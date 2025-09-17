В Казахстане вводится уголовная ответственность за принуждение к браку

За принуждение к браку предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных или общественных работ, ограничения или лишения свободы

Астана. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с 16 сентября вводится уголовная ответственность за принуждение к браку, сообщает Polisia.kz.





Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства" предусматривает важные нововведения, затрагивающие такие чувствительные темы, как похищение людей и принуждение к вступлению в брак.





Одним из ключевых изменений стало исключение примечания к статье 125 Уголовного кодекса. Ранее лицо, добровольно освободившее похищенного, могло рассчитывать на освобождение от уголовной ответственности. Теперь такая возможность устранена: даже при добровольном освобождении похищенного виновный все равно понесет ответственность в соответствии с законом.





Кроме того, в Уголовный кодекс введена новая статья 125-1 "Принуждение к вступлению в брак". Данное деяние отныне признается уголовным преступлением. За принуждение к браку предусмотрено наказание в виде штрафа, исправительных или общественных работ, ограничения или лишения свободы.





Санкции зависят от обстоятельств преступления: от штрафа до 2000 месячных расчетных показателей и лишения свободы на срок до двух лет. До лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, если действия повлекли по неосторожности тяжкие последствия. Более строгое наказание грозит в случаях, когда принуждение сопровождается насилием, совершается в отношении несовершеннолетних, с использованием зависимости, группой лиц или с применением служебного положения. Эти изменения направлены на предотвращение насильственных браков и защиту уязвимых категорий граждан, прежде всего женщин и подростков", - пояснили в МВД.