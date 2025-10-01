30.09.2025, 09:40 42826
Неизвестные в масках ограбили дом предпринимателя на 500 млн тенге в Алматы
Алматы. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками криминальной полиции раскрыто разбойное нападение на дом частного предпринимателя в Алматы, сообщает Polisia.kz.
12 сентября в ночное время трое мужчин в масках проникли в дом в Медеуском районе города Алматы и, угрожая пистолетом, завладели ювелирными изделиями, часами дорогих брендов и деньгами. Общий ущерб составил 500 миллионов тенге. После чего, связав потерпевших, скрылись в неизвестном направлении", - сообщил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.
По его словам, в результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое подозреваемых, двое из них жители города Алматы и один житель Алматинской области, ранее не судимы.
При проведении обысковых мероприятий изъяты вещественные доказательства: ювелирные изделия и часы, принадлежавшие потерпевшим. В настоящее время в отношении трех задержанных избрана мера пресечения "содержание под стражей". В ходе расследования подозреваемые изобличены в совершении еще двух аналогичных нераскрытых разбойных нападений, совершенных в текущем году на территории Алматинской области и в 2024 году в городе Алматы. Проводится расследование", - уточнил начальник департамента криминальной полиции.
30.09.2025, 11:29 39111
Подозреваемого в убийстве двух человек задержали в Костанайской области
51-летнего мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления против своей семьи
Костанай. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в двойном убийстве задержала полиция в Аулиекольском районе Костанайской области, сообщает "Новая газета".
51-летнего мужчину подозревают в совершении особо тяжкого преступления против своей семьи в Аманкарагае. Он уже дал признательные показания и водворен в изолятор временного содержания", - пишет источник со ссылкой на департамент полиции Костанайской области.
Об убийстве двух человек в селе Аманкарагай стало известно вчера, 29 сентября. Согласно ориентировке, распространившейся в соцсетях, тела нашла девочка, дочь погибшей, и сообщила об этом прохожему.
Ранее в Павлодаре задержали подозреваемого в убийстве собственной трехлетней дочери.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
30.09.2025, 11:05 40581
Мошенники оформили кредиты на 155 млн тенге с помощью фиктивных документов в Астане
Фото: Depositphotos
Астана. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В столице вынесен приговор нескольким членам преступной группировки по делу о мошенничестве и отмывании преступных доходов, сообщает Агентство по финансовому мониторингу.
Следствие установило, что в 2023 году подозреваемая, действуя по доверенности от имени своего сына, оформила в АО "Банк ЦентрКредит" два кредита на общую сумму 115 млн тенге, воспользовавшись государственной программой льготного кредитования, субсидируемой АО "Фонд развития предпринимательства "ДАМУ".
С целью получения финансирования она совместно с сообщницами предоставила в банк фиктивные документы, включая заведомо ложные отчеты об оценке имущества, передаваемого в залог. Для получения положительного кредитного заключения были привлечены аффилированные лица, оформившие на себя объекты недвижимости, не соответствующие заявленной рыночной стоимости. В дальнейшем, в декабре 2023 года, подозреваемые оформили еще один кредит на сумму 155 млн тенге на имя женщины, которая в тот момент находилась в тяжелом состоянии здоровья", - рассказали в АФМ.
Под предлогом оформления кредита на приобретение хлебопекарного оборудования сообщники получили у нее доступ к ЭЦП и изготовили фиктивный комплект документов: договоры, счета-фактуры, акты выполненных работ. Указанные документы якобы подтверждали поставку оборудования от ряда подконтрольных индивидуальных предпринимателей. Фактическая поставка оборудования не производилась.
Ранее в области Жетысу лжесотрудники банков обманули казахстанцев на 70 млн тенге.
Полученные средства были перечислены на счета ИП и обналичены. Впоследствии, уже после смерти женщины, организаторы в целях сокрытия продолжили оформлять поддельные документы задним числом. Также установлено участие сотрудника банка, который, по данным следствия, получил 500 тыс. тенге за содействие в оформлении кредитных заявок и консультации", - рассказали подробности в агентстве.
Общий ущерб, причиненный банку, составил 155 млн тенге.
Подсудимые признаны виновными, им назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.
В доход государства конфисковано имущество, приобретенное на преступные доходы: база отдыха, земельный участок площадью 2000 кв. м, а также нежилое помещение в столице.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее в области Жетысу лжесотрудники банков обманули казахстанцев на 70 млн тенге.
29.09.2025, 15:23 65241
Более 700 иностранцам аннулируют ИИН в Казахстане
Заявки на выдачу ИИН были оформлены с грубыми нарушениями законодательства
Петропавловск. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили грубейшие нарушения закона "О национальных реестрах идентификационных номеров" при предоставлении услуг иностранным гражданам, сообщили в областной прокуратуре.
Как рассказали в ведомстве, филиал НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Северо-Казахстанской области вопреки требованиям закона оформил 720 заявок на получение ИИН иностранцам без их фактического прибытия на территорию Казахстана.
В итоге виновных привлекли к ответственности, также принимаются меры по аннулированию выданных ИИН.
Кроме того, начаты досудебные расследования по статье 206 УК РК "Неправомерное уничтожение или модификация информации".
В настоящее время проводятся следственные действия.
Напомним, в правила формирования ИИН иностранцам внесут изменения.
26.09.2025, 14:44 145241
В Павлодаре задержали подозреваемого в убийстве трехлетней девочки
От полученных травм ребенок скончался, не приходя в сознание
Павлодар. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовное дело по факту убийства трехлетней девочки возбудили в Павлодарской области, сообщили в департаменте полиции региона.
В соцсетях появилась шокирующая информация об убийстве трехлетней девочки в Павлодаре. Сообщается, что в Теренкольском районе местный житель в состоянии сильного алкогольного опьянения жестоко расправился с собственной дочерью. Спасти девочку медикам не удалось.
В департаменте полиции области сообщили, что подозреваемый задержан. Он находится под стражей.
Уголовное дело возбуждено по статье УК РК "Убийство".
Напомним, агрессор избил девятилетнего мальчика на детской площадке в Атырау.
25.09.2025, 15:33 175916
Действовавший на территории Украины мошеннический call-центр обманывал казахстанцев от имени спецслужб
По предварительным данным, злоумышленники обманули жителей Казахстана на сумму более 900 млн тенге
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 23 сентября сотрудниками департамента по противодействию киберпреступности МВД Республики Казахстан совместно с Национальной полицией, офисом Генеральной прокуратуры Украины и Генеральной прокуратурой Казахстана пресечена деятельность транснационального преступного сообщества мошенников.
В результате длительной совместной разработки в городах Черновцы и Одессе ликвидирован мошеннический call-центр, ориентированный на обман граждан Казахстана, информирует Polisia.kz.
Преступники действовали по заранее выстроенной схеме: звонили потерпевшим, выдавая себя за сотрудников Национального банка, правоохранительных органов и спецслужб Казахстана. Угрожая уголовной ответственностью за "подозрительные операции" и "финансирование террористических организаций" принуждали граждан оформлять кредиты, продавать имущество и переводить денежные средства с депозитов на счета дропов. Таким образом они оказывали психологическое давление, создавая атмосферу напряженности и безысходности", - рассказал заместитель начальника департамента по противодействию киберпреступности МВД РК Аслан Ускембаев.
По предварительным данным, злоумышленники обманули жителей Казахстана на сумму более 900 млн тенге.
Полученные преступным путем деньги тратились на функционирование call-центра, покупку автомобилей и прочее. В частности, содержание "офиса" обходилось организаторам в 60 тысяч долларов США в месяц, а один из подозреваемых за последние полгода приобрел пять автомобилей.
В ходе одновременных обысков по адресам проживания подозреваемых и в самом сall-центре изъято более 30 единиц компьютерной техники, 79 мобильных телефонов, значительное количество sim-карт, форменное обмундирование и поддельные удостоверения сотрудников правоохранительных и спецорганов, Национального банка, заранее подготовленные сценарии с вариантами ответов для обмана граждан, а также иные доказательства.
На изъятых устройствах обнаружено специализированное программное обеспечение для подмены изображения и голоса с технологией deepfake.
В результате спецоперации задержаны девять граждан Украины, пять из которых взяты под стражу.
Ранее еще один мошеннический call-центр ликвидировали в Киеве. Преступники звонили жителям Казахстана, стран ЕС и СНГ, представляясь юристами и обещая помощь в возвращении средств. Используя методы социальной инженерии, они рассылали поддельные документы, звонили от имени судебных или налоговых органов, а также применяли технологии deepfake для маскировки лиц.
25.09.2025, 09:54 183546
В Алматы проводится расследование по факту создания финансовой пирамиды
Фото: Depositphotos
Алматы. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Департаментом АФМ по Алматы проводится расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой, сообщили в пресс-службе ведомства.
Позиционируя себя как международный инвестиционный фонд, компания "Амир Капитал" в течение трех лет активно привлекала средства граждан Казахстана, Беларуси, России и Кыргызстана под предлогом получения дохода в размере 5-10% от торговли криптовалютой, майнинга и вложений в различные проекты. Регистрация вкладчиков происходила по реферальной ссылке через сайт компании. Пополнение личных кабинетов осуществлялось в криптовалюте (USDT, BTC, ETH) через кошелек Amir Wallet. Полученные средства перераспределялись между участниками по принципу финансовой пирамиды - за счет притока новых вкладов выплачивались проценты ранее вошедшим лицам", - проинформировали в АФМ.
В результате в пирамиду вовлечены более 40 участников.
В конце 2021 года вкладчикам ограничили доступ к выводу средств из личных кабинетов на платформе "amir.capital". Организаторы объясняли это техническими сбоями и обещали восстановить выплаты, однако доступ так и не был возобновлен. Получена санкция суда на арест криптоактивов стоимостью более 10 млн долларов США, а также земельный участок в Алматинской области. Одна из подозреваемых помещена под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается. Иная информация разглашению не подлежит, отметили в АФМ", - говорится в сообщении.
24.09.2025, 20:25 200976
Жителя Атырау могут наказать за сталкинг
Подозреваемому грозит штраф до 200 МРП, общественные работы до 200 часов либо арест до 50 суток
Рассказать друзьям
В пресс-службе регионального департамента полиции сообщили, что изначально в отношении подозреваемого был составлен протокол по статье 434 КоАП РК "Мелкое хулиганство". Суд даже назначил ему наказание в виде 60 часов общественных работ.
Однако позже потерпевшая предоставила дополнительные доказательства, и дело уже зарегистрировали как уголовное по статье 115-1 "Сталкинг". Если вина будет доказана, ему может грозить ответственность в виде штрафа до 200 МРП, общественные работы до 200 часов либо административный арест до 50 суток.
Напомним, одним из ключевых нововведений закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства" стало введение уголовной ответственности за сталкинг - навязчивое преследование, не связанное с применением насилия, но причиняющее значительный психологический вред. Теперь под сталкингом понимаются действия, направленные на установление нежелательного контакта или слежку за человеком вопреки его воле. Это может включать постоянные звонки, слежку, слежение через интернет или иные формы навязчивого поведения, нарушающие личные границы и вызывающие чувство страха или тревоги, повлекшие существенный вред.
24.09.2025, 17:37 175891
Дело экс-главы Агентства по борьбе с коррупционной преступностью: в Генпрокуратуре прокомментировали ход расследования
Фото: Polisia.kz
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Галымжан Койгельдиев в кулуарах мажилиса прокомментировали ход расследования по делу экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью и бывшего генпрокурора Кайрата Кожамжарова, передает корреспондент агентства.
Идет досудебное расследование, и когда мы его закончим, то мы уже сможем детально обсудить все остальные вопросы", - цитирует zakon.kz замгенпрокурора.
По его словам, уголовное дело возбуждено, начато досудебное расследование, в настоящий момент идет сбор доказательной базы.
Также Галымжан Койгельдиев прокомментировал дела в отношении бывшего руководителя Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева и экс-начальника службы специальных прокуроров Генеральной прокуратуры Олеси Кексель, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Это разные дела, но схожи по фактам пыток", - пояснил он.
Ранее сообщалось, что в отношении экс-председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью начато досудебное расследование.
Напомним, летом Генеральная прокуратура Республики Казахстан задержала экс-главу Национального бюро по противодействию коррупции Талгата Татубаева по подозрению в пытках. Позже бывший заместитель руководителя следственного департамента Национального бюро по противодействию коррупции Олеся Кексель стала подозреваемой по делу о пытках.
