02.12.2025, 09:06 69561
Нападение на пятилетнего ребенка на детской площадке в Алматы: мама рассказала о состоянии малыша
На пнувшего ребенка на детской площадке в Алматы агрессора завели уголовное дело
Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Алматы жестоко напал на пятилетнего ребенка на детской площадке. В соцсети распространилось видео, на котором взрослый мужчина вмешался в конфликт между двумя детьми и с разбега пнул оного из них. От удара мальчик упал на землю. По словам матери пострадавшего, ее ребенок получили тяжелые травмы, сообщает телеканал Astana TV.
У него сотрясение мозга. Минувшей ночью малышу стало хуже, рассказывает мать. У него усилились боли, рвота и тревожность. Она боялась оставлять его одного в стационаре, написала отказ и забрала домой.
Отец ребенка так и не извинился. Участковым он сказал неправду, будто приходил к нам домой просить прощения. На самом деле никто не приходил. Наоборот, его жена дважды заходила и пугала мою 80-летнюю маму. После этого у нее поднялось давление, сейчас она дома, плохо себя чувствует", - рассказала женщина.
Тем временем в полиции возбудили уголовное дело.
Мужчина 1989 года рождения очень жесточайшим образом нанес телесные повреждения 5-летнему ребенку. Вследствие чего он был доставлен в больницу. По факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, водворен в изолятор временного содержания. Он непременно ответит перед законом за проявленную жестокость. Такие факты недопустимы, особенно в отношении несовершеннолетнего", - сказала официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.
На данный момент следствие изучает записи камер, показания очевидцев и устанавливает роль каждого участника. Ход расследования находится под контролем полиции и детского омбудсмена. Они уверили, что виновные будут наказаны в соответствии с законом.
02.12.2025, 16:35 42001
В Алматы курсанта академии МВД отчислили после обвинения в избиении несовершеннолетней
Потерпевшая сторона отказалась от подачи заявления
Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы завели уголовно дело по факту избиения 17-летней девушки, однако позже его закрыли, но напавшего на несовершеннолетнюю курсанта академии МВД отчислили из учебного заведения.
В социальных сетях сестра пострадавшей опубликовала пост, в котором рассказала, что ее 17-летнюю сестру избил бывший парень, который является курсантом академии МВД. По словам родственницы пострадавшей, он "душил девушку ремнем и руками, брал за волосы и бил о бардачок машины, кинул на землю, пинал по ребрам, бил руками по голове".
В департаменте полиции Алматы сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело и проведено расследование. Опрошены пострадавшая и другие участники инцидента.
Потерпевшая совместно с родителями отказалась от подачи заявления и прохождения судебно-медицинской экспертизы. Видимых телесных повреждений у нее не установлено. С учетом этих обстоятельств и с согласия надзорного органа производство по уголовному делу прекращено в порядке, предусмотренном законом", - прокомментировали в полиции.
В ведомстве добавили, что по решению дисциплинарной комиссии Алматинской академии МВД РК курсант, причастный к инциденту, был отчислен.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
02.12.2025, 11:20 59471
Без света, воды и отопления: алматинцы жалуются на новые квартиры
Жильцы обещают обратиться в суд, если частник не устранит все нарушения
Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сотни алматинских семей жалуются на новые квартиры, в которых после сдачи нет ни воды, ни света, ни отопления, сообщает телеканал КТК.
Техническое отверстие не залито ни на кухне, ни в туалетной части. К Новому году планировали, что заедем уже в новую квартиру, но условий даже сделать ремонт нет. Нет отопления. Самое главное - нет воды. Строители не планируют здесь начинать ремонт, так как холодно. Света нет, очень рано темнеет", - заявила хозяйка одной из квартир Римма Габитова.
По информации телеканала, из-за того, что в доме не подключили отопление, стены в квартирах покрылись плесенью. Многие клиенты приобретали жилье в ипотеку и теперь вынуждены выплачивать кредит и продолжают снимать жилье.
Даже вот эти трубы, которые отопительные, они все стяжкой залили. Мы даже не знаем. Сейчас вот эти стояки, там идут трещины. А сейчас они отопление начнут включать, а вдруг там внизу труба лопнула. Это, получается, весь ремонт насмарку. У меня в совокупности ипотека, кредит и плюс съем жилья составляет 570 тысяч ежемесячно", - сообщила алматинка Балжан Бектурганова.
По словам владельцев квартир, застройщик игнорирует их жалобы и не выходит на связь. Почему чиновники приняли незавершенный объект в эксплуатацию, тоже неясно. В акимате пока не комментируют ситуацию. А жильцы обещают обратиться в суд, если частник не устранит все нарушения.
Стоит отметить, по мнению экспертов, в Алматы инфраструктурная нагрузка достигла критической точки: уже нет ни воды, ни электричества для новых ЖК и домов, которые продолжают маниакально строиться в городе "по договоренности властей с застройщиками". По словам специалистов, налицо гуманитарный кризис, инфраструктурная катастрофа и экологический коллапс.
Между тем стоит отметить, что еще в августе президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы.
Интенсивная застройка данных территорий приводит к ряду системных проблем. Одна из них - отсутствуют централизованные системы водоснабжения и канализации. Существующие коммуникации контролируются несколькими монополистами, чьи сети перегружены и не обеспечивают необходимую мощность. Улично-дорожная сеть не справляется с возросшим транспортным потоком, а отсутствие арычной сети приводит к затоплениям в период сильных дождей.
Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.
29 октября в Алматы на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов в предгорье.
Ранее алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.
01.12.2025, 20:19 113286
14 нарушителей незаконно избежали пересдачи экзамена по ПДД в Семее
Семей. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Семея выявила нарушения при направлении водителей, нарушивших правила дорожного движения, на обязательную сдачу экзамена для проверки знаний ПДД, сообщает пресс-служба прокуратуры Абайской области.
Согласно КоАП РК, водители, совершившие определенные правонарушения, должны подтвердить знание ПДД. Несдача экзамена в течение двух месяцев является основанием для прекращения права управления транспортным средством по решению суда", - говорится в сообщении.
Однако по вине ответственного сотрудника полиции 14 правонарушителей с 2024 года не направлялись для прохождения экзамена. Это позволило нарушителям продолжать управлять транспортными средствами.
По акту надзора ответственный полицейский привлечен к дисциплинарной ответственности, правонарушители направлены на пересдачу.
Ранее в Министерстве внутренних дел рассказали о ключевых нововведениях в правила дорожного движения, которые вступают в силу 23 ноября.
01.12.2025, 17:39 117121
В Жамбылской области уволили главврача после смерти мальчика в больнице
Тараз. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга службы центральных коммуникаций аким Жамбылской области Ербол Карашукеев рассказал об увольнении главного врача больницы, в которой в октябре скончался шестилетний мальчик, передает корреспондент агентства.
В акимате создана специальная рабочая группа, проводится проверка. Привлечены независимые эксперты. Наряду с этим департамент медфармконтроля Жамбылской области провел проверку районной центральной больницы, по итогам которой главный врач освобожден от занимаемой должности. Проведена работа и с руководителями других медицинских организаций", - сказал аким.
Как сообщалось ранее, шестилетний мальчик внезапно скончался в больнице в селе Кулан Жамбылской области. По словам родственников, 7 октября мальчика госпитализировали, но, несмотря на жалобы на сильные боли, ему давали только один препарат, после которого ребенка рвало. Ночью, когда мальчику стало хуже, медперсонал долго не подходил. Потом сделали систему и ушли. Утром ребенок умер.
Семья требует справедливого расследования и наказания виновных. Ранее в той же больнице умерла и его мать. Она скончалась на 8-м месяце беременности два года назад.
Стоит отметить, что с каждым годом удовлетворенность граждан Казахстан системой здравоохранения снижается.
В частности, большое недовольство населения вызывает система страховой медицины, которая ограничивает доступ застрахованных казахстанцев к услугам бесплатной помощи. Госгарантии часто заменяют платными услугами. Обращаясь в государственные поликлиники, люди сталкиваются с очередями, необходимостью "выхаживать" направления и талоны к узким специалистам. Многие, не получая необходимых услуг, просто уходят в платную медицину.
По предварительным оценкам экспертов, "карманные" расходы казахстанцев на медицину составляют 30% от общих текущих расходов на здравоохранение, тогда как по рекомендациям ВОЗ этот показатель должен держаться в пределах 15-20%.
Не каждая казахстанская семья может позволить себе постоянно пользоваться всеми необходимыми платными медицинскими услугами, то есть ходить в клиники не в "пожарном" режиме, когда что-то заболело, а планово, для скрининга и профилактики заболеваний. Отсюда возникает серьезная проблема: из-за низкого уровня первичной профилактики (в государственных больницах или платных клиниках) 85% пациентов обращаются за ПМСП уже в остром состоянии болезни", - сообщают аналитики Finprom.
Казахстанский общественный деятель Александр Данилов обратил внимание, что в последнее время все изменения, происходящие в системе здравоохранения, негативны и население узнает о них через СМИ и блогеров. Инициативы Минздрава разрабатываются без учета влияния на широкие слои населения.
Как отметила зампредседателя мажилиса Дания Еспаева, Минздрав регулярно отчитывается за стабильный рост объема диагностических услуг, однако это не оказало никакого влияния на раннее выявление заболевания. В некоторых случаях эти услуги назначаются, даже несмотря на отсутствие необходимости.
В целом наметилась тенденция перехода всех медицинских организаций от принципа пациентоориентированности к принципу доходоориентированности", - отметила Дания Еспаева.
Ранее сообщалось, что в стране международному стандарту JCI (Joint Commission International) соответствуют лишь 9 медицинских организаций. Порядка 50% медицинской инфраструктуры изношены, половина действующих объектов эксплуатируется более 40 лет. Также остро стоит проблема дефицита врачей и среднего медицинского персонала.
Напомним, минувшей весной в Таразе с разницей в несколько дней два человека скончались после инъекций в процедурных кабинетах. В Павлодаре медики недооценили степень тяжести заболевания пациента, поздно перевели его в реанимацию, что ухудшило его состояние и привело к смерти. В Кызылорде мать ребенка, родившегося с тяжелой патологией, в течение семи лет не могла оформить инвалидность и не получала полагающиеся выплаты из-за халатности медработников поликлиники. В Караганде мужчина скончался после укола ЦЕФ-3, об аллергии на который он предупредил врачей. В Костанае трехлетний мальчик на 10 дней впал в кому после наркоза. В 2023 году громкий скандал разгорелся после заражения пациентов ВИЧ в ЦГКБ Алматы.
Также обратим внимание, что в стране регулярно возникают проблемы с обеспечением медикаментами пациентов с социально значимыми заболеваниями. Недавно о нехватке лекарств для больных эпилепсией сообщил депутат мажилиса.
01.12.2025, 11:55 134971
Вспышка высшего балла произошла на Солнце
Событие почти не имеет возможности воздействовать плазменными ударами на Землю
Москва. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Вспышка высшего балла X произошла на Солнце второй раз за две недели, сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.
14 ноября, после того как из-за Солнца активный центр ушел на две недели назад, на солнечную сторону правого западного горизонта. И вот сегодня, после того как активная область прошла по обратной стороне и снова вернулась в поле Земли, взгляд уже на левом крае, здесь в первый же день происходит новый взрыв уровня X", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что событие почти не имеет возможности воздействовать плазменными ударами на Землю.
Можно отметить на данный момент особую красоту следа, вызванного крупными выбросами веществ, которые под таким углом наблюдения выглядели особенно впечатляющими", - добавили в лаборатории.
Напомним, в феврале на Солнце произошла самая мощная в 2025 году вспышка.
01.12.2025, 09:03 146966
Что ждет казахстанцев в декабре
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Что ожидает казахстанцев в декабре текущего года, читайте в материале агентства KAZAKHSTAN TODAY.
Праздники
16 декабря в Казахстане отмечается День Независимости. В этом году праздник выпадает на вторник.
31 декабря в Казахстане остается рабочим днем. Всего в декабре при пятидневной рабочей неделе - 9 выходных и 22 рабочих дня, а при шестидневной - 4 выходных и 26 рабочих.
Новогодние выходные приходятся на первые числа января. Граждане с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с 1 по 4 января. Далее 5 и 6 января рабочие, а затем снова выходной - 7 января отмечается православное Рождество.
Зимние каникулы
Во второй четверти - 8 учебных недель. Зимние каникулы составят 10 календарных дней - с 29 декабря 2025 года до 7 января 2026 года включительно.
Водители автомобилей должны заменить шины на зимние на транспортных средствах
С 1 декабря по 28 февраля в Казахстане действует запрет на передвижение на летних шинах.
В Казахстане с 1 декабря запускается автолизинг для граждан
Теперь наряду с программой льготного автокредитования появится возможность приобретать легковые автомобили по договору лизинга с последующим выкупом или возвратом транспортного средства.
Общественные слушания по проекту обновленного генерального плана города Алматы пройдут с 24 по 26 декабря текущего года
Напомним, в Алматы приступили к масштабной корректировке генерального плана. Как отметили в акимате, обновленная градостроительная концепция ориентирована на экологическую безопасность, устойчивое развитие и сохранение уникального природного ландшафта. Особое внимание уделяется вопросам сохранения природных территорий и ограничению застройки предгорной части.
В первых числах декабря все подразделения Вооруженных сил РК приведут в высшие степени боевой готовности по учебному сигналу
Первого декабря в Вооруженных силах стартовал новый учебный год. В течение недели в органах военного управления, соединениях и воинских частях Вооруженных сил пройдут комплексные тактико-строевые занятия, направленные на совершенствование навыков действий личного состава при приведении в боевую готовность, сообщили в Минобороны РК.
На занятиях уточняются боевые расчеты и порядок действий дежурных служб, отрабатывается взаимодействие штабов и воинских частей с территориальными подразделениями других войск и воинских формирований, центральными и местными исполнительными органами.
Военнослужащие совершат марши на боевой технике из пунктов постоянной дислокации на учебные полигоны и в учебные центры. Отдельные подразделения к месту проведения комплексных занятий прибудут воздушным и железнодорожным транспортом.
В настоящее время проходят тренировки по развертыванию пунктов приема мобилизационных ресурсов. Особое внимание уделяется практическим действиям соединений и воинских частей. Комплексные тактико-строевые занятия продлятся до 7 декабря текущего года.
В этот период в целях безопасности на отдельных участках дорог в регионах не исключается временное ограничение дорожного движения.
Совместные рейды МЧС и МВД
С 1 по 5 декабря МЧС совместно с МВД проводят республиканскую акцию "Газбаллон", главная цель которой - пресечение правонарушений при эксплуатации газобаллонного оборудования и предотвращение аварийных ситуаций.
В рамках акции запланированы:
- рейдовые проверки в паркингах и на дорогах с фиксацией и пресечением фактов незаконного размещения автомобилей с ГБО;
- разъяснительная работа с организациями и жильцами многоквартирных домов о недопустимости въезда таких автомобилей в закрытые подземные паркинги;
- профилактические мероприятия на газозаправочных станциях, направленные на недопущение заправки бытовых газовых баллонов.
Казахстан и Узбекистан открывают новые авиамаршруты и совместные туры по Шелковому пути
С 1 декабря текущего года авиакомпания SCAT будет совершать регулярные полеты по направлениям Туркестан - Бухара, Туркестан - Ургенч (Хива) и Туркестан - Самарканд. Рейсы будут выполняться три раза в неделю по каждому направлению. Продажа билетов открыта, стоимость перелета составляет 40 тыс. тенге в одну сторону, сообщили в Министерстве туризма.
На первоначальном этапе полеты будут субсидироваться для формирования устойчивого пассажиропотока.
Кроме того, Министерством туризма и спорта разработана новая концепция общего маршрута по Шелковому пути Центральной Азии. В него вошли ключевые города региона: Алматы, Шымкент, Туркестан, Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива, а также включено общее историческое наследие и природные ресурсы.
Тайский лоукостер Thai AirAsia X начинает полеты между Алматы и Бангкоком
С 1 декабря текущего года на рынок авиаперевозок Казахстана заходит новый иностранный низкобюджетный перевозчик из Королевства Таиланд - Thai Air Asia X. Авиакомпания начнет выполнение прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Бангкок - Алматы с частотой 4 рейса в неделю (по понедельникам, средам, четвергам и воскресеньям), сообщили в КГА.
В декабре запустят новый поезд "Тальго" по маршруту Алматы - Костанай
С 16 декабря АО "Пассажирские перевозки" запускает новый маршрут "Тальго" № 119/120 Алматы - Костанай, который будет курсировать по четным дням. Формирование состава из вагонов "Тальго" позволит сократить время в пути на 12 часов по сравнению со стандартными поездами, сообщил нацперевозчик.
Поезд из Атырау в Алматы будет курсировать ежедневно
С 14 декабря 2025 года маршрут поезда № 41/42 Атырау - Алматы переводится на ежедневный график курсирования, сообщили в пресс-службе АО "Пассажирские перевозки".
Поезд Алматы - Петропавловск ("Тальго") будет курсировать через день
С 15 декабря 2025 года поезд "Тальго" № 105/106 Алматы - Петропавловск начнет курсировать с периодичностью через день. Ранее данный маршрут курсировал один раз в четыре дня.
Запускается поезд "Тальго" Астана - Жезказган с продлением до Кызылорды
С 14 декабря АО "Пассажирские перевозки" продлевает маршрут поезда "Тальго" № 65/66 Астана - Жезказган до Кызылорды, объединяя центральные и южные регионы Казахстана. Поезд Астана - Кызылорда будет курсировать через день. Данный маршрут позволит перевозить более 400 пассажиров.
Нацперевозчик запускает ежедневное курсирование международного поезда "Тальго" Алматы - Ташкент
С 14 декабря АО "Пассажирские перевозки" запускает ежедневное курсирование поезда "Тальго" по маршруту Алматы - Ташкент. Ежедневное сообщение позволит перевозить более 400 пассажиров в сутки.
В Астане пройдет международный турнир по бадминтону
С 17 по 21 декабря в столице будет проходить международный турнир по бадминтону Astana International Challenge 2025. Эти соревнования - одно из ключевых событий сезона, включенное в официальный календарь Всемирной федерации бадминтона (BWF), передает официальный сайт городского акимата.
В соревнованиях примут участие спортсмены из 43 стран мира, включая США, Канаду, Австралию, Новую Зеландию, Японию, а также страны Европы и Азии.
Погода в декабре
По предварительному прогнозу Казгидромета, зима на большей территории Казахстана ожидается умеренно теплая с количеством осадков в пределах климатической нормы. Но в отдельные периоды не исключено выпадение обильных осадков с метелями, порывистым ветром, гололедными явления, туманами. В течение зимнего периода предполагаются так называемые температурные качели, то есть часто оттепели будут сменяться волнами холода.
В целом декабрь ожидается теплым, с умеренным количеством осадков.
Средняя за месяц температура воздуха в декабре ожидается:
- выше нормы на 12 градусов на большей части территории республики,
- около нормы - в юго-восточной половине (в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областях и в области Жетысу, на юге Карагандинской области и области Абай, на юго-востоке Кызылординской области и области Улытау).
Количество осадков прогнозируется около нормы на большей части республики, меньше нормы - на большей части Кызылординской области, на юго-востоке Актюбинской, на юго-западе Костанайской областей, на западе области Улытау.
Осадки ожидаются преимущественно в виде снега с метелями, штормовыми ветрами, гололедами и туманами. При выходе южных циклонов в отдельные дни возможно выпадение смешанных осадков в виде дождя, мокрого снега. В отдельные периоды с влиянием антициклона прогнозируется прекращение осадков, не исключены ясные морозные дни.
Наиболее интенсивная волна холода в декабре ожидается в конце первой декады - на севере, востоке и в центре страны ночью температура воздуха может понизиться до 23-28 мороза, днем до 13-18 мороза.
Во второй и третьей декадах температурный фон ночью будет колебаться от 15-20 до 5-10 мороза, днем от 3 мороза - 2 тепла до 5-10 мороза, на востоке - в отдельные дни температура воздуха будет понижаться ночью до 25-35 мороза, днем до 15-20 мороза.
На западе и в южной половине страны в начале месяца ожидается еще повышенный температурный фон - днем 5-10 тепла, к концу первой декады прогнозируется постепенное понижение температуры воздуха ночью до 12-17 мороза, днем 3-8 мороза. Затем предполагается колебание температуры воздуха ночью от 0-5 мороза до 7-12 мороза, днем ожидается преимущественно в пределах 0-8 тепла.
29.11.2025, 08:45 247766
Air Astana и FlyArystan срочно обновляют программное обеспечение самолетов
Фото: Depositphotos
Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет гражданской авиации Министерства транспорта РК объявил о возможных изменениях и задержках рейсов в связи с обязательным немедленным обновлением программного обеспечения на самолетах Airbus, передает корреспондент агентства.
Airbus выпустил директиву летной годности, обязывающую все авиакомпании провести немедленное обновление операционного программного обеспечения, компьютера управления рулем высоты на воздушных судах семейства Airbus. Документ требует выполнить работы до ближайшего вылета каждого самолета. В связи с этим вылеты самолетов Airbus, эксплуатируемых Air Astana и FlyArystan, будут задержаны в аэропортах базирования для проведения обязательного обновления в целях обеспечения безопасности полетов. Авиакомпании прилагают все усилия, чтобы минимизировать влияние на расписание, однако возможны изменения и задержки рейсов", - проинформировали в КГА.
Пассажирам рекомендуется заранее проверять актуальный статус своих рейсов на сайтах авиакомпаний.
На текущий момент инженерными службами выполнено обновление программного обеспечения на двух воздушных судах авиакомпаний Air Astana и FlyArystan, задействованных на рейсах KC 931 и FS 7063. Работы по обновлению продолжаются в плановом поэтапном режиме на остальных воздушных судах и будут завершены в ближайшие дни", - дополнили в пресс-службе комитета.
Отмечается, что все службы задействованы и работают в круглосуточном режиме, чтобы завершить процесс обновления как можно быстрее и обеспечить полную безопасность полетов.
28.11.2025, 18:09 264566
ArtSport заявила о закрытии платформы с 2026 года
Фото: Depositphotos
Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Владелец платформы ArtSport ТОО "SoftDeCo" сообщило о прекращении обслуживания информационной системы с 1 января 2026 года и дальнейшем закрытии проекта, передает корреспондент агентства.
Этот шаг вызван экономической нецелесообразностью развития, сопровождения и поддержки проекта ArtSport. Просим вас сохранить все необходимые данные на своих устройствах", - говорится в сообщении.
В конце прошлого года Антикор завершил расследование по делу главы дирекции развития спорта и его заместителя. Они совместно с субъектами предпринимательства подозреваются в хищении бюджетных средств в размере 584 млн тенге, предназначенных на приобретение спортивного инвентаря, и путем заключения договоров с туроператорами по завышенной стоимости.
Напомним, казахстанские спортсмены, участвующие в Азиаде в Ханчжоу в 2023 году, высказались о низком качестве спортивной формы. В частности, казахстанская гонщица Алина Саркулова показала рваную экипировку и сказала, что у выданных спортсменам кроссовок на второй день отклеилась подошва. После скандала с "одноразовой" спортивной формой Антикор инициировал проверку в отношении Минтуризма по части финансирования спорта.
