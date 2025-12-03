Нападение на пятилетнего ребенка на детской площадке в Алматы: мама рассказала о состоянии малыша  

Жильцы обещают обратиться в суд, если частник не устранит все нарушения

Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотни алматинских семей жалуются на новые квартиры, в которых после сдачи нет ни воды, ни света, ни отопления, - Сотни алматинских семей жалуются на новые квартиры, в которых после сдачи нет ни воды, ни света, ни отопления, сообщает телеканал КТК.





Техническое отверстие не залито ни на кухне, ни в туалетной части. К Новому году планировали, что заедем уже в новую квартиру, но условий даже сделать ремонт нет. Нет отопления. Самое главное - нет воды. Строители не планируют здесь начинать ремонт, так как холодно. Света нет, очень рано темнеет", - заявила хозяйка одной из квартир Римма Габитова.





По информации телеканала, из-за того, что в доме не подключили отопление, стены в квартирах покрылись плесенью. Многие клиенты приобретали жилье в ипотеку и теперь вынуждены выплачивать кредит и продолжают снимать жилье.





Даже вот эти трубы, которые отопительные, они все стяжкой залили. Мы даже не знаем. Сейчас вот эти стояки, там идут трещины. А сейчас они отопление начнут включать, а вдруг там внизу труба лопнула. Это, получается, весь ремонт насмарку. У меня в совокупности ипотека, кредит и плюс съем жилья составляет 570 тысяч ежемесячно", - сообщила алматинка Балжан Бектурганова.





По словам владельцев квартир, застройщик игнорирует их жалобы и не выходит на связь. Почему чиновники приняли незавершенный объект в эксплуатацию, тоже неясно. В акимате пока не комментируют ситуацию. А жильцы обещают обратиться в суд, если частник не устранит все нарушения.





Стоит отметить, по мнению экспертов, в Алматы инфраструктурная нагрузка достигла критической точки: уже нет ни воды, ни электричества для новых ЖК и домов, которые продолжают маниакально строиться в городе "по договоренности властей с застройщиками". По словам специалистов, налицо гуманитарный кризис, инфраструктурная катастрофа и экологический коллапс.





Между тем стоит отметить, что еще в августе президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы.





Интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации. Существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.





Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.





29 октября в Алматы на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов в предгорье.





Ранее алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.



