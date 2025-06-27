Уголовная ответственность за сталкинг и принуждение к браку вводится в Казахстане

Часть средств на строительство выделена из областного бюджета, еще миллиард тенге выделили из резерва правительства

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Костанай. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство - Правительство выделило 1 млрд тенге для строительства отводного канала в Карасуском районе Костанайской области.





В результате весеннего паводка 2024 года на территории Карасуского района произошло слияние пяти озер Тимтуир, Койбагар, Алабота, Биесойган и Жаншора, что привело к образованию зоны подтопления общей площадью 621 км²", - напомнили в пресс-службе кабмина.





Подтопленными оказались 234 опоры линий электропередачи протяженностью 38 км, что составляет 15,5% от всей протяженности ЛЭП района.





Если ситуация повторится, из-за обрушения опор без электроснабжения могут остаться около 10 тыс. жителей и 114 сельскохозяйственных формирований.





Кроме того, в этой зоне находятся важные объекты инфраструктуры: дороги областного и районного значения, линии связи, посевные площади и пастбища.





С учетом ситуации был разработан проект по строительству отводного канала протяженностью 14,2 км в Карасуском районе общей стоимостью 1,9 млрд тенге. Часть средств выделена из областного бюджета.





Средства из резерва правительства позволят завершить работы в срок, что даст возможность в целом улучшить дренаж почвы и не допустить повторения паводков", - отмечается в сообщении.



