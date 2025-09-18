В Алматы пытались похитить девушку

Заем предоставлялся на 15 дней с вознаграждением 16,2%, что более чем в 4 раза превышало установленный законом предел

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 18 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Выявлена масштабная схема незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины. В различных городах по всей стране функционировало порядка 200 филиалов, - Выявлена масштабная схема незаконного микрокредитования через крупную сеть ломбардов, маскировавшихся под комиссионные магазины. В различных городах по всей стране функционировало порядка 200 филиалов, проинформировали в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана.





Как сообщили в АФМ, владелец сети "Актив ломбард" оформил на доверенных лиц ряд компаний, действовавших под брендом "Актив маркет", ведущих якобы деятельность по скупке товаров и бытовой техники. Однако фактически осуществлялась выдача займов под залог имущества, то есть деятельность, прямо относящаяся к сфере ломбардного кредитования без лицензии. При этом комиссионные магазины и ломбарды функционировали совместно, используя одни и те же помещения и персонал.





При выдаче краткосрочных займов (до 45 дней) предельная ставка вознаграждения не должна превышать 0,3% в день. Однако компанией заем предоставлялся на 15 дней с вознаграждением 16,2%, что более чем в 4 раза превышало установленный законом предел. В результате такой схемы сотни тысяч граждан, среди которых были пенсионеры и малообеспеченные семьи, оказывались в долговой ловушке", - пояснили в агентстве.





Всего за последние два года за счет выдачи залоговых займов по завышенной ставке незаконно взыскано более 3,5 млрд тенге.





Для дальнейшей легализации доходов глава компании использовал фирму, от имени которой заключались фиктивные договоры с аффилированными компаниями якобы на внедрение и сопровождение программного обеспечения на сумму 1,9 млрд тенге. В последующем денежные средства переводились на личный депозитный счет в качестве дивидендов.





В ведомстве также подчеркнули, что деятельность сети "Актив ломбард", которая имеет лицензию финансового регулятора, не является предметом досудебного расследования. Ни один филиал не закрывался, залоговое имущество "Актив маркет" не изымалось и находится в распоряжении "Актив ломбард".





АФМ расследуются еще 14 дел по фактам взимания с граждан незаконных вознаграждений по микрокредитам. В качестве подозреваемых признано 15 лиц", - добавили в пресс-службе.