Когда пройдут следующие президентские выборы в Казахстане
Следующие президентские выборы в 2029 году, заверил Токаев
Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для СМИ, отвечая на вопрос журналиста относительно предположения некоторых экспертов о том, что конституционная реформа - это подготовка к транзиту власти, рассказал, когда пройдут следующие президентские выборы в стране, сообщает Акорда.
Мне известно, что вокруг должности вице-президента ходят разные разговоры. Действительно, в ряде зарубежных стран существует такая должность. Некоторые эксперты полагают, что в Казахстане якобы усиливается конкуренция во власти, нарастают различные тенденции, вызывающие беспокойство. Однако нет никакого повода для опасений, что это негативно отразится на обществе. Учреждение должности вице-президента укрепит институты государственной власти, и в этом можно будет убедиться в будущем. Я как президент возлагаю большие надежды на эту должность, как и на все реформы в целом. А следующие президентские выборы пройдут, как и положено, в сроки, установленные действующей Конституцией - в 2029 году", - заверил глава государства.
Также лидер Казахстана прокомментировал сроки подготовки новой Конституции.
Я уже сказал, что работа над Конституцией велась в течение продолжительного времени. Вы знаете, что в 2022 году вносились изменения в Конституцию. Уже тогда можно было принимать новую Конституцию, но мы воздержались от этого. И зародилась идея принять новую Конституцию. Я примерно два года назад приступил к работе. Я считал, что стране нужна новая Конституция. Наша страна должна быть, прежде всего, светским государством. Уверен, что это Конституция прогрессивного Казахстана. Мы должны работать на опережение, идти в ногу с прогрессом, а не отставать. Прежде всего, если мы не будем прогрессивной страной, мы утратим авторитет в глазах иностранных государств. Поэтому мы должны взять судьбу в свои руки. Мы должны усердно работать на благо страны. Это важнейшая цель, которая стоит перед нами", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Национального курултая, заявил, что в появится должность вице-президента. По его словам, назначать вице-президента будет президент с согласия парламента простым большинством голосов. Круг его полномочий определяет сам глава государства.
11 февраля президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума 15 марта 2026 года.
Избирательные участки будут работать до 20.00. Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 12.00 часов явка граждан в регионах составила 37,54%.
В бюллетене всего один вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?". Варианты ответа: "да, принимаю" и "нет, не принимаю".