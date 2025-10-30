Девушку похитили в Таразе: полиция завела уголовное дело  

Фото: Depositphotos

Тараз. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Жамбылской области завела уголовное дело по факту похищения девушки в Таразе.





Кадры похищения опубликовали в соцсетях очевидцы. На них видно, как несколько человек силой заталкивают девушку в машину на автобусной остановке. Прохожие пытались ее освободить, но девушку все равно увезли.









Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Жамбылской области.





По факту похищения девушки в городе Таразе полицией возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РК "Принуждение к вступлению в брак". Трое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в департаменте.





Ход расследования находится на особом контроле руководства МВД. В ДП также добавили, что "стороны ранее были знакомы и взаимных претензий не имеют".





Напомним, с 16 сентября в Казахстане введена уголовная ответственность за принуждение к браку.





Санкции зависят от обстоятельств преступления: от штрафа до 2000 месячных расчетных показателей и лишения свободы на срок до двух лет. В случае если действия повлекли по неосторожности тяжкие последствия, срок лишения свободы увеличивается от пяти до десяти лет. Более строгое наказание грозит в случаях, когда принуждение сопровождается насилием, совершается в отношении несовершеннолетних, с использованием зависимости, группой лиц или с применением служебного положения.





Новые статьи, в числе которых "Принуждение к вступлению в брак" и "Сталкинг" появились в Уголовном кодексе РК.





Первые уголовные дела по фактам принуждения к браку уже заведены в Шымкенте и Кызылординской области. В сентябре девушку пытались похитить в Алматы.





В Генпрокуратуре РК сообщили , что в Казахстане за последние пять лет прекратили 95% уголовных дел о принуждении к браку.





Ранее президент Токаев назвал традицию похищения невест "мракобесием".



