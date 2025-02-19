В Атырау похитили девушку

Фото: Polisia.kz

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Астана. 17 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу - Агентство по финансовому мониторингу сообщает , что находящийся в межгосударственном розыске бывший заместитель акима Актау Тимур Садвакасов задержан пограничной службой Республики Узбекистан при попытке незаконного пересечения государственной границы.





В отношении него возбуждено уголовное дело по факту незаконного въезда в Республику Узбекистан. По имеющейся информации, Садвакасов Т.Х. водворен в следственный изолятор", - говорится в сообщении АФМ.





В настоящее время совместно с Генеральной прокуратурой готовятся материалы в целях его экстрадиции из Республики Узбекистан.





В ведомстве напомнили, что Садвакасову предъявлено обвинение в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в особо крупном размере.





В июле 2023 года Садвакасов и адвокат по делу о незаконной добыче полезных ископаемых на месторождении Обуховское, используя свои связи среди должностных лиц, предложили возбудить уголовное дело против бизнес-партнеров. После получения первой части взятки в сумме 90 млн тенге Садвакасов и адвокат присвоили эти средства и принятые обязательства не исполнили, разъяснили в пресс-службе АФМ.





Дело передано на новое разбирательство в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Павлодарской области.



