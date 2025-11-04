В Рудном задержали подозреваемого в нападении на полицейского

Приговор еще не вступил в законную силу

Костанай. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовном делам приговорил жителя Костанайской области к 19 года лишения свободы за убийство жены и тещи, - Специализированный межрайонный суд по уголовном делам приговорил жителя Костанайской области к 19 года лишения свободы за убийство жены и тещи, сообщает пресс-служба суда.





С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, установленных в ходе судебного разбирательства обстоятельств суд назначил подсудимому наказание в виде 19 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - заявили в суде.





Также подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.





В июле 2025 года Л., находясь у себя в доме, в ходе ссоры нанес своей супруге Л. и теще множественные удары ножом в область жизненно-важных органов, в результате которых Л. и Б. скончались на месте, а подсудимый скрылся с места происшествия", - добавили в пресс-службе.





Стоит отметить, что в Казахстане убийства продолжают оставаться тревожной частью криминальной статистики. Многие из них совершаются в состоянии аффекта или в результате бытовых ссор, нередко - на фоне длительных межличностных конфликтов.





К примеру, в конце сентября подозреваемого в двойном убийстве задержала полиция в Аулиекольском районе Костанайской области. 12 октября сообщалось что городе Атырау местную жительницу подозревают в убийстве сожителя. Информация об инциденте появилась в Сети. В частности, сообщалось, что мужчина получил ранение в результате бытового конфликта.





Также в городе произошел еще один инцидент. Приехавший на вызов из-за семейного скандала в одном из домов микрорайона Привокзальный участковый получил удар ножом в спину. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор временного содержания.





Тем временем информация об убийстве девушки в Каскелене появилась в соцсетях 15 октября. В четверг, 16 октября, в полиции Алматинской области сообщили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.





В ведомстве добавили, что по горячим следам был установлен, задержан и доставлен в подразделение полиции 20-летний подозреваемый.





На следующий день стало известно, что подозреваемого в организации заказного убийства директора по корпоративным продажам технологической компании задержали в Дубае. По данным полиции, мотивом преступления послужило неисполнение долговых обязательств, полученных подозреваемым за поставку техники.



