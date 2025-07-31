30.07.2025, 14:15 30451
Какое наказание грозит казахстанцам за похищение невесты
Фото: Depositphotos
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Какое наказание грозит казахстанцам за похищение невесты и принуждение к вступлению в брак, рассказали в пресс-службе прокуратуры Мангистауской области.
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам оптимизации и совершенствования уголовного законодательства". После вступления закона в силу в Уголовный кодекс вводится новая статья 125-1, предусматривающая наказание за принуждение к вступлению в брак. Данная статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы", - заявили в пресс-службе.
В прокуратуре подчеркнули, что похищение девушки без ее согласия - это не традиция, а преступление.
Принуждение к вступлению в брак - это заключение брака против воли человека, посредством давления или насилия. Такое деяние является грубым нарушением прав человека. Брак должен основываться на свободном и осознанном согласии двух человек", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Уголовном кодексе РК появились новые статьи, в числе которых "Принуждение к вступлению в брак", "Сталкинг" и "Дропперство".
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31.07.2025, 10:01 5586
В Павлодаре осудили организаторов финансовой пирамиды
Фото: скриншот из видео АФМ
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Павлодар. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Павлодаре суд вынес обвинительный приговор в отношении организаторов финансовой пирамиды TAKORP, действовавшей как платформа для рекламных приложений в США, сообщили в пресс-службе АФМ.
Финансовая пирамида TAKORP представляла собой платформу для рекламных приложений в США, ориентированную на инновационные технологии в сфере рекламы. Для регистрации участникам предлагалось приобрести криптовалюту через криптобиржу ОКХ. Одним из основных условий являлось вовлечение минимум 5 новых вкладчиков. Выполнение этого условия гарантировало возможность участия в колесе фортуны с шансом выиграть ценный приз", - проинформировали в АФМ.
По данным ведомства, в результате более 80 граждан, поверив обещаниям, инвестировали в пирамиду денежные средства в размере от 30 до 500 долларов США, надеясь получать бонусы до 2 тыс. долларов США в зависимости от уровня.
Общая сумма преступного дохода составила свыше 59 млн тенге. Для продвижения финансовой пирамиды проводилась рекламная кампания в формате видеоконференций через платформу Zoom. Основной целью мероприятий было якобы улучшение материального положения и стимулирование роста доходов вкладчиков, при этом фактически акцент делался на необходимость привлечения новых участников в компанию", - уточнили в АФМ.
Сообщается, что на средства вкладчиков подозреваемыми приобретена квартира в Павлодаре, а также открыты четыре депозита в банках, на которые с санкции суда наложен арест.
Суд приговорил организаторов финансовой пирамиды к лишению свободы на сроки от 1 года 6 месяцев до 7 лет. Приговор суда не вступил в законную силу. Вопрос возмещения ущерба потерпевшим будет рассмотрен в рамках гражданского судопроизводства", - отметили в ведомстве.
30.07.2025, 19:15 24286
Жителя Жамбылской области осудили за избиение гражданина Китая
Казахстанец заплатит штраф в размере 157 280 тенге
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Тараз. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Мойынкумский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении Д. по факту нанесения побоев, не повлекших причинения легкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба суда.
В июне 2025 года работник завода - подсудимый Д. подошел к своему начальнику инженеру-технологу Ю. (гражданин Китайской Народной Республики), чтобы он подписал табель учета рабочего времени. После отказа начальника у них возник спор, подсудимый разозлился и несколько раз ударил потерпевшего кулаком по лицу и по телу", - говорится в сообщении.
Вина подсудимого доказана показаниями сторон, свидетелей, заключением экспертизы и другими материалами дела. Подсудимый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, извинился перед потерпевшим и просил суд строго его не наказывать. Потерпевший заявил, что не прощает подсудимого, просил удовлетворить его гражданский иск о взыскании 1 млн тенге морального ущерба и судебных расходов.
Приговором суда Д. признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 40 МРП (157 280 тенге). Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск Ю. и взыскал с Д. компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч тенге и представительские расходы.
Приговор не вступил в законную силу.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today можно ознакомиться с криминальным обзором, где сообщается о событиях, которые вызвали широкий общественный резонанс в Казахстане.
30.07.2025, 15:33 28116
Предлагал вложиться в бизнес-проект: в Астане организатора мошеннической схемы осудили на шесть лет
По данным прокуратуры, осужденный полученные денежные средства использовал не по назначению
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Астана. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Астане суд приговорил организатора мошеннической схемы к шести годам лишения свободы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Осужденный предлагал осуществление инвестиций и совместное участие в высокодоходном IT-бизнесе по установке автоматизированных шлагбаумов с системой платной парковки (...) Приговором суда он осужден к шести годам лишения свободы с взысканием причиненного материального ущерба", - заявили в прокуратуре.
Как отметили в пресс-службе, в период следствия и в ходе судебного рассмотрения он вину не признал.
Доказано, что осужденный полученные денежные средства использовал не по назначению, потратив их на собственные нужды", - добавили в пресс-службе.
Ранее пособницу мошенников задержали в Алматы.
30.07.2025, 13:57 31451
В Павлодаре пресекли торговлю органами
Фото: Polisia.kz
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Павлодар. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Павлодарской области предотвратили попытку незаконной продажи почки, сообщает Polisia.kz.
В середине июля оперативникам поступила информация о том, что гражданка одного из соседних государств прибыла в Павлодар с целью продажи органа. После обсуждения условий и стоимости она выразила согласие на сделку.
Сотрудниками УБОП была проведена оперативная комбинация, в ходе которой "продавец" была задержана с поличным при получении задатка. Возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконное изъятие органов и тканей человека. Подозреваемая арестована, проводится комплекс следственных действий", - сообщил первый заместитель начальника департамента полиции Павлодарской области Болат Нурсеитов.
Он напомнил, что в соответствии с законодательством Республики Казахстан запрещены незаконная трансплантация, а также купля-продажа органов и тканей человека. За подобные деяния предусмотрена уголовная ответственность.
Как сообщалось ранее, в марте текущего года по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана польские правоохранительные органы задержали 35-летнюю женщину. Она с 2020 года находилась в розыске по подозрению в участии в международной организованной преступной группе, занимавшейся торговлей человеческими органами на черном рынке.
30.07.2025, 09:25 36636
Более 150 тысяч вейпов изъяли в Алматы
Фото: кадр из видео
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Алматы. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Департамент Агентства по финансовому мониторингу Алматы пресек деятельность группы, осуществлявшей незаконный оборот вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них.
Реализация запрещенной продукции осуществлялась через мессенджер Telegram под названием Escobar Optom с последующей курьерской доставкой. В результате оперативно-следственных мероприятий выявлены склады и точки сбыта. В ходе обыска изъято более 150 тыс. вейпов, доход от реализации которых мог превысить 1 млрд тенге", - сообщает АФМ.
Продукция активно распространялась среди несовершеннолетних, включая учащихся школ.
Организаторы теневого бизнеса сознательно поставляли электронные сигареты подросткам, подвергая их здоровье серьезному риску.
Ранее на границе были задержаны 13 тысяч вейпов, которые пытались ввезти в Казахстан из России. Также крупную партию вейпов и кальянов изъяли в Кокшетау.
29.07.2025, 17:06 49851
В Туркестанской области насильник детей отделался 2,5 года лишения свободы
Фото: pexels.com
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Туркестан. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Суд в Туркестанской области признал жителя Западно-Казахстанской области виновным в сексуальных действиях в отношении несовершеннолетних. Насильника детей приговорили к 2,5 года лишения свободы, сообщает издание "Уральская неделя".
54-летний Талгат Катауов признан судом в Туркестанской области виновным в совершении преступления по статье 122, часть 1, Уголовного кодекса - "Половое сношение или иные действия сексуального характера с несовершеннолетним" и осужден на 2,5 года лишения свободы. Он был уличен в неоднократных непристойных действиях по отношению к нескольким девочкам от шести до 14 лет", - пишет издание.
При этом отмечается, что данная статья предполагает наказание на срок до пяти лет лишения свободы.
Ранее пьяный астанчанин напал на несовершеннолетних девочек в столице.
Напомним, в прошлом году в Казахстане ужесточили закон в отношении насильников детей. Их будут ставить на пожизненный административный надзор.
29.07.2025, 16:45 50451
Незаконная схема выдачи водительских удостоверений в Шымкенте: по делу проходят 15 обвиняемых
По данным прокуратуры, доход преступной группы составил более 150 миллионов тенге
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Шымкент. 29 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По делу о незаконной выдаче водительских удостоверений в Шымкенте проходят 15 обвиняемых, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
Установлено, что в 2023-2024 годах должностные лица, включая руководителей специализированного ЦОНа № 2 НАО "Правительство для граждан", наладили схему незаконного оформления водительских удостоверений без прохождения обязательных экзаменов. Стоимость таких "услуг" составляла от 150 до 400 тысяч тенге. По предварительным данным, не менее 500 человек получили права незаконно. Доход преступной группы составил более 150 миллионов тенге. В рамках досудебного расследования наложен арест на имущество подозреваемых на сумму свыше 200 миллионов тенге. По делу проходят 15 обвиняемых", - заявили в пресс-службе.
Подчеркивается, что расследование завершено, а материалы направлены в суд.
Напомним, о выявлении незаконной схемы выдачи водительских удостоверений в Шымкенте в мае заявило АФМ. Тогда сообщалось, что с санкции суда в отношении 12 подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
28.07.2025, 13:02 78956
Две занимавшиеся торговлей людьми ОПГ разоблачили в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 28 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция пресекла деятельность двух преступных группировок, связанных с торговлей людьми, сообщает Polisia.kz.
Совместную спецоперацию провели подразделения по борьбе с организованной преступностью и органы прокуратуры Астаны и Северо-Казахстанской области.
Преступники использовали интернет-ресурсы для систематического продвижения незаконной деятельности, связанной с сексуальной эксплуатацией и ее рекламой. Их действия носили организованный характер и были направлены на получение многомиллионных доходов. По предварительным данным, ежедневный доход группы составлял до 1,5 млн тенге, а общий оборот денежных средств с начала 2024 года превысил 1,7 млрд тенге. Это свидетельствует о масштабности и высокой степени организованности преступной сети. В ходе проведенных обысков изъяты денежные средства, банковские карты, автомобили, компьютеры, мобильные телефоны и другие цифровые носители информации", - уточняет интернет-ресурс МВД.
Досудебные расследования ведутся по статьям УК РК "Торговля людьми" и "Создание и участие в ОПГ".
Подозреваемые арестованы, им грозит наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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