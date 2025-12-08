Казахстанцев ждет дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня НезависимостиКазахстанцев ждет дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня Независимости
07.12.2025, 17:52 141626
Снег и гололед прогнозируют в Казахстане
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - РГП "Казгидромет" представил прогноз погоды на ближайшее время в Казахстане, передает корреспондент агентства.
На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки преимущественно в виде снега, гололед. По республике прогнозируются усиление ветра, туман, на севере, в центре, в горных районах юга, юго-востока страны ожидается метель", - проинформировали синоптики.
В понедельник в Астане ожидается снег, температура воздуха составит -3-5 градусов, скорость ветра 9-14 метров в секунду.
В Алматы 8 декабря снег с дождем, температура днем +4+6 °C, ночью -1+1 °C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
В Шымкенте в понедельник прогнозируют снег с дождем, температура днем +4+6 °C, ночью +1+3 °C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.
08.12.2025, 10:10 7471
Когда завершится реконструкция высокогорного комплекса "Медеу"
Фото: акимат Алматы
Алматы. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Завершение реконструкции высокогорного спортивного комплекса "Медеу" запланировано на четвертый квартал 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Алматы.
Как заверил аким Алматы Дархан Сатыбалды, при модернизации будет полностью сохранен исторический облик легендарного ледового комплекса, являющегося частью спортивного и культурного наследия Алматы.
В рамках проекта планируется создание современного и энергоэффективного пространства, соответствующего международным стандартам. Проектом предусмотрены установка нового холодильного оборудования, полная замена инженерных коммуникаций.
Будет обновлена гостиница в восточном крыле. На западной трибуне будет обустроена терраса с кофейнями и зоной отдыха. Перед комплексом, над подземным паркингом, появится рекреационная зона SUN-DECK в формате многофункционального общественного пространства. Особое внимание уделено благоустройству прилегающей территории: будет создана пешеходная зона с маршрутами, смотровыми площадками и панорамными видами. Предусмотрены мероприятия по озеленению, установка современного освещения и архитектурной подсветки. Для маломобильных групп населения смонтируют два лифта.
Напомним, после завершения сезона катаний весной этого года каток закрыли на реконструкцию. Она запланирована на 2025-2027 годы за счет средств местного бюджета.
Как отмечал ранее премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, реконструкция объекта улучшит технические характеристики арены. Таким образом, "Медеу" будет соответствовать требованиям Международного союза конькобежцев для проведения международных соревнований по конькобежному спорту и фигурному катанию.
Акимат города Алматы в рамках реконструкции примет меры по расширению его функциональных возможностей для проведения соревнований по хоккею с мячом, чемпионатов мира по спидвею на льду, различных культурно-спортивных массовых мероприятий, таких как ледовые шоу, показательные выступления.
Ранее на сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос "Казахстанцы жалуются на плохое содержание спортивных объектов, в особенности высокогорного комплекса "Медеу". Считаете ли вы, что "Медеу" и другие спортобъекты, которые переданы в управление частным компаниям, необходимо вернуть в госуправление?". Большинство респондентов считают, что необходимо вернуть все спортобъекты в госуправление.
08.12.2025, 09:06 14646
Казахстанцев ждет дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня Независимости
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы получат дополнительный выходной на следующей неделе в связи с празднованием Дня Независимости.
Дополнительный день отдыха выпадет на День независимости, который отмечается 16 декабря.
При пятидневной рабочей неделе: 15 декабря - рабочий, 16 декабря - выходной, 17, 18, 19 - рабочие дни.
При шестидневной рабочей неделе - 15 декабря - рабочий, 16 декабря - выходной, 17, 18, 19, 20 - рабочие дни.
31 декабря в Казахстане - рабочий день.
Всего у работающих пять дней в неделю в декабре 9 выходных и 22 рабочих дня.
Новогодние выходные приходятся на первые числа января. Граждане с пятидневной рабочей неделей будут отдыхать с 1 по 4 января. Далее 5 и 6 января рабочие, а затем снова выходной - 7 января отмечается православное Рождество.
07.12.2025, 18:28 132236
В школах Астаны продолжат усиливать меры по профилактике ОРВИ и гриппа
Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат Астаны поручил районным акимам, управлению здравоохранения, руководителям медорганизаций и образования усилить санитарно-профилактические меры, передает корреспондент агентства.
Согласно постановлению главного санитарного врача Астаны Айгуль Шагалтаевой, при регистрации 30% и более заболевших в классе учащихся будут переводить на дистанционное обучение до стабилизации эпидситуации. Если заболеваемость составляет 20-30%, в школе отменяется кабинетная система, а прием новых детей в такие классы будет запрещен на 10 дней.
В школах и детсадах вводится обязательный "утренний фильтр" перед каждой сменой: осмотр детей, педагогов, недопуск лиц с признаками ОРВИ, соблюдение групповой изоляции. В организациях для детей-сирот, интернатах и приютах фильтр будет проводиться ежедневно перед началом занятий с осмотром и при необходимости термометрией. На этажах и в классах организуют санитарные посты для выявления симптомов болезни.
Образовательные учреждения обязаны ежедневно мониторить посещаемость, информировать медорганизации о случаях заболевания и отстранять от занятий выявленных при фильтре детей и сотрудников. Заболевшие в течение дня будут направляться в изолятор до прихода родителей; в экстренных случаях предусмотрена госпитализация.
Школы должны обеспечить медпункты масками, термометрами, шпателями и противовирусными препаратами, поддерживать температуру в помещениях +18…+22 °С, усилить влажную уборку и проветривание, увеличить перемены до 10-15 минут. Санузлы необходимо обеспечить жидким мылом и одноразовыми салфетками.
Также рекомендовано ограничить проведение массовых культурных, праздничных и спортивных мероприятий, а с учащимися проводить тематические диктанты о правилах гигиены и профилактике ОРВИ.
Отмечается, что в поликлиниках увеличат выездные бригады, продлят работу, введут масочный режим и фильтр-кабинеты, обеспечат изоляцию пациентов с симптомами ОРВИ, онлайн-консультации и запас противовирусных препаратов.
Стационары при необходимости перепрофилируют койки под инфекционные, ограничат посещения и будут изолировать пациентов с признаками заболевания.
Скорая помощь усилит выезды на дому, в первую очередь для беременных и детей до года.
Ранее в Казахстане из-за роста случаев ОРВИ на удаленку перевели 250 тысяч школьников.
06.12.2025, 11:41 454111
Генпрокуратура РК предупредила о новой схеме интернет-мошенничества
Фото: Depositphotos
Астана. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Центр прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры предупреждает о новой схеме интернет-мошенничества, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
По данным зарубежных источников, мошенники запустили новую волну атак, рассылая письма и SMS от имени служб доставки, управляющих компаний и банков. Под предлогом "ошибки в авторизации", "замены домофона" или "проверки счетчиков" злоумышленники вынуждают людей перезванивать им самим. В итоге ничего не подозревающие граждане создают условия кибермошенникам для использования инструментов социальной инженерии.
Рекомендуется:
- проявлять бдительность, критически относиться к неизвестным входящим сообщениям и звонкам;
- перезванивать только на официальные номера, указанные на сайтах организаций;
- использовать двухфакторную аутентификацию;
- не раскрывайте данные банковских карт, одноразовые коды из SMS и любую другую конфиденциальную информацию третьим лицам.
06.12.2025, 11:14 458076
В Алматы ожидаются снег и похолодание
Фото: Depositphotos
Алматы. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По данным Казгидромета, в Алматы с 6 по 10 декабря ожидается переменчивая погода - от плюсовых температур до снегопадов и похолодания, сообщили в управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции.
6 декабря в городе ожидается переменная облачность, без осадков. Днем температура воздуха составит плюс 6-8 °С.
7 декабря: переменная облачность, днем возможен небольшой дождь. Ночью 0 - минус 2 °С, днем плюс 6-8 °С.
8 декабря: переменная облачность, слабый дождь. Ночью 0 - минус 2 °С, днем плюс 3 - 5 °С.
9 декабря: переменная облачность, местами дождь и снег. Ночью минус 1 - минус 3 °С, днем 0 плюс 2 °С.
10 декабря: облачно, снег, местами сильный. Ночью и днем минус 7 - минус 9 °С, с дальнейшим похолоданием.
С 11 декабря осадков не прогнозируется.
По данным Казгидромета, в ближайшие дни в большинстве регионов Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега. На севере, востоке, в центре страны ожидается низовая метель. По республике ожидаются туманы, гололед. После выходных на запад РК будет смещаться арктический антициклон, который затем, перемещаясь по республике, принесет значительное понижение температур. На северо-западе 8 декабря ожидается 5-13 мороза, на севере 10-15 мороза, с дальнейшим понижением.
Сегодня в Астане: осадки, 0 - минус 2 °C.
В Шымкенте: переменная облачность, без осадков, плюс 8-10 °C.
05.12.2025, 16:16 691311
Олжаса Сулейменова выдвинули на Нобелевскую премию мира
Фото: vecher.kz/Михаил Буренков
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель партии зеленых "Байтак" Азаматхан Амиртаев объявил, что официально выдвинул кандидатуру выдающегося казахского писателя, общественного деятеля и основателя антиядерного движения "Невада - Семей" Олжаса Сулейменова на Нобелевскую премию мира, сообщили в пресс-службе партии.
Эта инициатива свидетельствует о высоком признании вклада человека, который неустанно трудился во имя мира как в Казахстане, так и за его пределами. Историческая роль Олжаса Сулейменова, особенно его деятельность в движении "Невада - Семей", решающем факторе в закрытии Семипалатинского ядерного полигона", - рассказали в пресс-службе.
Как отметил Азаматхан Амиртаев, Олжас Сулейменов - это не только духовная опора казахской нации, но и уникальная личность, которая донесла голос мира на международную арену. Выдвижение Сулейменова на Нобелевскую премию является проявлением исторической справедливости, подчеркнул Амиртаев.
05.12.2025, 13:19 723141
Строительство второй АЭС в Казахстане: в селе Улькен прошли публичные слушания
Фото: Depositphotos
Конаев. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Улькен Алматинской области прошли публичные слушания, посвященные обсуждению района строительства второй атомной электростанции, сообщает пресс-служба Агентства РК по атомной энергии.
Проведен анализ возможных районов размещения второй АЭС с учетом энергетической потребности в базовых мощностях, геологических факторов, электросетевой инфраструктуры и обеспечения стабильной электроэнергией растущей экономики страны. Данный анализ был рассмотрен на заседании межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли Республики Казахстан, по итогам которого рекомендовано определить Жамбылский район Алматинской области в качестве района для строительства второй АЭС", - заявили в пресс-службе.
Как отметил директор департамента казахстанского содержания Агентства РК по атомной энергии Данияр Джансейтов, строительство второй АЭС обеспечит существенное развитие локального производства, создаст условия для развития малого и среднего бизнеса региона.
Как показывает мировая практика, одно рабочее место на АЭС создает до 10 новых рабочих мест в смежных отраслях экономики," - заявил он.
Подчеркивается, что в условиях глобального перехода к низкоуглеродной энергетике атомная генерация рассматривается как надежный и экологически чистый источник энергии.
В Казахстане будут использоваться реакторы поколения 3+, где безопасность реализуется по принципу многократного резервирования и сочетания пассивных и активных систем защиты. Современные реакторы признаны мировым сообществом экологичными и безопасными," - отметила директор департамента ядерной энергетики Агентства РК по атомной энергии Гульмира Мурсалова.
Кроме того, местные жителей выразили поддержку проекту, отметив его важность для создания новых рабочих мест, развития инфраструктуры и сокращения энергодефицита в регионе и в целом по стране.
Мы поддерживаем строительство второй АЭС, поскольку это откроет новые возможности для нашего населения, создаст рабочие места и поможет решить вопросы энергоснабжения. Проект внесет вклад в развитие инфраструктуры и обеспечит стабильность для будущих поколений", - отметил председатель общественного совета Жамбылского района Алиев Багдат Байшалулы.
В мероприятии приняли участие жители села, общественные деятели, представители маслихата, Агентства РК по атомной энергии, ТОО "Казахстанские атомные электрические станции", РГП "Институт ядерной физики".
Ранее президент Токаев поручил заняться планированием строительства второй и третьей АЭС.
Напомним, 8 августа стартовало строительство первой АЭС в Казахстане. Российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане.
05.12.2025, 11:30 731271
В Казахстане выявили десятки поддельных дипломов
Документы об образовании, не содержащие сгенерированные уникальный номер и QR-код, считаются недействительными
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане выявили 46 поддельных дипломов и 20 интернет-ресурсов, занимавшихся их незаконным изготовлением, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования РК.
Материалы переданы в МВД и МКИ", - уточнили в пресс-службе.
Отмечается, что подделка или использование поддельных дипломов строго наказывается в соответствии с законодательством.
Для предотвращения незаконного оборота документов Министерством науки и высшего образования РК создана база данных дипломов, выданных с 1991 года (...) Документы об образовании собственного образца, не содержащие сгенерированные уникальный номер и QR-код, считаются недействительными", - добавили в ведомстве.
Ранее у работников национального парка в Абайской области выявили фальшивые дипломы.
