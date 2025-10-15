14.10.2025, 09:59 87536

Первые уголовные дела по фактам принуждения к браку заведены в Шымкенте и Кызылординской области

В обоих случаях потерпевшими являются несовершеннолетние
Первые уголовные дела по фактам принуждения к браку заведены в Шымкенте и Кызылординской области
Фото: Depositphotos
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Первые уголовные дела по фактам принуждения к вступлению в брак уже зарегистрированы в Шымкенте и Кызылординской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

Что примечательно, в обоих случаях потерпевшими являются несовершеннолетние. Расследования по указанным фактам продолжаются и находятся на контроле органов прокуратуры", - отметили в ведомстве.


В Генпрокуратуре напомнили, что 16 июля 2025 года президент подписал закон по вопросам оптимизации уголовного законодательства. В рамках мер по усилению защиты прав женщин этим законом введена уголовная ответственность за принуждение к вступлению в брак (новая статья 125-1 УК).

В случае похищения женщины и ее принуждения к вступлению в брак под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения имущества в отношении похитителя предусмотрено наказание в виде штрафа до 2000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. При наступлении по неосторожности тяжких последствий - похитителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет", - уточнили в Генпрокуратуре.


Кроме того, введена уголовная ответственность за сталкинг (новая статья 115-1 УК). Сталкинг определен как незаконное преследование лица, которое не связано с насилием. С учетом отсутствия в этом деянии признаков насилия сталкинг отнесен к категории уголовных проступков. Статья о сталкинге направлена на защиту потенциальных жертв от преследователей, которые еще не перешли к физическому воздействию или явным угрозам.

С момента введения в действие в стране зарегистрировано два уголовных дела по фактам сталкинга (в Атырауской и Павлодарской областях).

Отмечается, что за совершение сталкинга правонарушителям грозит штраф в размере до 200 МРП, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.
 

15.10.2025

Увеличить страховые выплаты пострадавшим в ДТП намерены в Казахстане

Соответствующий законопроект приняли в работу в мажилисе
Увеличить страховые выплаты пострадавшим в ДТП намерены в Казахстане
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроект, усиливающий права пострадавших в ДТП, рассмотрят в мажилисе.

В документе, в частности, предусмотрено увеличение суммы страховых выплат.

По словам депутата Татьяны Савельевой, проект закона разработан по инициативе депутатов парламента и направлен на защиту интересов граждан. В нем предусмотрены изменения и дополнения в законы об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами.

Проект закона направлен на усиление защиты прав потерпевших в ДТП посредством увеличения страховых сумм, расширения круга получателей выплат, введения обязательства страховщиков уведомлять наследников и предоставления гражданам права на независимую экспертизу", - пояснила Савельева.


Ранее сообщалось, что число ДТП в Казахстане выросло вдвое. За полгода в стране зарегистрировано 15 698 ДТП, в которых пострадали 22 346 человек, из них 955 погибли. Больше всего ДТП зарегистрировано на трассах республиканского значения.
 
15.10.2025

Казахстанским операторам запретили пропускать фрод-звонки

Казахстанским операторам запретили пропускать фрод-звонки
Фото: Depositphotos
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изменились правила присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов.

Соответствующий приказ министра искусственного интеллекта и цифрового развития опубликован на портале электронного правительства.

В измененных правилах операторам запрещено пропускать несанкционированный трафик.

Несанкционированный трафик (фрод) - это трафик, пропускаемый в нарушение установленных правил присоединения и взаимодействия сетей телекоммуникаций, включая пропуск трафика и порядок взаиморасчетов, в том числе трафик с подменой номера вызывающего абонента", - уточняется в документе.


Пропуск местного, междугородного, международного телефонного трафика, трафика передачи данных (в том числе трафика операторов IP-телефонии), трафика с/на сети сотовой связи допускается исключительно на основе договоров, заключенных между присоединяющими и присоединяемыми операторами.

Операторам связи, владельцам сетей телекоммуникаций запрещается пропуск несанкционированного трафика (фрода) в местной сети телекоммуникаций, междугородной, международной и сотовой связи", - говорится в правилах.


При пропуске несанкционированного трафика (фрода), включая трафик с подменой номера абонента (номера А), принимающий трафик оператор связи, владельцы сетей телекоммуникаций в течение одних суток должны уведомить оператора связи, от которого данный трафик получен.

В свою очередь оператор связи, получивший уведомление, в течение трех календарных дней должен выяснить причины и принять меры к устранению такого трафика.

При неустранении пропуска несанкционированного трафика оператор связи, владельцы сетей телекоммуникаций, принимающие его на свою сеть, обращаются в судебные органы.

Приказ вступает в силу 25 октября 2025 года.

Напомним, четверть преступлений в Казахстане связана с кибермошенничеством.
 
15.10.2025

Абуталип Мутали избран депутатом мажилиса вместо Жулдыз Сулейменовой

Абуталип Мутали избран депутатом мажилиса вместо Жулдыз Сулейменовой
Фото: Amanat
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Абуталип Мутали избран депутатом взамен сложившей полномочия Жулдыз Сулейменовой, занявшей должность министра просвещения, сообщили в мажилисе.

Новый депутат представляет партийную фракцию AMANAT. Сегодня на пленарном заседании он был избран в состав комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Напомним, 29 сентября указом главы государства Жулдыз Сулейменова назначена министром просвещения Республики Казахстан. Досрочно прекращены ее депутатские полномочия.
 
15.10.2025

В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников

В Казахстане ликвидировали 130 теневых криптообменников
Фото: Depositphotos
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по финансовому мониторингу пресекло незаконную деятельность 130 криптообмеников. Они используются преступниками для отмывания доходов, полученных от интернет-мошенничества и наркоторговли, сообщили в пресс-службе ведомства.

Проведенными финансовыми расследованиями арестовано 16,7 млн USDT", - уточнили в АФМ.


Как работает этот механизм?

Владельцы наркошопов и кибермошенники перечисляют либо деньги на банковские счета, либо в криптовалюте на кошельки обменника. Далее они конвертируются и проходят через серию транзакций для сокрытия источника. За эти услуги по легализации взимается вознаграждение.

Для проведения операций зачастую используются банковские карты и кошельки подставных лиц (дропперов).

Таким образом, незаконные обменники активно вовлечены в теневые финансовые операции и выступают "профессиональными отмывателями", обеспечивая обналичивание и вывод средств за рубеж.

Агентство по финансовому мониторингу обращает внимание граждан на необходимость ответственного подхода при выборе сервисов для обмена цифровых активов. Рекомендуется пользоваться исключительно услугами лицензированных и официально зарегистрированных провайдеров, чья деятельность регулируется в рамках действующего законодательства", - отметили в АФМ.


Со списком лицензированных криптобирж можно ознакомиться на сайте МФЦА.

Напомним, дропперам в Казахстане грозит до 7 лет лишения свободы.
 
14.10.2025

"Лукойл" вносит вклад в укрепление отношений между Казахстаном и Россией - Токаев  Дополнено

"Лукойл" инвестировал в нефтегазовую отрасль Казахстана более 12 млрд долларов
"Лукойл" вносит вклад в укрепление отношений между Казахстаном и Россией - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял участие в юбилейном мероприятии компании "Лукойл", сообщает пресс-служба Акорды.

В своем выступлении глава государства поздравил компанию "Лукойл" с 30-летием ее деятельности в Казахстане.

Лукойл" - одна из авторитетных компаний, успешно работающих в нашей стране. Есть все основания утверждать, что компания, впервые пришедшая в Казахстан в 1995 году, пользуется у нас высокой репутацией. Кроме того, "Лукойл" вносит значительный вклад в укрепление партнерских отношений между Казахстаном и Россией", - сказал Токаев.


Он подчеркнул, что деятельность компании способствует увеличению экономического потенциала и укреплению дружеских отношений двух стран.

Более четверти века компания плодотворно трудится и добивается колоссальных успехов. В частности, "Лукойл" инвестировал в нефтегазовую отрасль Казахстана более 12 млрд долларов, добыв 94 млн тонн нефти и 60 млрд кубометров газа. Сегодня мне сообщили, что компания направила около 300 млн долларов на социальные проекты и благотворительность", - отметил глава государства.


Президент подчеркнул, что за этими цифрами стоят тысячи созданных рабочих мест, трансфер передовых технологий, большой вклад в социально-экономический прогресс регионов. Он сообщил, что при участии компании на месторождении Тенгиз успешно завершен проект будущего расширения - один из крупнейших в мировой нефтегазовой отрасли.

На Каспийском шельфе "Лукойл" совместно с "КазМунайГазом" приступили к реализации перспективных проектов "Каламкас-море" и "Хазар". Это стратегические проекты. Для освоения этих месторождений планируется вложить более шести миллиардов долларов прямых инвестиций и создать свыше двух тысяч новых рабочих мест", - отметил Касым-Жомарт Токаев.


По его словам, в рамках повышения казахстанского содержания этих проектов в производстве морских нефтедобывающих платформ будут задействованы верфи в Мангистауской области. Компания продолжает плодотворную работу на месторождении Карачаганак.

Кроме того, в настоящее время "Лукойл" участвует в развитии Каспийского трубопроводного консорциума, который также имеет особое значение для нашей страны. По данному стратегически важному маршруту казахстанская нефть поставляется в десятки государств. Таким образом, укрепляется роль нашей страны на мировом энергетическом рынке", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Дополнено 14.10.2025, 20.14

В знак признания особых заслуг в развитии энергетического потенциала Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил видного предпринимателя и общественного деятеля Вагита Алекперова орденом "Барыс" I степени. Государственными наградами также был отмечен ряд сотрудников компании "Лукойл", работающих в Казахстане.
 
14.10.2025

Сразу трех прокуроров сменили в Алматинской области

Сразу трех прокуроров сменили в Алматинской области
Конаев. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Конаеве, Карасайском и Талгарском районах Алматинской области назначены новые прокуроры, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Приказом генерального прокурора прокурором Конаева назначен Жакаев Жанибек.

С 2022 года по настоящее время Жакаев занимал должность прокурора Карасайского района Алматинской области.

Также прокурор сменился в Талгарском районе области. Прокуратуру района возглавил Мынбаев Жайнарбек.

С октября 2024 года Мынбаев работал старшим помощником генерального прокурора - руководителем группы. С 2021 года он также возглавляет группу по делам об уголовных правонарушениях против здоровья населения и нравственности.

Новым прокурором Карасайского района назначен Чорманов Айдос. С 2018 года по 2022 год Чорманов возглавлял прокуратуру Павлодара. С 2022 года по настоящее время он занимал должность прокурора города Конаева.

Напомним, два громких убийства произошли в Талгаре за последние два года. В сентябре текущего года местный житель застрелил брата девушки, пережившей изнасилование, и похитил ее двухлетнюю дочь. Ранее семья жаловалась в полицию на насилие, но подозреваемого отпустили. По факту бездействия должностных лиц УП Талгарского района возбуждено уголовное дело.

В октябре прошлого года казахстанцев потрясло убийство 16-летнего Шерзата Полата. Спустя несколько дней после убийства сгорел дом семьи убитого. 9 декабря 2024 года стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего. Им оказался дядя погибшего подростка.

После происшествия ряд должностных лиц города Талгара и Алматинской области были лишены своих должностей. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП. В июне нынешнего года девяти фигурантам дела вынесли судебный приговор.

 
14.10.2025

Адлет Кожанбаев избран новым акимом Семея

Ранее Кожанбаев занимал пост акима Кокпектинского района области Абай
Адлет Кожанбаев избран новым акимом Семея
Фото: Gov.kz
Семей. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам выборов, состоявшихся 12 октября, акимом города Семея стал Адлет Кожанбаев, сообщили в территориальной избирательной комиссии города.

Избран акимом города Семей области Абай Кожанбаев Адлет Нурсагатович, 1980 года рождения, аким Кокпектинского района области Абай, проживает в селе Кокпекты, Кокпектинского района, области Абай, выдвинут в порядке самовыдвижения", - сказано в сообщении ТИК.


Всего в выборах участвовали три кандидата.

Из 220 761 гражданина, включенного по избирательному округу, в голосовании приняли участие 118 553 человека. Число недействительных бюллетеней составило 2482, с отметкой в строке "Против всех" - 4310.

В разные годы Адлет Кожанбаев работал в банковской сфере, занимал пост гендиректора Сервисной фабрики - филиала АО "Казахтелеком" в Алматы.

Находился на руководящих должностях в управлении финансов области Абай. С августа 2024 года был акимом Кокпектинского района области Абай.

Отметим, что это первые в республике выборы акима областного центра. Напомним, в Казахстане с 2025 года акимов районов и городов областного значения начали избирать через прямые выборы.

Ранее нового акима избрали жители села Бурабай.
 
14.10.2025

Экс-глава Минздрава Алексей Цой стал советником президента Казахстана

Токаев подписал соответствующее распоряжение
Экс-глава Минздрава Алексей Цой стал советником президента Казахстана
Фото: primeminister.kz
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший министр здравоохранения Алексей Цой стал советником президента Казахстана по социальным вопросам, сообщает пресс-служба Акорды.

Распоряжением главы государства Цой Алексей Владимирович назначен советником президента Республики Казахстан по социальным вопросам", - говорится в сообщении.


Алексей Владимирович Цой родился 2 апреля 1977 года в Южно-Казахстанской области. Окончил Sells College, аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, институт международного права и международного бизнеса "Данекер", Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Работал директором Центра внедрения современных медицинских технологий управления делами президента РК, начальником Медицинского центра управления делами президента РК, главным врачом городской больницы № 1 Астаны, вице-министром здравоохранения и социального развития. В 2020 году стал главой Минздрава. В декабре 2021 был освобожден от должности министра здравоохранения.
 
