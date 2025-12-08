В школах Астаны продолжат усиливать меры по профилактике ОРВИ и гриппа

Рассказать друзьям

Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Астаны поручил районным акимам, управлению здравоохранения, руководителям медорганизаций и образования усилить санитарно-профилактические меры, передает корреспондент агентства.





Согласно постановлению главного санитарного врача Астаны Айгуль Шагалтаевой, при регистрации 30% и более заболевших в классе учащихся будут переводить на дистанционное обучение до стабилизации эпидситуации. Если заболеваемость составляет 20-30%, в школе отменяется кабинетная система, а прием новых детей в такие классы будет запрещен на 10 дней.





В школах и детсадах вводится обязательный "утренний фильтр" перед каждой сменой: осмотр детей, педагогов, недопуск лиц с признаками ОРВИ, соблюдение групповой изоляции. В организациях для детей-сирот, интернатах и приютах фильтр будет проводиться ежедневно перед началом занятий с осмотром и при необходимости термометрией. На этажах и в классах организуют санитарные посты для выявления симптомов болезни.





Образовательные учреждения обязаны ежедневно мониторить посещаемость, информировать медорганизации о случаях заболевания и отстранять от занятий выявленных при фильтре детей и сотрудников. Заболевшие в течение дня будут направляться в изолятор до прихода родителей; в экстренных случаях предусмотрена госпитализация.





Школы должны обеспечить медпункты масками, термометрами, шпателями и противовирусными препаратами, поддерживать температуру в помещениях +18…+22 °С, усилить влажную уборку и проветривание, увеличить перемены до 10-15 минут. Санузлы необходимо обеспечить жидким мылом и одноразовыми салфетками.





Также рекомендовано ограничить проведение массовых культурных, праздничных и спортивных мероприятий, а с учащимися проводить тематические диктанты о правилах гигиены и профилактике ОРВИ.





Отмечается, что в поликлиниках увеличат выездные бригады, продлят работу, введут масочный режим и фильтр-кабинеты, обеспечат изоляцию пациентов с симптомами ОРВИ, онлайн-консультации и запас противовирусных препаратов.





Стационары при необходимости перепрофилируют койки под инфекционные, ограничат посещения и будут изолировать пациентов с признаками заболевания.





Скорая помощь усилит выезды на дому, в первую очередь для беременных и детей до года.



