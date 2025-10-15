Первые уголовные дела по фактам принуждения к браку заведены в Шымкенте и Кызылординской области

Фото: Depositphotos

Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Первые уголовные дела по фактам принуждения к вступлению в брак уже зарегистрированы в Шымкенте и Кызылординской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.





Что примечательно, в обоих случаях потерпевшими являются несовершеннолетние. Расследования по указанным фактам продолжаются и находятся на контроле органов прокуратуры", - отметили в ведомстве.





В Генпрокуратуре напомнили, что 16 июля 2025 года президент подписал закон по вопросам оптимизации уголовного законодательства. В рамках мер по усилению защиты прав женщин этим законом введена уголовная ответственность за принуждение к вступлению в брак (новая статья 125-1 УК).





В случае похищения женщины и ее принуждения к вступлению в брак под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества в отношении похитителя предусмотрено наказание в виде штрафа до 2000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. При наступлении по неосторожности тяжких последствий - похитителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет", - уточнили в Генпрокуратуре.





Кроме того, введена уголовная ответственность за сталкинг (новая статья 115-1 УК). Сталкинг определен как незаконное преследование лица, которое не связано с насилием. С учетом отсутствия в этом деянии признаков насилия сталкинг отнесен к категории уголовных проступков. Статья о сталкинге направлена на защиту потенциальных жертв от преследователей, которые еще не перешли к физическому воздействию или явным угрозам.





С момента введения в действие в стране зарегистрировано два уголовных дела по фактам сталкинга (в Атырауской и Павлодарской областях).





Отмечается, что за совершение сталкинга правонарушителям грозит штраф в размере до 200 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.