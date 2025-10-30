29.10.2025, 11:05 28746
Девушку похитили в Таразе: полиция завела уголовное дело
Фото: Depositphotos
Тараз. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Жамбылской области завела уголовное дело по факту похищения девушки в Таразе.
Кадры похищения опубликовали в соцсетях очевидцы. На них видно, как несколько человек силой заталкивают девушку в машину на автобусной остановке. Прохожие пытались ее освободить, но девушку все равно увезли.
Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Жамбылской области.
По факту похищения девушки в городе Таразе полицией возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РК "Принуждение к вступлению в брак". Трое подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания", - сообщили в департаменте.
Ход расследования находится на особом контроле руководства МВД. В ДП также добавили, что "стороны ранее были знакомы и взаимных претензий не имеют".
Напомним, с 16 сентября в Казахстане введена уголовная ответственность за принуждение к браку.
Санкции зависят от обстоятельств преступления: от штрафа до 2000 месячных расчетных показателей и лишения свободы на срок до двух лет. В случае если действия повлекли по неосторожности тяжкие последствия, срок лишения свободы увеличивается от пяти до десяти лет. Более строгое наказание грозит в случаях, когда принуждение сопровождается насилием, совершается в отношении несовершеннолетних, с использованием зависимости, группой лиц или с применением служебного положения.
Новые статьи, в числе которых "Принуждение к вступлению в брак" и "Сталкинг" появились в Уголовном кодексе РК.
Первые уголовные дела по фактам принуждения к браку уже заведены в Шымкенте и Кызылординской области. В сентябре девушку пытались похитить в Алматы.
В Генпрокуратуре РК сообщили, что в Казахстане за последние пять лет прекратили 95% уголовных дел о принуждении к браку.
Ранее президент Токаев назвал традицию похищения невест "мракобесием".
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
29.10.2025, 16:10 20391
Жестоко избили единственного сотрудника - общественница заявила о нападении на приют для животных в Алматинской области Дополнено
Фото: depositphotos.com
Конаев. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Общественница Наталья Сульжик заявила о нападении на приют для бездомных животных в Алматинской области, передает корреспондент агентства.
Сегодня ночью, около трех часов, к нам вломились двое неизвестных в масках. Они были вооружены арматурой. Молча, без единого слова, они жестоко избили единственного сотрудника - человека, который каждый день ухаживает за нашими собаками. Сейчас он в больнице с переломами рук и ног, ему делают операцию. Мы боимся за его жизнь и за безопасность животных на нашей территории. Я убеждена, что это нападение - часть давления и попытки отобрать землю приюта. В последние месяцы идет открытая война за этот участок: местные чиновники и подставные "общественники" создают ложный резонанс, чтобы заставить нас отступить. Мы не отступим. Моя земля - дом для спасенных животных, которых никто, кроме нас, не защитит", - говорится в посте, опубликованном на странице приюта.
Отмечается, что сейчас приют "на грани краха".
Нет будок, нет нормальных вольеров, нет ограждения. Если мы не получим помощь срочно, животные останутся без защиты и их жизни окажутся под угрозой", - говорится в публикации.
Журналист информационного агентства Kazakhstan Today обратился за комментарием в департамент полиции Алматинской области.
Дополнено 29.10.2025, 17.11
В пресс-службе в департамента полиции Алматинской области прокомментировали информацию о нападении на приют для бездомных животных, передает корреспондент агентства.
По данному факту сотрудниками полиции начато досудебное расследование. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее, полное и объективное установление обстоятельств произошедшего. Отмечаем, что информация о выстреле, озвученная в публикации, не соответствует действительности. Все доводы и сведения, распространенные в публичном пространстве, тщательно проверяются, результаты будут сообщены дополнительно", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что ход расследования находится под контролем и координируется руководством ДП региона.
Напомним, в прошлом году блогер Сырым Иткулов в своем Telegram-канале опубликовал шокирующее кадры, на которых запечатлены тела мертвых животных в Косшы. По его словам, местные жители вызвали отлов, который устроил массовую расправу над питомцами. Комментируя это происшествие, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов заявил, что регион не располагает возможностями содержания бродячих животных.
С марта 2022 года в стране действует закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает персональную ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защиту их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.
В частности, законом установлены требования при содержании и обращении с животными отдельных категорий в культурно-зрелищных целях, экспериментальных (лабораторных), служебных, домашних, безнадзорных и бродячих животных.
Между тем число случаев беспричинной бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. Экологи в связи с ростом преступлений обратились к общественности со статьей под названием "Преступление против человечности".
29.10.2025, 15:36 22086
КНБ расследует дело в отношении полицейских Аркалыка
Фото: Polisia.kz
Костанай. 29 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет национальной безопасности расследует уголовное дело в отношении полицейских Аркалыка.
В прокуратуре Костанайской области подтвердили появившуюся в соцсетях информацию о начале расследования в отношении сотрудников полиции Аркалыка.
Департаментом КНБ Костанайской области в Аркалыке проведены следственные действия в рамках зарегистрированного уголовного дела в отношении сотрудников управления полиции города. Подробности в интересах следствия не разглашаются", - сказано в сообщении прокуратуры.
Ранее депутат Бакытжан Базарбек обратился к главе МВД Ержану Саденову с просьбой прокомментировать, почему многие полицейские сами совершают правонарушения и становятся фигурантами уголовных дел. Причину Саденов видит в том, что раньше сотрудники полиции в Казахстане проходили обучение и подготовку к работе в органах внутренних дел в течение четырех лет, а сейчас полицейских набирают после двухмесячных курсов.
Напомним, в Караганде в опорном пункте полиции было обнаружено тело женщины. Рядом находился сотрудник полиции без сознания. Возбуждено уголовное дело. Создана специальная следственно-оперативная группа, подключен департамент собственной безопасности, параллельно ведется служебное расследование.
Кроме того, казахстанцев возмутил случай грубого обращения полицейского с пожилой женщиной. Инцидент произошел в Алматинской области - когда 77-летнюю пенсионерку выселяли из квартиры, процедуру проводили представители надзорных органов и судебные исполнители. В какой-то момент женщина, по словам правоохранителей, оказала неповиновение требованиям сотрудников госорганов и произошел конфликт. Он попал на видео и на кадрах видно, как полицейский грубо, с силой вытолкнул женщину из квартиры, из-за чего она ударилась о лестничные перила и сломала ребра.
Вместе с тем стоит отметить, что уже прошло более двух месяцев с попытки принудительного переселения воспитанников детского дома в Баганашыле, но результаты расследования по резонансному инциденту пока неизвестны.
21 июля, общественный деятель Аружан Саин опубликовала видео принудительного переселения сирот из детского дома № 1. На кадрах было замечено большое количество сотрудников полиции, при этом они применяли силовые меры к воспитанникам детдома. Ролики с полицейскими, которые выкручивают руки подросткам, плачущими малышами и возмущенными правозащитниками вызвали широкий общественный резонанс.
В этот же день президент РК поручил отменить переезд воспитанников детдома из Алматы в Конаев. В связи со сложившейся ситуацией было назначено служебное расследование, которое проводится администрацией президента.
Агентство Kazakhstan Today дважды направляло запросы в МВД, в которых просило дать развернутый комментарий по поводу действий полицейских и их законности, а также рассказать, кто и какую ответственность понесет за поведение сотрудников полиции при выселении детей и кем был отдан соответствующий приказ полиции о принудительном выселении.
В частности, в ответ на повторный на запрос агентства в Министерстве внутренних дел сообщили, что "в настоящее время по указанному в запросе факту проводится служебное расследование, по результатам которого будет дана правовая оценка".
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре"Социальная деградация".
28.10.2025, 16:32 58426
В Алматы сотрудников госорганов задержали по делу о контрабанде наркотиков из США
Фото: depositphotos.com
Алматы. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы сотрудников государственных органов задержали по делу о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере из Соединенных Штатов Америки, сообщает пресс-служба прокуратуры мегаполиса.
Задержано 20 подозреваемых, в том числе 2 сотрудника органов национальной безопасности и 3 сотрудника КУИС МВД РК, которые оказывали покровительство деятельности преступной группы", - заявили в прокуратуре.
По данным пресс-службы, фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям, предусматривающим ответственность за контрабанду и сбыт наркотических средств, а также за должностные преступления.
Следствием установлено, что отбывающий наказание в пенитенциарном учреждении осужденный организовал канал поставки из США в Алматы посылок с наркотическим средством - марихуаной и экстрактом каннабиса. В преступную деятельность вовлечены организатор, кураторы, покровители, дропперы, закладчики и расфасовщики. В результате оперативных мероприятий на таможенном посту "Жетісу" изъяты 25 посылок с марихуаной и экстрактом каннабиса, вес изъятого составил 43 килограмма. Они признаны вещественными доказательствами по делу", - говорится в сообщении.
Как пояснили в прокуратуре, полученный от незаконной деятельности доход подозреваемые легализовали путем приобретения недвижимости, земельных участков и автотранспортных средств.
С санкции суда наложен арест на 5 квартир, 3 строения, 10 земельных участков и 44 автотранспортных средства. 30 сентября 2025 года уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в специализированный межрайонный суд по уголовным делам", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Алматы задержали посылку с наркотиками из США.
28.10.2025, 15:48 59911
Главы двух управлений акимата Туркестанской области задержаны по подозрению в коррупции
Фото: Depositphotos
Туркестан. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Службой по противодействию коррупции Комитета национальной безопасности проводятся досудебные расследования в отношении ряда руководителей местных исполнительных органов Туркестанской области, сообщили в пресс-службе комитета.
В КНБ сообщили, что уголовное расследование ведется в отношении главы управления общественного развития, который в сговоре с подчиненным похитил бюджетные средства в сумме 191 млн тенге, выделенные на оплату труда работникам.
Также расследуется факт дачи взятки в размере 16 млн тенге руководителем управления ветеринарной службы представителям комиссии за вынесение положительного заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности.
С санкции суда указанные лица содержатся под стражей", - добавили в КНБ.
Напомним, в Казахстане возбуждено свыше 90 уголовных дел о коррупции.
28.10.2025, 11:02 67516
В Актобе осуждены организаторы незаконного игорного бизнеса
Фото: скриншот из видео АФМ
Актобе. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе вынесен приговор в отношении организаторов и участников преступной группы, занимавшейся незаконным игорным бизнесом посредством мобильного приложения bingo37.pro и легализацией преступных доходов, сообщили в пресс-службе АФМ.
Денежные ставки от участников принимались операторами через банковский перевод, после чего их регистрировали на платформе, предоставляя "логин", "пароль" и ссылку для доступа к играм. Ежедневно от деятельности незаконного онлайн-казино поступали денежные средства в сумме от 150 000 тенге до 200 000 тенге. В целях отмывания преступных доходов злоумышленники привлекали дропперов, через банковские карты которых обналичивали денежные средства", - проинформировали в агентстве.
Отмечается, что один из организаторов ранее привлекался за аналогичное преступление в 2020 году, однако, несмотря на это, продолжил незаконную деятельность.
Приговором суда девяти виновным назначено наказание в виде лишения свободы от 2 до 9 лет. Кроме того, судом конфискованы приобретенные на преступные доходы три автомашины", - сообщили в АФМ.
Приговор не вступил в законную силу.
28.10.2025, 10:28 69046
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Фото: скриншот из видео
Алматы. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности в Алматы в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся пятью иностранными гражданами, сообщили в пресс-службе комитета.
Все они арестованы, ведется следствие", - проинформировали в КНБ.
Кроме того, по данным КНБ, в сентябре и октябре текущего года по подозрению в пропаганде терроризма взяты под стражу в рамках уголовных дел восемь граждан Казахстана.
Информация о ходе расследования разглашению не подлежит.
За этот же период по материалам КНБ за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены шесть лиц.
Всего с начала года к уголовной ответственности за аналогичные преступления привлечено 89 лиц, шесть из которых иностранцы.
26.10.2025, 12:41 117756
Сбежавшего из больницы арестанта задержали в Туркестанской области
Фото: Polisia.kz
Туркестан. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция Туркестанской области задержала подсудимого, сбежавшего 23 октября из больницы, где он находился на лечении.
Сотрудниками криминальной полиции департамента полиции Туркестанской области задержан подсудимый, ранее покинувший медицинское учреждение. Он был задержан в доме своего знакомого в Туркестане. Задержанный помещен в следственный изолятор", - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.
В настоящее время проводятся необходимые процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Проводится досудебное расследование. Ситуация находится на личном контроле главы департамента.
Подсудимый сбежал из медучреждения 23 октября. На его розыск был ориентирован весь личный состав полиции. На дорогах выставили контрольные посты.
В апреле этого года в Каскелене задержали сбежавшего из суда подозреваемого.
25.10.2025, 13:00 140701
В Казахстане возбуждено свыше 90 уголовных дел о коррупции
Фото: Polisia.kz
Астана. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета национальной безопасности Ермек Сагимбаев в ходе доклада президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву об основных итогах работы ведомства с начала года сообщил, что в стране фактам коррупции возбуждено 91 уголовное дело, сообщает Акорда.
В рамках обеспечения экономической безопасности и противодействия коррупции предотвращен ущерб государству на сумму 3,8 трлн тенге, возмещено в бюджет 255 млрд тенге", - говорится в сообщении.
Также Ермек Сагимбаев сообщил, что органами национальной безопасности задержано 67 человек, причастных к экстремизму и терроризму. Осуждено 83 приверженца радикальной идеологии.
Принятыми во взаимодействии с МВД мерами пресечена деятельность 17 криминальных групп, задержаны 244 участника, под арест взяты 96 лиц. Из незаконного оборота изъяты 453 единицы оружия, 64 гранаты, около шести тысяч боеприпасов. Ликвидированы 16 нарколабораторий, 25 международных и 19 региональных наркоканалов. Изъято порядка 20 тонн наркотических средств, включая 13 тонн колумбийского кокаина и 10 тонн прекурсоров", - заявили в Акорде.
По итогам встречи президент дал ряд поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.
Ранее сообщалось, что в начала 2025 года в Казахстане зарегистрировано свыше 520 коррупционных преступлений.
