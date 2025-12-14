13.12.2025, 20:29 61381
Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе закроют на два дня
"Достык" и "Алтынколь" будут функционировать в штатном круглосуточном режиме
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе закроют 16 и 17 декабря в связи с празднованием Дня Независимости в Казахстане, сообщает Федеральная таможенная служба России.
В частности, будут закрыты следующие автомобильные пункты пропуска:
- "Бахты";
- "Майкапчагай";
- "Достык" и "Нур жолы";
- "Кольжат".
Железнодорожные пограничные переходы "Достык" и "Алтынколь" будут функционировать в штатном круглосуточном режиме", - добавили в пресс-службе.
Напомним, казахстанцы получат дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня Независимости. Дополнительный день отдыха выпадет на День Независимости.
13.12.2025, 20:35 57851
Персидские рукописи о Казахском ханстве впервые представлены в Астане
Фото: gov.kz
Астана. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном музее Республики Казахстан на выставке "История Великой степи в иранских источниках" были впервые представлены копии 27 древних персидских рукописей о Казахском ханстве, сообщает пресс-служб Министерство культуры и информации.
Рукописи содержат сведения о социально-экономическом положении Казахского ханства, дипломатических контактах ханов Тауке и Абулхаира с иранскими шахами, политической ситуации в Туркестане, а также данные о месторождениях угля, железа, меди, свинца и бирюзы на территории Казахстана. Архивные материалы наглядно подтверждают наличие тесных исторических связей между Казахстаном и Ираном. Через территории двух государств проходил Великий шелковый путь, способствовавший развитию торговли, культурных и духовных контактов", - говорится в сообщении.
В частности, в иранских архивах сохранились записи о Казахском ханстве, визитах послов и межгосударственных переговорах.
Выставка предоставляет редкую возможность увидеть подлинные источники, раскрывающие ключевые страницы общей истории Казахстана и Ирана, и впервые знакомит широкую общественность с уникальными архивными материалами", - добавили в министерстве.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи в узком составе с лидером Ирана Масудом Пезешкианом отметил, что отношения между странами имеют глубокие корни.
13.12.2025, 11:58 81726
Новую часть "Доспехов Бога" с Джеки Чаном будут снимать в Мангистау
Фото: Facebook/Jackie Chan
Актау. 13 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Съемки фильма "Доспехи Бога: Ультиматум" с легендой мирового кинематографа, актером и режиссером Джеки Чаном пройдут Мангистауской области, сообщает акимат региона.
Мировая звезда Джеки Чан и режиссер фильма "Доспехи Бога: Ультиматум" Роберт Кун официально утвердили Мангистау главной локацией для своего нового крупного кинопроекта", - заявили в центре общественных коммуникаций Мангистауской области.
В частности, в ходе визита представители кинопроекта ознакомились с природными и инфраструктурными возможностями региона, посетили десятки потенциальных локаций и провели детальный осмотр ключевых природных объектов.
Ранее сообщалось, что Джеки Чан прилетел в Алматы. Тогда визит звезды в страну вызвал бурные обсуждения в социальных сетях. Люди строили догадки, по какому поводу герой боевиков приехал в Казахстан. В Казахстанской медиакомпании сообщили, что визит Джеки Чана в Алматы имел рабочий характер. Позже стало известно, что съемки новой части "Доспехов Бога" пройдут в Казахстане.
12.12.2025, 19:32 129726
Петицию о возврате времени запустили казахстанские строители
Фото: Depositphotos
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Союз строителей Казахстана запустил петицию с требованием вернуть прежнее время, передает корреспондент агентства.
Решение по переводу времени принимали люди, сидящие в кабинетах, а мы люди, которые работают отмечаем следующие негативные последствия такого решения: теряем качество проверки строительно-монтажных работ; снижается качество инженерных и фасадных работ; усложняется качество приемки материалов; значительно увеличился расход электроэнергии; сбивается биологический ритм рабочего и он готовится к завершению работы раньше времени, за счет чего снижается коэффициент полезного действия; снижается продуктивность строительно-монтажных услуг, который влияет на валовой региональный продукт", - описали авторы.
(Пунктуация и орфография сохранены.)
Петиция была размещена 11 декабря. Сейчас она находится на модерации. В случае одобрения, она станет доступна для голосования.
Напомним, в марте исполнился год, как Казахстан перевели на единый часовой пояс.
В казахстанском обществе вопрос перевода времени стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году и остается им до сих пор. Многие граждане так и не смогли адаптироваться к новому времени. Отмечают ухудшение самочувствия и неудобство раннего заката. В обществе и соцсетях продолжается бурное обсуждение вопроса, и граждане требуют вернуть прежнее время.
Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана изначально выступали против перевода времени. Однако правительство приняло решение без учета мнения населения.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени.
Множество казахстанских и зарубежных экспертов, медиков, психиатров объяснили, что ухудшение самочувствия и нарушения сна связаны с переводом времени, а нарушение циркадных ритмов может привести к серьезным негативным последствиям для здоровья.
Кроме того, казахстанцы после перевода времени стали отмечать рост потребления электроэнергии, а вместе с возросшими тарифами счета в квитанциях значительно выросли. Однако в Минэнерго уверяют, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление страны. Между тем эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов заявил, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG.
По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.
Граждане запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. Были проведены публичные слушания на площадке Министерства торговли и интеграции. Авторы петиции указали на множество нарушений при принятии данного решения. Было отмечено, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Не удалось найти в открытом доступе исследований казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.
Аргументы авторов петиции не были услышаны, и Минторговли в августе отказало в ее удовлетворении.
Несогласные с таким исходом граждане начали сбор живых подписей. В результате активисты направили депутатам более 90 тыс. живых подписей за возврат прежнего времени.
Депутаты признали, что решение о введении единого часового пояса не проанализировано и недоработано.
Между тем исследовательские организации провели опросы населения на данную тему. Результаты социологического исследования центра "Сандж" о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
В опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
Также о необходимости отмены единого часового пояса в Казахстане заявил астрофизик Виктор Тейфель.
Без всяких сложных измышлений очевидна простая истина: если на востоке Казахстана по установленному нашими чиновниками единому времени в 7 часов утра Солнце уже светит над горизонтом, то в эти же 7 часов на западе Казахстана до восхода Солнца еще более двух часов. И наоборот, вечер по одним и тем же часам на востоке наступает на два с лишним часа раньше, чем на западе. Естественно, это сопровождается физиологическим, психологическим и бытовым дискомфортом, не говоря уже о возникновении других, в том числе экономических, проблем", - сказал астрофизик.
12.12.2025, 17:33 134061
В Алматы полицию перевели на усиленный режим несения службы
Фото: Polisia.kz
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в канун праздничных дней для повышения уровня общественной безопасности полицию перевели на усиленный режим несения службы, сообщает Polisia.kz.
Мы переходим на усиленный вариант несения службы, чтобы гарантировать спокойствие горожан в праздничные дни. Задачи полиции неизменны - закон и порядок. Каждый сотрудник должен работать ответственно, внимательно и принципиально. От вашей службы зависит безопасность людей, и любые правонарушения должны быть выявлены и пресечены своевременно", - подчеркнул начальник департамента полиции города Алматы Арыстангани Заппаров.
Также в Алматы стартовало оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок": усилены пешие и автопатрули, задействованы кинологические расчеты, подразделения УАП, УОБ и оперативные службы.
Напомним, казахстанцы получат дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня Независимости. Дополнительный день отдыха выпадет на День Независимости, который отмечается 16 декабря.
12.12.2025, 09:05 162376
Прокладка канализации ЖК в Нур Алатау: внеплановую проверку инициируют в отношении подрядчика Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В управлении градостроительного контроля города Алматы, комментируя прокладку канализации жилого комплекса Noble House на улице Дзержинского в микрорайоне Нур Алатау, сообщили, что в отношении подрядной организация компании Kaz Reality Group инициируется внеплановая проверка, передает корреспондент агентства.
Управлением в отношении подрядной организация ТОО "Kaz Reality Group" инициируется внеплановая проверка на предмет соблюдения требований закона Республики Казахстан "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" и строительных норм Республики Казахстан", - говорится в ответе управления на запрос Kazakhstan Today.
При этом в ведомстве отметили, что у заказчика ТОО "Tenacity" имеется архитектурно-планировочное задание и согласованная схема трассы.
От заказчика ТОО "Tenacity" через электронный портал E-License поступило уведомление о начале производства строительно-монтажных работ по объекту: "Наружные сети канализации" для объекта, расположенного по адресу: Бостандыкский район, микрорайон Ерменсай, улица Торангы, №55. У заказчика на вышеуказанный объект имеется архитектурно-планировочное задание от 04.10.2022 года и согласованная схема трассы от 26.02.2024 года, выданные управлением городского планирования и урбанистики города Алматы. Также рабочий проект получил положительное заключение экспертизы от 17.05.2024 года, выданное ТОО "Project Expertise XIII", - добавили в управлении.
В свою очередь в "Алматы Су" сообщили, что на данном участке сети канализации, состоящие на балансе предприятия, отсутствуют.
Напомним, жители уже выступали с жалобой на прокладку канализации ЖК "Noble House" по улице Дзержинского в августе прошлого года.
По словам местного жителя, из документов им был предоставлен только план технической коммуникации, на котором стояла печать управления городского планирования и урбанистики города Алматы.
Позже в акимате Алматы прокомментировали прокладку канализации.
Также начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Как пояснил специалист, Земельный кодекс Республики Казахстан прямо запрещает прокладку инженерных коммуникаций вдоль автомобильной дороги общего пользования, чем и является улица Дзержинского.
В ноябре в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today вновь обратились жители микрорайона с жалобой на прокладку канализации. Несмотря на возмущение жителей, работа уже началась. При этом, по словам алматинцев, никаких документов, регламентирующих работы, им предоставлено не было.
Мы находимся в предгорной местности, где под землей много валунов и крупных камней от ранних селевых сходов, в этих условиях практически слепой метод подземной прокладки трубопровода параллельно высоковольтному кабелю ниже его вообще не приемлем. При методе прокола точность позиционирования бура низкая с погрешностью +/- несколько метров, что неминуемо может повлечь повреждения лотков и самого кабеля 110 кВ, а для жителей это может привести к техногенной катастрофе", - заявили алматинцы.
В конце прошлого месяца агентство Kazakhstan Today опубликовало открытое обращение к акиму города Алматы Дархану Сатыбалды от жителей микрорайона Нур Алатау, в котором они требуют остановить строительство ЖК и прокладку канализации в экологической зоне.
Учитывая высокую сейсмическую активность района - 9-10 баллов, узость улицы Дзержинского, плотное расположение инженерных коммуникаций, тип грунта и рельеф местности, выше по улице находится кладбище, жители выражают серьезную обеспокоенность возможным нарушением технических регламентов и санитарных норм. Эти нарушения могут привести к ухудшению экологической обстановки, созданию неблагоприятных условий проживания и угрозе здоровью жителей и их семей", - говорится в обращении к акиму города Алматы.
Кроме того, отмечается, что в случае раскопки траншеи по улице Дзержинского жители фактически окажутся отрезанными от экстренных служб, так как эта дорога является единственным маршрутом выезда.
Алматинцы отмечают, что работы по прокладке напорной канализации начались в ноябре, накануне зимнего периода.
По их словам, проект прокладки канализации предполагает проведение трубы вверх по склону, что, по их мнению, противоречит здравому смыслу.
Строительство самого ЖК ведется на территории бывших яблоневых садов, на восстановление которых ранее выделялись значительные бюджетные средства. Также в этой местности на склонах росли дикие тюльпаны и подснежники - краснокнижные растения. Их уничтожение недопустимо, а за сбор или повреждение таких растений предусмотрена административная и уголовная ответственность", - добавили местные жители.
В начале декабря жители микрорайона Нур Алатау обратились к акимату Алматы с просьбой вмешаться в работу подрядной организации, занимающейся восстановлением асфальтового покрытия на улице Дзержинского после прокладки канализации для жилого комплекса Noble House, который вызвал возмущения горожан и сомнения в законности проводимых работ. Они заявили, что после завершения земляных работ подрядчик начал укладку асфальта прямо на грунт, без необходимой подготовки основания.
Алматинцы отмечают, что нарушение технологий при восстановлении покрытия после инженерных работ может привести разрушению дороги. В акимате города Алматы отреагировали на просьбу жителей.
Между тем жители задаются вопросом, на каком основании были согласованы работы в экологической зоне.
Также стоит отметить, что еще в августе президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести мораторий на строительство ЖК и точечную застройку в верхней части Алматы.
Также стоит отметить, что по мнению экспертов, в Алматы инфраструктурная нагрузка достигла критической точки: уже нет ни воды, ни электричества для новых ЖК и домов, которые продолжают маниакально строиться в городе "по договоренности властей с застройщиками". По словам специалистов, налицо гуманитарный кризис, инфраструктурная катастрофа и экологический коллапс.
Существенная часть горных районов расположена на нестабильных суглинистых грунтах, которые становятся подвижными при увлажнении. Незаконная застройка, вырубка зеленых насаждений и использование несанкционированных септиков увеличивают риск сдвигов почвы и разрушений.
29 октября в Алматы на внеочередной XXXVІ сессии маслихата депутаты приняли мораторий на строительство многоквартирных жилых комплексов в предгорье.
Ранее алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это занимающий на тот момент пост акима мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров.
11.12.2025, 19:26 215321
Wildberries переводит продавцов на общеустановленный налоговый режим
Фото: Depositphotos
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Российский маркетплейс Wildberries обязал продавцов на своей платформе перейти на общеустановленный режим налогообложения, сообщает Uchet.kz.
Согласно пункту 16 статьи 286 нового Налогового кодекса, вступающего в силу с 1 января 2026 года, расходы на товары, работы и услуги у лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, нельзя будет учитывать при расчете корпоративного подоходного налога. В связи с этим Wildberries попросил продавцов, которые применяют специальный налоговый режим на упрощенке, перейти на общеустановленный режим до 1 января 2026 года", - пишет издание.
Отмечается, что для перехода с упрощенки на общеустановленный режим необходимо направить уведомление в налоговые органы. Это можно сделать на бумажном носителе, подав его в управление государственных доходов по месту нахождения, а также онлайн - через кабинет налогоплательщика, eGov.kz или мобильное приложение E-Salyq Business. Уведомление нужно подать до первого дня месяца, с которого планируется применять общеустановленный режим налогообложения.
Если до 1 марта 2026 года налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, не подадут заявление о смене налогового режима, то их переведут на общеустановленный режим автоматически", - говорится в сообщении.
Ранее в Казахстане утвердили перечень видов деятельности для применения СНР для самозанятых.
Напомним, 16 октября правительство приняло решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством.
Как сообщалось ранее, в Казахстане запустили петицию по пункту 16 статьи 286 нового Налогового кодекса против запрета на вычеты по сделкам с контрагентами, применяющими специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. Однако петиция не прошла модерацию.
Ее автор, налоговый консультант Екатерина Ким направила обращение президенту, в котором просит дать поручение правительству РК и Миннацэкономики пересмотреть пункт 16 статьи 286 НК РК с целью его исключения либо корректировки, а также отложить применение новых ставок и порогов по НДС до проведения общественных слушаний с участием представителей бизнеса и экспертов.
Она отметила, что пункт 16 статьи 286 НК РК фактически исключает возможность признания расходов по сделкам с субъектами, применяющими СНР на основе упрощенной декларации. Это ограничивает свободу предпринимательской деятельности, дискриминирует малый бизнес, вынуждает компании отказываться от сотрудничества с МСБ, ведет к монополизации рынка и росту цен, считает автор петиции.
Специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации является законным инструментом, предусмотренным самим Налоговым кодексом. Запрещая контрагентам учитывать расходы по сделкам с субъектами СНР, государство фактически наказывает за применение законного режима. Это противоречит статье 26 Конституции РК, принципам равенства и недискриминации налогоплательщиков и целям реформы, заявленным как поддержка МСБ", - отметила эксперт.
Кроме того, по ее словам, "одновременное повышение ставки НДС и снижение порога для регистрации по НДС создает эффект резкого увеличения налоговой нагрузки, снижает конкурентоспособность МСБ, подталкивает бизнес в тень и противоречит целям налоговой реформы".
11.12.2025, 13:26 253226
Kaspi Рестораны: быстрая оплата счета и чаевые официанту
Фото: Kaspi.kz
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Kaspi.kz запустил новый удобный сервис Kaspi Рестораны. Теперь, чтобы оплатить счёт, не нужно ждать платежного терминала. Достаточно открыть суперприложение Kaspi.kz, отсканировать QR-код на столе, оплатить заказ и, при желании, оставить чаевые - напрямую официанту.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
У каждого бывали ситуации, когда приходится ждать терминал, чтобы оплатить счёт, и отдельно спрашивать у официанта номер телефона для чаевых. Мы решили сделать сервис Kaspi Рестораны, который позволяет гостям удобно оплатить заказ в любой момент и оставить чаевые в благодарность за хорошее обслуживание. Желаем нашим любимым клиентам приятного аппетита и спасибо, что вы с нами!"
Новый сервис помогает экономить время не только нашим любимым клиентам, но и ресторанам. Теперь официанты больше не тратят время на оплату и смогут больше времени уделить гостям. Сервис Kaspi Рестораны уже доступен в около 800 ресторанах и кафе по всему Казахстану.
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев, оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа- и железнодорожные билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, уплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.
Гарвардская Бизнес-школа написала два учебных материала о Kaspi.kz, по которым обучаются студенты магистратуры уже несколько лет.
11.12.2025, 11:33 223471
Очередная незаконная постройка попала под снос в Алматы
Фото: акимат Алматы
Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Управление градостроительного контроля Алматы сообщило о старте сноса двухэтажного объекта, расположенного на улице Байдибек би, дом 59.
Ранее управлением в отношении ИП "Он жеті" приняты административные меры в рамках внеплановой проверки. После был подан иск в специализированный межрайонный экономический суд Алматы с требованиями снести двухэтажное нежилое помещение. Решением суда иск удовлетворен 23 июня 2025 года. Постановлением городского суда города Алматы от 20 октября 2023 года решение суда первой инстанции оставлено без изменений", - уточнили в ведомстве.
Сообщается, что снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей департамента юстиции.
Ранее в Алматы снесли незаконную автомойку.
