготовить там курицу", - говорится в сообщении.
В департамента полиции Восточно-Казахстанской области прокомментировали информацию.
Факт осквернения зарегистрирован в отделе полиции города Риддера. В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий, направленных на установление личности правонарушителей и их неизбежное привлечение к ответственности. Сотрудники полиции отрабатывают прилегающие районы, изучают записи систем видеонаблюдения, устанавливают и опрашивают очевидцев", - заявили в пресс-службе.
Стоит отметить, что начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы на территории сакских курганов устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В Астане нарушителей оштрафовали на более чем 17,8 млн тенге за вандализм в 2024 году.
