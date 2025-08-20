19.08.2025, 16:46 24786
В Казахстане за последние пять лет прекратили 95% уголовных дел о принуждении к браку - Генпрокуратура
Фото: Polisia.kz
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Генеральной прокуратуре Казахстана рассказали о недавно введенной в Уголовный кодекс РК статье об ответственности за принуждение к вступлению в брак.
В большинстве стран принуждение к браку - это серьезное преступление, потому что такой брак может сопровождаться изоляцией, насилием и даже попытками самоубийства со стороны жертвы. В некоторых странах принуждение к браку признается формой торговли людьми. За последние 5 лет в Казахстане зарегистрировано 257 таких уголовных дел, 95% из которых были прекращены", - рассказали в Генеральной прокуратуре РК.
Согласно новой норме принуждение к браку с применением угроз, шантажа, насилия или иного давления карается лишением свободы сроком до 2 лет, а при тяжких последствиях - до 10 лет.
Также внесены изменения в статью 125 Уголовного кодекса, исключающие возможность прекращения дела при добровольном освобождении потерпевшей. Теперь похищение женщины с целью принудительного брака будет квалифицироваться по совокупности статей 125 и 125-1 УК РК.
Принятые меры направлены на усиление защиты прав граждан, обеспечение неотвратимости наказания и формирование в обществе нетерпимости к нарушениям в сфере личной свободы.
Напомним, в Уголовный кодекс РК введена новая статья 125-1, предусматривающая уголовную ответственность за принуждение к вступлению в брак. Закон подписан президентом РК 16 июля 2025 года в рамках оптимизации уголовного законодательства.
19.08.2025, 14:32 30781
В Астане студентка Nazarbayev University выпала с 12-го этажа, возбуждено уголовное дело
Фото: МВД РК
Астана. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане, выпав из окна 12-го этажа, погибла студентка Nazarbayev University. Полиция завела уголовное дело.
Еще один случай гибели студентки произошел в Казахстане. В Астане, выпав с 12-го этажа, погибла студентка Nazarbayev University.
Трагедия произошла на территории кампуса.
Все необходимые меры реагирования были оперативно приняты: задействованы экстренные службы и правоохранительные органы, также оказывается психологическая поддержка", - прокомментировали в пресс-службе университета.
В департаменте полиции Астаны сообщили о возбуждении уголовного дела по факту гибели 22-летней девушки.
Стоит отметить, что это уже третий за лето трагический случай, связанный с гибелью студенток в Казахстане. В июне в общежитии того же Nazarbayev University было обнаружено тело другой студентки. Уголовное дело расследуется по статье УК РК "Доведение до самоубийства".
В июле студентка КазНУ, предположительно, совершила суицид, выбросившись с 14-го этажа здания ректората. На месте была обнаружена предсмертная записка. Мотив и обстоятельства устанавливаются. Как сообщили в полиции, предположительно, мотивом послужили семейные обстоятельства.
19.08.2025, 12:09 36546
Крупную аферу с незаконным оформлением кредитов раскрыли в Казахстане
Аферисты формировали недостоверные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов
Алматы. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу Алматы проводит расследование по факту крупной аферы с получением кредитов в отношении руководства ТОО "Comfort Time" и других подконтрольных предприятий.
Организаторы преступной схемы зарегистрировали ряд юридических лиц, через которые осуществлялось оформление фиктивных пенсионных отчислений в пользу граждан, намеревавшихся получить кредитные средства, при этом фактически не состоявших в трудовых отношениях", - сообщает агентство.
Аферисты формировали недостоверные сведения о доходах и платежеспособности заемщиков, вводя банки в заблуждение и способствуя одобрению займов. В качестве "вознаграждения" за оформление подложных сведений участники схемы получали от заемщиков до 10% от суммы выданных средств.
В большинстве случаев получатели кредитов с самого начала уклонялись от исполнения своих обязательств перед банками.
В рамках данной преступной схемы получено 140 невозвратных займов на сумму 399 млн тенге. Преимущественно заемщиками выступали нетрудоустроенные лица и граждане с отрицательной кредитной историей. Аналогичные факты выявлены в 8 регионах страны: в Астане, Алматы, Шымкенте, областях Жетысу и Абай, а также Мангистауской, Жамбылской и Актюбинской областях", - рассказали в АФМ.
В ведомстве напомнили, что проблема закредитованности представляет серьезную угрозу.
Подобные схемы лишь усугубляют ситуацию: заемщики получают одобрения сразу в нескольких банках, в результате чего их долговая нагрузка многократно увеличивается", - предупредили в АФМ.
19.08.2025, 12:00 35896
Казахстанец получил 17 лет лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней родственницы
Фото: Depositphotos
Тараз. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Жамбылской области приговорил казахстанца к 17 годам лишения свободы за изнасилование несовершеннолетней родственницы, сообщает пресс-служба суда.
Приговором суда Р. признан виновным в совершении преступлений (...) и ему по совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказаний окончательно назначено максимальное наказание - 17 лет лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности, связанные с работой с несовершеннолетними", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, судом взыскана компенсация морального вреда в 5 млн тенге и материального ущерба в размере 1,6 млн тенге. Также подчеркивается, что приговор не вступил в законную силу.
В июне 2023 года, в марте и в декабре 2024 года, в январе 2025 года подсудимый Р., находясь по своему адресу проживания, будучи зятем несовершеннолетней И., с применением насилия совершал в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Осенью 2024 года и в январе 2025 года он совершил ее изнасилование", - добавили в суде.
Ранее пожизненный срок получил житель Павлодарской области за неоднократное изнасилование падчерицы.
19.08.2025, 11:21 38441
В детсаду Тараза помощник воспитателя ударила ребенка: возбуждено уголовное дело
Фото: Depositphotos
Тараз. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Жамбылской области полиция возбудила уголовное дело после инцидента в детском саду Тараза, где помощник воспитателя ударила ребенка пакетом по голове, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По факту нанесения телесных повреждений воспитаннику одного из детских садов в Таразе возбуждено уголовное дело по статье 140 УК РК (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия: назначены экспертизы, опрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства произошедшего", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что ход расследования находится на контроле руководства ДП.
В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения РК также прокомментировали инцидент.
По данному факту методист, временно исполнявшая обязанности заведующего, освобождена от должности. Помощник воспитателя будет уволена после выхода из отпуска. Воспитателю объявлен строгий выговор. По итогам проведенной проверки руководству детского сада поручено принять дисциплинарные меры в отношении всех ответственных лиц и обеспечить безусловное соблюдение норм безопасности и защиты прав ребенка. Ситуация находится на контроле. Состояние ребенка стабильное. Сегодня он посетил детский сад", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Сети распространились кадры, на которых женщина ударила одного из воспитанников детсада пакетом по голове.
Напомним, в начале года в Атырау суд вынес приговор пнувшей ребенка воспитательнице детского сада.
19.08.2025, 10:49 40101
Суд в апелляционном порядке рассмотрел дело в отношении обвиняемых в убийстве Шерзата Полата
Фото: Depositphotos
Алматы. 19 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня судебная коллегия по уголовным делам Алматинского областного суда в апелляционном порядке рассмотрела уголовное дело в отношении девяти лиц, обвиняемых в убийстве Шерзата Полата, сообщили в пресс-службе суда.
Постановлением судебной коллегии по уголовным делам Алматинского областного суда от 19 августа 2025 года приговор суда и частное постановление оставлены без изменения. Приговор вступил в законную силу", - говорится в сообщении суда.
В суде напомнили, что приговором суда первой инстанции:
- Шынасыл признан виновным и по совокупности преступлений приговорен к 23 годам лишения свободы;
- Сакиев признан виновным и окончательно приговорен к 20 годам лишения свободы;
- Тоқтаубаев признан виновным и с учетом предыдущей судимости приговорен к 15 годам лишения свободы;
- Ильясов признан виновным и с учетом предыдущей судимости приговорен к 9 годам лишения свободы;
- Әскентай, Тоқтаубаев, Белгожаев, Қалиахмет признаны виновными и каждому назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы;
- несовершеннолетний Ы. признан виновным и приговорен к 1 году 6 месяцам лишения свободы.
В счет возмещения морального вреда постановлено взыскать: с Шынасыла - 60 млн тенге, с Сакиева - 30 млн тенге, солидарно с остальных осужденных и Сакиева - 30 млн тенге.
Сообщается, что к несовершеннолетнему Ы. гражданский иск потерпевшими не заявлялся.
Не согласившись с приговором суда, осужденные и их адвокаты обжаловали его в апелляционном порядке", - уточнили в суде.
Напомним, что убийство 16-летнего парня в октябре прошлого года вызвало широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней после убийства сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии. 9 декабря 2024 года стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.
После происшествия ряд должностных лиц города Талгара и Алматинской области были лишены своих должностей. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
18.08.2025, 13:00 71876
Экологический ущерб на 300 млн тенге и золото на 382 млн: незаконных золотодобытчиков задержали в ВКО
Фото: freepik.com
Усть-Каменогорск. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Факт незаконной добычи драгоценных металлов и самовольного пользования недрами в долине реки Шыбынды в Восточно-Казахстанской области выявил областной департамент Агентства по финансовому мониторингу совместно с прокуратурой и ДКНБ.
По данным АФМ, ТОО ''EastGoldStone'', не имея лицензии, в течение двух лет незаконно добывало золото с отведением русла реки.
Для добычи применялась тяжелая специальная техника и промышленное оборудование по переработке руды. В результате только экологический ущерб, причиненный незаконной деятельностью ТОО, превысил 300 млн тенге. В ходе обыска изъято 6,7 кг золота стоимостью 382 млн тенге", - сообщили в агентстве.
Организатор помещен под стражу сроком на 2 месяца. Расследование продолжается.
Ранее ОПГ "черных" старателей раскрыли в Жамбылской области.
18.08.2025, 11:12 74971
Двенадцать лидеров преступных групп задержали в Казахстане
Фото: depositphotos
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - За семь месяцев 2025 года 12 лидеров и 48 активных участников преступных групп задержали в Казахстане, сообщает Polisia.kz.
За семь месяцев текущего года выявлено 4655 наркоправонарушений, из них 2100 относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений. Вскрыты преступные схемы, начиная от закладчиков до организаторов наркобизнеса. Возбуждено 24 уголовных дела по созданию ОПГ, из них ликвидировано три транснациональные преступные группы. Задержаны 12 лидеров и 48 активных участников. Один из ярких примеров: в рамках международного сотрудничества с Российской Федерацией задержан иностранный гражданин, находящийся в розыске с 2024 года, организатор нескольких нарколабораторий по производству синтетических наркотиков на территории нашей страны. В текущем году не допущено в оборот свыше 11 тонн наркотиков", - заявил исполняющий обязанности председателя Комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.
При этом отметил он, объем изъятой синтетики возрос почти в три раза и составил более одной тонны.
Выявлено 322 факта культивирования наркосодержащих растений и 76 фактов контрабанды наркотических средств. Благодаря новым цифровым решениям в три раза больше заблокировано наркосайтов. Их количество превысило 20 тысяч. Также заблокировано 38 тысяч карт-счетов с подозрительными операциями на сумму 2,5 млрд тенге. Пресечено 102 нарколаборатории, из них 11 по производству синтетики и 91 фитолаборатория. Наркобизнесу нанесен ущерб на сумму более 110 млн долларов. Работа в данном направлении продолжается", - добавил Данияр Мейрхан.
Ранее сообщалось, что пожизненное лишение свободы может грозить казахстанцам за наркопреступления.
18.08.2025, 10:25 60531
Пожизненное лишение свободы может грозить казахстанцам за наркопреступления
Фото: Depositphotos
Астана. 18 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Генпрокурор Берик Асылов в соцсети X прокомментировал поручение президента РК по активизации мер по выявлению, пресечению и наказанию за наркоправонарушения, а также усилению борьбы с наркобизнесом и пресечению деятельности нарколабораторий и наркомагазинов.
На данный момент борьба с наркопреступностью ведется в условиях усиления наказания за наркобизнес, вплоть до пожизненного лишения свободы. Введена ответственность за рекламу и сбыт в интернете, усилено наказание за оборот прекурсоров и оборудование для нарколабораторий", - подчеркнул Берик Асылов.
Кроме того, по его словам, вводится уголовная статья за "дропперство".
Для выработки действенных мер в борьбе с наркотиками каждые полгода проводятся заседания Координационного совета Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью с участием акимоврегионов, депутатов Парламента и других заинтересованных лиц, в том числе международных партнеров", - сообщил Генпрокурор.
Он отметил, что местные исполнительные органы ориентированы на активизацию профилактической работы совместно с полицией, особенно по удалению нарко-граффити на улицах. В работе по уничтожению нарко-рекламы участвуют коммунальные службы и волонтеры. Уничтожено более 35 тысяч наркорекламы. С начала года задержано 22 наркорекламщика, возбуждено 133 уголовных дела.
В результате работы Таргетинг-центра по мониторингу оборота прекурсоров пресечены 58 фактов незаконного ввоза продукции, которая могла быть использована нарколабораториями, 37 юридических лиц привлечены к ответственности. Полноценная цифровизация с использованием ИИ позволит усилить эффективность борьбы с нарко-преступностью в нашей стране", - отметил Берик Асылов.
Напомним, в начале года президент подписал поправки по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств.
13 августа 2025 года на заседании Совета безопасности по вопросам противодействия наркотизму президент Казахстана отметил ухудшение ситуации с распространением наркомании в стране и в международном масштабе и поручил усилить работу по профилактике наркомании.
В Казахстане создан штаб по борьбе с наркоманией и наркопреступностью.
Читаемое
20.08.2025, 08:59Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана 20.08.2025, 09:121886Водитель наехал на группу детей в Абайской области, трое погибли 13.08.2025, 18:37497791Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей466281В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18405011Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 13.08.2025, 17:30386221В Казахстане упростили миграционные правила для иностранных туристов 15.08.2025, 17:10385006Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
